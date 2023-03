Футбол не имеет границ!

Никакой вес не помеха игре в футбол ,снова напомнил нам Уэйн Шоу.Вспомним всех "толстячков" в Англии!

Уэйн Шоу «Саттон Юнайтед»

Набравший всемирную популярность клуб из пятого дивизиона «Саттон Юнайтед»в Кубке сразится против лондонского «Арсенала».Но мы не об этом будем говорить, потому что об этом уже так много сказано.А начнем беседу о втором вратаре клуба.Уэйн Шоу,45 летний вратарь получил прозвище Джанлуиджи Буфет(по всей видимости от фанатов Арсенала).Вес Уэйна составляет 145 килограмм и на спортивную карьеру Уэйна это никак не влияет.



Энди Рид «Тоттенхэм» «Ноттингем Форест» »Сандерленд»

Английский бровочник поиграл за большое количество клубов. Подавал, как говорится, большие надежды играя за «шпор»,но вышел футболист-середнячок с хорошей скоростью. В бытность игроком «котов» вес футболиста достиг 80 кг. Все бы ничего, но ростом не велик,165 см, по этому 80 кг виднелись очень отчетливо. За Ирландию Энди провел 29 матчей в которых забил 4 мяча, сейчас же Рид завершил карьеру

Сильвен Эбанкс-Блейк «Вулверхэмптон»



Знакомый нам по выступлениям «Вулверхэмптона» в Премьер-Лиге. За «волков» отыграл ни много, ни мало 177 матчей в которых забил 61 мяч, при этом дважды получал «золотую бутсу» чемпионата футбольной лиги как лучший бомбардир. Но, перейдя из «Вулверхэмптона» в «Ипвсвич» то ли от досады, то ли от стресса Сильвен поднабрал. При росте 173 см весил 90 кг, чем явно усложнил себе футбольное существование, ни взрывной скорости, ничего от прежнего нападающего не осталось и после 9 матчей за «Ипсвич» немного поиграл за «Престон»,а теперь сгоняет килограммы за «Честерфилд»

Невилл Саутхолл «Евертон» «Бредфорд»

Еще один представитель вратарского цеха!Достаточно известный вратарь,легенда «Евертона». Вес валлийца достигал 110 килограмм, но как мы знаем, это не предел. Если большинство футболистов набирают кг во время отпуска или после окончания карьеры, то Невилл стабилен, у него всегда был лишний вес, это не являлось проблемой для него.

Джон Хартсон «Арсенал» «Всет Хэм» «Селтик» «Вест Бромвич»

Старая суровая Англия 90х! От одного внешнего вида защитники рассыпались, а если учесть что Джон весил не меньше 92 кг, для многих это было испытанием мужественности и героизма. Ну а если серьезно, то у Хартсона получилась довольно-таки интересная карьера, большую часть которой он провел в Шотландии в «Селтике».С его лишним весом смирились, потому что как бы не пытался Джон похудеть, из этого ничего не вышло. Физиология!

Стив Макналти «Транмар Роверс»

Еще один представитель из низших дивизионов Англии.Начинал играть в академии «Ливерпуля»до самого выпуска.Но карьеру пришлось начинать с низших дивизионов.Отмечают его отличную игру в воздухе. Самого Стива ни чуть не смущает его вес.»В прошлом году дочь после игры сказала: «Папа,папа они зовут тебя «Сумо» потому что ты такой толстый!» Я ответил: «Я знаю,спасибо»

Мидо «Мидлсбро» «Тоттенхэм»

Египетский нападающий поменял огромное количество клубов, поколесил по Европе, но славы так и не сыскал. Скажем так, у него есть вкус не только к игре.

Пол Гаскойн «Евертон» «Тоттенхэм»

Про Газзу написано огромное количество статей, возможно даже книг. Но,к сожалению, скандалы преследуют и по сей день некогда талантливого английского футболиста. Обратим внимание на вес Гаскойна, мы то знаем.что Пол любитель злоупотребить алкогольными напитками,в том числе пивом с различными закусками.

Эмил Хески «Ливерпуль» «Астон Вилла» «Уиган Атлетик» «Болтон»

Английский гигант, которому посвещена ни одна песня на английских трибунах иногда перебирал с весом и песни превращались в издёвки.



there's only one Emil Heskey

one Emile Heskey

he used to be the shit

but now everything is OK

Адель Таарабт «КПР» «Фулхэм» «Тоттенхэм»

Съездив в Милан,Адель не хотел возвращаться в команду Харри Рэднаппа,которая боролась за выживание. Из уст Реднаппа было сказано такое откровение: «Я не могу продолжать защищать тех,кто не хочет бегать и тренироваться,тех,у кого 10 кг лишнего веса.Что я должен сказать?Продолжай получать свои 60-70 тысяч в неделю и не тренеруйся?»

Ну что же,как мы видим лишний вес не всегда помеха для игры в футбол,даже на самом высоком уровне,но если ты запускаешь свое тело,то тебе нет оправдания. Все-таки великая это игра.Для неё нет ограничений,ее обожают,ее любят,в нее играют.И кстати,в той же Англии создана лига для людей страдающих ожиреним.Футбол не имеет границ!