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    Интересное из жизни и истории футбола. Все блоги -

    Лионель Месси с 2012 года. Как менялась игра аргентинского гения.

    1 февраля 2017
    Сегодня я предлагаю вам подборку видео с игрой Месси, начиная с сезона 2011/2012. Вспомним и полюбуемся игрой великолепного футболиста.

    Заранее говорю, видео взяты с канала на YouTube Henrik Lehmann. Думаю, надо отдать должное этому парню. Постарался на славу.

    2011/2012

    2012/2013

    2013/2014

    2014/2015

    2015/2016

    Действительно, Лео Месси – гений! Хочется, чтобы такой футболист ещё долго не заканчивал карьеру. Но пусть в это сложно поверить, но Месси тоже человек. Рано или поздно он повесит бутсы, и вся карьера останется в прошлом. Но всё же в историю футбола Лео уже давно вписал своё имя. Остаётся только сказать:»Спасибо, Лионель Месси!»

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