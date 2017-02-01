Пайет, Депай и еще шесть топовых трансферов января

Хорошо там, где нас нет. Руководствуясь именно этой прописной истиной, футболисты переходят и переезжают. Кто-то за деньгами, кто-то за игровой практикой, кто-то на повышение карьеры. "Голевое чутье" о топовых трансферах первого месяца года

Мемфис Депай («Манчестер Юнайтед» >> «Олимпик Лион»), 16 + 8 млн евро

С приходом Жозе Моуринью Мемфис практически перестал появляться на поле в футболке «красных дьяволом» – до перехода в «Лион» Депай принял участие лишь в четырех матчах. В поисках игровой практики Мемфис стал подбирать себе различный варианты игровой карьеры, что вполне логично. Однако «Особенный» объяснил ситуацию журналистам в декабре, слегка изменив причину и следствие, мол, Депай хочет уйти, так зачем давать ему практику?

«Должен сказать, что в последние пару месяцев мои решения относительно Мемфиса были обусловлены ощущениями и информацией, что он хочет уйти в январе и что нам поступит хорошее предложение. Это оказало на меня влияние», – цитирует Моуринью Goal.com.

Все это привело к тому, что Мемфис пришел в лионский «Олимпик». Сумма трансфера в разных источниках варьируется от 16 до 16,5 млн евро, при этом существуют бонусы (которые клубы раскрывать не стали): при выполнении определенных условий, французская команда должна будет доплатить манкунианцам еще восемь млн евро. Кроме того, английская команда имеет право обратного выкупа футболиста.

Уходя из «Манчестер Юнайтед», Мемфис в своем твиттере обратился к болельщикам «красных дьяволов»:

«Спасибо за все воспоминания во время моего пребывания с «красными дьяволами». Я никогда не забуду вашу поддержку в «Манчестер Юнайтед». Надеюсь, вы будете мной гордиться».

Фото: Global Look Press

Морган Шнайдерлин («Манчестер Юнайтед» >> «Эвертон), 20 + 4 млн евро

Как и Мемфис, Шнайдерлин ушел из «Юнайтед» за игровой практикой. Морган не часто был гостем английских футбольных полей: за полсезона Моуринью лишь восемь раз доверял французу место на поле. Однако переход Шнайдерлина португальский тренер сопроводил несколько другими комментариями:

«Я одновременно расстроен и рад этому. РасстроенЮ потому что мне нравится Морган – он мог бы быть полезен для нас. Рад, потому что это то, чего он хочет – играть в каждом матче, и быть важным членом команды».

Так или иначе, французский полузащитник будет работать с Рональдом Куманом (тренер «Эвертона»), известным Шнайдерлину еще по совместной работе в «Саутгемптоне». Примечательно, что летом 2015 года именно из стана «святых» Шнайдерлин был куплен манкунианцами за 35 млн евро. Стоимость продажи Моргана в «Эвертон» оценивается от 20 до 24 млн евро (в зависимости от выступлений футболиста в новом клубе).

Фото: официальный сайт «Эвертона»

Одион Игало («Уотфорд» >> «Чанчунь Ятай»), 23,3 млн евро

Тот самый Одион Игало, который совсем недавно утверждал:

«Китайцы предложили мне 551 тысячу евро в неделю. Все детство в Нигерии я смотрел Премьер-лигу, мечтая однажды оказаться в ней. Я не мог продать мечту»

Прошло время, увеличились цифры в контракте и, вуаля, нигериец в Китае. Оказалось, мечту тоже можно продать. К сожалению, мы имеем слабые представления о новом клубе Одиона, чтобы оценить его перспективы в китайской лиге. Очевидно одно: деньги он заработает (читай, получит) немалые. Стоит лишь добавить, что в текущем сезоне 27-летний Игало провел 20 матчей за «Уотфорд» и забил два мяча при одной голевой передаче.

Фото: официальный сайт «Уотфорда».

Гонсало Гедеш («Бенфика» >> «Пари Сен-Жермен»), 30 млн евро

После ухода Златана Ибрагимовича состав нападающих французского суперклуба оскудел на одну яркую личность, другая же (Эдинсон Кавани) – транжирит один убойный момент за другим. Это не могло не сказаться на результате: «ПСЖ», выигрывавший раньше Лигу 1 за месяц до конца сезона, сейчас идет третьим. Руководство парижан в эту зиму решило усилить зону нападения – состав команды пополнил 20-летний нападающий Гонсало Гедеш.

Перспективный футболист, воспитанник португальской «Бенфики» провел в основной команде «орлов» 68 игр, забил 11 голов и отдал 16 голевых передач. Для Гедеша переход во французский чемпионат – шаг вперед, жаль только, что в этом розыгрыше Лиги чемпионов Гонсало помочь своей новой команде помочь ничем не может, поскольку заигран за «Бенфику». После перехода молодой игрок выразил надежду выиграть с «ПСЖ» много трофеев и повторить успех своего соотечественника Педру Паулеты, который выступал в Париже с 2003 по 2009 год:

«Очень рад присоединиться к такому большому клубу, как «Пари Сен-Жермен». Игра с футболистами очень высокого уровня позволит мне прогрессировать. «ПСЖ» всегда играет, чтобы выигрывать трофеи, поэтому моя цель состоит в том, чтобы выиграть как можно больше трофеев. Знаю, что мой соотечественник Паулета является любимцем фанатов парижан. Надеюсь повторить его успех, и в один прекрасный день стать так же, как и он, любимым болельщиками».

Фото: официальный сайт «ПСЖ»

Димитри Пайет («Вест Хэм Юнайтед» >> «Олимпик Марсель»), 31 млн евро

Нет ничего удивительного в этом переходе. В течение месяца один из лучших игроков «молотобойцев» просил продать его в «ОМ», чтобы вернуться домой. Тренер лондонской команды Славен Билич расставаться с игроком не хотел, о чем поведал официальный твиттер «ВХЮ»:

«Мы не хотим продавать нашего лучшего игрока Димитри Пайета, несмотря на то, что он больше не хочет играть за клуб. Я говорил с руководством: клуб не нуждается в деньгах, а контракт Пайета рассчитан на длительный срок. Мы против его ухода».

Последние две недели Пайет уже бунтовал не на шутку (или, наоборот, как мальчишка), заявив, что, если клуб его не продаст, он будет симулировать травму и никогда больше не сыграет за них. Вполне ожидаемо, что терпение руководства лондонцев не выдержало, и переход состоялся. Пайет вернулся домой, а «Марсель» получил одного из лучшего игрока сборной Франции (жаль, не бесплатно).

Фото: официальный сайт «Олимпик Марсель»

Габриэл Жезус («Палмейрас» >> «Манчестер Сити»), 32 млн евро

19-летний бразильский нападающий был подписан «горожанами» еще в летнее трансферное окно, а официальный переход состоялся лишь в январе. Молодого игрока частенько сравнивают с Неймаром, в Южной Америке его считают одним из самых перспективных футболистов. С «Палмейрасом» Жезусу удалось выиграть чемпионат Бразилии, в сезоне 2016 Габриэл провел 27 матчей, в которых двенадцать раз отличился. Кроме того, Жезус выступал на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, а сейчас регулярно вызывается в главную команду «пентакампеонов».

«Сити» – это клуб, который борется за все трофеи, что для меня очень важно; также на моё решение повлияло то, что с этой замечательной командой работает Хосеп Гвардиола. Гвардиола – единственный тренер, который сам позвонил мне, чем я был очень доволен: Гвардиола добился многого, я хочу работать с ним и учиться у него и других игроков «Манчестер Сити», – сказал Жезус после перехода.

За свою новую команду Габриэл уже успел провести несколько игр, а в кубковом матче против «Кристал Пэлас» отдать голевую передачу. После этого матча тренер манкунианцев отметил игрока:

«Габриэл был очень полезен. Это был его первый полный матч и ему пока сложно общаться, потому что он не говорит по-английски. Ему нужно время. Но он много двигается, а его голевой пас был просто великолепен. Рано или поздно новичок должен начинать играть. Безусловно, он должен заслужить это право, показать это мне на поле и на тренировках, но уже в матче с «Тоттенхэмом» Жезус провел качественные 5-10 минут, выйдя на замену и создав 2 или 3 момента. Но не стоит забывать, что он еще очень молод, ему всего 19, и ему еще есть куда расти. И мы здесь для того, чтобы помочь ему в этом».

Фото: официальный сайт «Манчестер Сити».

Юлиан Дракслер («Вольфсбург» >> «Пари Сен-Жермен»), 40 млн евро

23-летний немецкий полузащитник должен был уйти из «Вольфсбурга», это было очевидно еще летом. После скандалов с руководством «волков», последние его отпустили, но не бесплатно, разумеется. Потратив несколько десятков миллионов евро, «Пари Сен-Жермен» приобрел еще одного молодого игрока, который, ко всему прочему, имеет колоссальный европейский опыт. Оказавшись в стане парижан Дракслер заявил:

«Я очень горд, что сделал новый шаг, перейдя в клуб, который стал эталоном в Европе и подписал многих прекрасных футболистов за последние годы. Приложу максимум усилий, дабы помочь ПСЖ завоевать еще больше трофеев и продолжать развиваться на международной арене».

Фраза Юлиана не голословна - в составе своей новой команды полузащитник провел четыре игры, успев забить два гола (в Кубке – «Бастии» и победный – в ворота «Ренна»). Вложенные парижские деньги уже начинают отрабатываться.

Фото: официальный сайт «ПСЖ».

Оскар («Челси» >> «Шанхай СИПГ»), 60 млн евро

Оставшись без стабильного места на поле в составе «синих», Оскар стал искать себе игровую практику на стороне. Вовремя подоспело китайское предложение: игровая практика, крутая зарплата, а тут еще и Халк зазывает:

«Я разговаривал с Оскаром о „Шанхай СИПГ“ прежде, чем он перешёл сюда. Я сказал ему, что Шанхай — красивый город, что здесь просто фантастический клуб, который будет становиться ещё лучше в ближайшие годы. Я также сказал ему, что наши товарищи по команде очень дружелюбны и приветливы, поэтому мне тут очень комфортно. Услышав от меня всё это, он решил перейти сюда».

И перешел. Отныне 25-летний бразилец будет пытаться вернуть свое место в сборной в… китайской лиге. Смелое утверждение, но тот же Халк вызывается в сборную регулярно. К тому же амбициозным клубом руководит португальский тренер, хорошо известный нам Андре Виллаш-Боаш, а это значит, что Оскар с коучем точно будут общаться на одном языке, будет ли этот язык футбольным – остается гадать. Так или иначе, потратив баснословные деньги, шанхайский клуб не позволит дорогому бразильцу зарабатывать деньги сидя на скамейке запасных.

Фото: официальный твиттер «Шанхай СИПГ»