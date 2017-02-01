Датский "немец"

История об выдающемся датском игроке и тренере Мортене Ольсене.

В истории сборной Дании было немало великолепных игроков: Бриан и Михаэль Лаудрупы, Петер Шмейхель, Пребер Элкьяер, Ким Вильфорт и др. Но есть один человек, который посвятил национальной команде почти 30 лет. Речь, естественно, идёт о Мортене Ольсене.

С тех пор как Мортену Ольсену исполнилось 8 лет, он ни разу не раставался с футболом. И хотя, выступая за молодёжные команды, он не блистал, и большие перспективы сулили не ему, а его старшему брату Маттеусу, Мортен всё равно шёл к своей цели. И в 1970 году, когда ему шёл 21 год, Ольсен перебрался в клуб «Б1901», в том же году за них и дюбитировал. Тогда Мортен Выступал ещё на позиции классического центрдефа. 1970 год вообще можно считать переворотным в карьере Ольсена, буквально за считанные месяцы ему удалось пройти путь от игрока запаса скромного датского клуба до игрока основы главной сборной. Правда Руди Стриттих (тренер сборной) не нашёл ему места в обороне и передвинул его в центр полузащиты, знал бы Мортен сколько раз он ещё сменит позицию.

В 1972 году именно на позиции центрального полузащитника он заинтересовал бельгийский клуб «Серкль Брюгге». Решение перебратся в Бельгию Ольсену далось с большим трудом. Дело в том, что в это время его отец был серьёзно болен, и Мортен не хотел бросать его в такой сложной ситуации. Но всё таки Ольсен прибыл в Бельгию, которая вскоре стала второй его родиной. В «Серкль Брюгге» за четыре года поиграл на всевозможных позициях, что в дальнейшем очень помогло ему в карьере. «Я играл практически везде — правым защитником, в центре обороны, даже в нападении. Конечно, мне не слишком нравилось, что едва ли не каждый месяц тренеры пробуют меня на новой позиции. Но в конечном итоге это пошло мне на пользу. Я научился адаптироваться к любой ситуации на поле». В сборной его тоже ждали перемены. С приходом на тренерский мостик Зеппа Пионтека в команду вновь стали приглашаться «легионеры», а тренеровочный процесс перешёл на более высокий уровень. Неудивительно, что в скором времени датчане навели большого шороху не только в Европе, но и в мире. Ольсен играл одну из важнейших ролей в системе Пионтека. Зепп отлично знал, что Мортен может не только отобрать мяч, но и неплохо развить и поддержать атаку. Так Ольсен был переведён на позицию свободного защитника — либеро.

Первые восемь бельгийских лет мало чем запомнились Ольсену, самыми важными событиями, пожалуй, были поиски своего места на поле и переход из «Серкль Брюгге» в «Моленбек». В 1980 году Мортен наконец-то получает приглашение из действительно большого клуба – «Андерлехта». Нужно отметить, что в те годы бельгийский футбол переживал подъём, и клубы из этой страны были одними из законодателями мод в Европе. Казалось, что «большой датчанин» прибыл в самый знаменитый и богатый клуб страны доигрывать, но как же все ошибались. «Пожалуй, я засиделся в «Моленбеке». Я слишком долго был звездой местного масштаба, ведь в «Андерлехте» я оказался, когда мне уже перевалило за тридцать лет». Но именно после тридцати Ольсен смог показать всё, все, на что был способен. Причём у него впереди были большие победы и участие в двух Чемпионатах мира и одном Чемпионате Европы. Многие ли могут этим похвастаться, особенно в таком возрасте? Томислав Ивич, тренер «Андерлехта», очень долго искал нужное сочетание игроков на поле, при этом Ольсену опять пришлось немало «побегать» по полю. Но вскоре Мортен занял ту же позицию, что и в сборной, правда, с большим акцентом в сторону обороны. Атакующим либеро а-ля Беккенбауэрон стал уже при работе с, легендой бельгийского футбола, Полем ван Химстом. 1983 год можно считать самым успешным в карьере датчанина. Мало того, что вместе с клубом он победил в Кубке УЕФА, одолев в двухматчевом финале «Бенфику» – 2:1, так у себя на родине он был впервые признан игроком года, и как бонус ко всем заслугам к Ольсену перешла капитанская повязка в сборной. На следующий год Мортен дважды остановится в шаге от заветных целей: в Кубке УЕФА в финале «Андерлехт» в серии пенальти уступит «шпорам», а на Евро-1984 в полуфинале, так же в лотерее, проиграет испанцам. На сборной того образца стоит остановиться особенно.

Зепп Пионтек смог построить команду, которая не могла никого оставить равнодушным. Именно за свой взрывной стиль датчане и получили прозвище «Датский динамит». И если вся команда была динамитом, то фитилём у него был именно Ольсен. На чампионате Европы Дания произвела настоящий фурор, нужно отметить, что до этого скандинавы 20 лет не попадали на крупные турниры. Особенно эффектно смотрелась победа над Бельгией, когда счёт стал 0:2, всем показалось, что «динамитчики» отправятся домой, но за 6 минут до конца матча датчане забили победный мяч сделав счёт 3:2. В полуфинале пришлось ещё сложнее. В серии пенальти неожиданно промазал Элкьяер, но к тому моменту нашего героя на поле уже не было. И если бы не запредельная игра Мишеля Платини, то у Мортена Ольсена были бы все шансы стать лучшим игроком турнира. Спустя два года датчане, «взорвали» и мировое первенство. Их мимолётные комбинации разили соперников наповал, и казалось никто их не остановит, но.... Но видимо испанцы одни знают, как останавливать скандинавов. Стоило лишь Ольсену , но не Мортену, а его однофамильцу Йесперу, допустить одну ошибку и всё пошло под откос. Унизительное поражение 1:5 и с мечтами о медалях пришлось распрощаться. «Это поражение до сих пор стоит перед глазами. Я уверен, что мы были сильнее испанцев, сильнее немцев, снова дошедших до финала. Но нам не хватило опыта больших турниров. В группе мы играли так, что все «рты пооткрывали», и ... израсходовалисилы, которых не хватило на плей-офф. Для того талантливейшего поколения это был последний шанс». В 1988 году «датский динамит» явно «отсырел» и мало чем напоминал себя прежних. Ольсен из либеро был передвинут в середину поля, но в свои 38 лет он уже не успевал за более молодыми соперниками. Стоит сказать, что и в 88-ом году датчане также не смогли обыграть испанцев, уступив им в группе со счётом 2:3. Но всё таки карьеру, как на клубном, так и на национальном уровне Ольсен завершил на мажорной ноте. В июне 1989 на переполненном копенгагенском «Паркене» Мортен провёл последний матч, сто второй, за сборную против бразильцев. «Кудесники мяча» были раздавлены 4:0, а начало разгрома положил 39-летний капитан.

Едва повесив бутсы на гвоздь, Ольсен взялся за тренерское ремесло. В «Брондбю» он сменил, отца легенд датского футбола – братьев Лаудрупов, Финна Лаудрупа. Мог ли тогда Мортен предполагать, что он сможет создать не только один из сильнейших команд в Европе, в 1991 году «Брондбю» дошёл до полуфинала Кубка УЕФА, но и воспитает пятерых чемпионов Европы: Петер Шмейхель, Ким Кристофте, Ким Вильфорт, Йон Йенсен, Бент Кристенсен. Но после такого резкого взлёта, ольсен отправился в Германию. Здесь он встал у руля команды, в которой и завершил свою игровую карьеру, «Кёльн». Всем известно, что немцы приверженцы порядка и дисциплины, а этого Ольсену не занимать. Соответственно того же он требовал и от своих игроков, причём не только на поле, но и за его пределами. Именно здесь к нему впервые и приклеился образ «большего немца, чем сами немцы». Такая жёсткость, конечно, не могла понравиться игрокам, которые при каждом удобном случае «стучали» начальству команды. И пусть команда не блистала, но результат приносила, причём делала это довольно красиво. «Мы играли в необычный для Бундеслиги «эстетский» футбол, и болельщики это ценили. Они не хотели, чтобы я уходил. Наши результаты, может быть, были не блестящие, но после меня они стали гораздо хуже....». Вот так вот за пять лет Ольсен дважды покинул команды не по своей воле. Такой человек, он не всегда мог найти взаимопонимание с игроками и руководством. В 1997 году Мортен возглавил амстердамский «Аякс». Голландцы были полностью обескровлены. «Конечно, формировать команду пришлось практически с нуля. В «Аяксе» не хватало опытных игроков, и мне очень помог Микаэль Лаудруп. Он был моим «тренером на поле», и большая заслуга в том, что «Аякс» стал чемпионом принадлежит ему. Для Европы же «Аякс» оказался очень «мягок». Я пытался сделать более мощной защиту, но, увы, мои возможности были ограничены». И действительно, после триумфа амстердамцев в Лиге Чемпионов, почти всё «золотое поколение» разъехалось по лучшим клубам Европы. И Мортен Ольсен сделал ставку на опытных и проверенных бойцов: Шоту Арвеладзе, Яри Литманена, Микаэля Лаудрупа, а так же приглашённых техничных африканцев — Сандея Олисе и Джорджа Финиди. Потрясающий сезон, с градом голов в ворота соперников. Сейчас в это трудно поверить, но 34 матчах «Аякс» забил 112 мячей, а разница голов составила +90 (!!!). Но даже после такой феерии Ольсен оставил свой пост.

Следущее назначение, наверное, в Дании ждали с замиранием сердца, и вот после провала национальной команды Евро-2000, Бо Юханссон уступил свой пост «немцу». И пусть «хозяйство» Ольсену досталось в плачевном состоянии, он знал, что и как с ним нужно делать. Не в первый раз всё таки. Поколение Лаудрупов и Шмейхеля ушло, и сборной нужен был новый лидер. Им стал Йон-Даль Томассон, вокруг которого Мортен и построил всю игру. «Для нас очень важен Йон-Даль Томассон, поскольку он является очень умным игроком. На первый взгляд в его игре нет ничего особенного, но он, как никто другой, умеет использовать тактические ошибки соперника». Результаты работы Ольсена не заставили себя долго ждать. В 2002 году сборная отправилась в «дальневосточную экспедицию», где команда выступила более чем достойно, добравшись до первой стадии плей-офф. Спустя два года, две скандинавские сборные не пустили итальянцев из группы. А дальше в команде началась смена поколений, которая слегка затянулась. Ушли такие значимые фигуры, как Хельвег, Гравесен, Богелунд, Хенриксен, Санд, а достойной смены им не было. А когда достойная молодёжь подросла, состарились и оставшиеся лидеры команды. Запала у них, конечно, на отбор к ЧМ-2010 хватило, а вот на сам турнир, увы, уже нет. И если в 1986 году был последний шанс для «датского динамита», то ЧМ-2010 подвел черту под карьерами таких игроков, как Йоргенсен, Томассон, Гронкьяер, Роммедаль, Соренсен и т.д. После смены поколений сборная Дании лишь однажды отбиралась на крупный турнир – Евро-2012. Но серьезные успехи датчан пока остаются лишь славным прошлым.

После того как сборная Дании не отобралась на последний чемпионат Европы, Мортен решил оставить сборную, остановившись на отметке 166 матчей в качестве тренера главной. Таким образом, Ольсен провел со сборной 25 лет, 15 из них как тренер. А если считать в матчах то будет так: 102 как игрок и 166 как тренер, в итоге 268 матчей. Это просто фантастический результат, думаю, что никто из современных специалистов не может похвастаться таким.