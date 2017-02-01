Лионель Месси с 2012 года. Как менялась игра аргентинского гения.

Сегодня я предлагаю вам подборку видео с игрой Месси, начиная с сезона 2011/2012. Вспомним и полюбуемся игрой великолепного футболиста.

Заранее говорю, видео взяты с канала на YouTube Henrik Lehmann. Думаю, надо отдать должное этому парню. Постарался на славу.

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016

Действительно, Лео Месси – гений! Хочется, чтобы такой футболист ещё долго не заканчивал карьеру. Но пусть в это сложно поверить, но Месси тоже человек. Рано или поздно он повесит бутсы, и вся карьера останется в прошлом. Но всё же в историю футбола Лео уже давно вписал своё имя. Остаётся только сказать:»Спасибо, Лионель Месси!»