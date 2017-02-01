Ливерпуль – Челси. Тщательный статистический разбор и интересные факты.

Если вы хотите узнать множество интересных фактов о вчерашнем матче, то тогда этот пост для вас.

Начнём с Ливерпуля, поехали!

1) Ливерпуль забивает в 10 матчах подряд в АПЛ.

2) Ливерпуль дома: 7 побед, 2 ничьи, 1 поражение (в крайнем туре – от Суонси).

3) 7 из 10 матчей (70%) Ливерпуля на Энфилде были через ОЗ+ТБ2,5; ещё две сухие победы через ТМ и нулевая ничья.

4) Ливерпуль забил в 9 из 10 матчей дома, в 8 из них минимум дважды (исключение – 0:0 с МЮ)

5) Ливерпуль не потерпел ни одного поражения с командами топ-10: 6 побед и 4 ничьи.

6) Ливерпуль проиграл 3 домашних матча подряд, если учитывать все соревнования. До этого они не уступали на Энфилде больше года.

7) Ливерпуль в 1 тайме дома (победа-ничья-проигрыш): 6-3-1. ТБ1: 6-1-3. Во 2 тайме: 6-2-2.По 50% забитых и пропущенных в 1 и 2 тайме. Больше всего забивают в промежутке с 30 по 60 минуту – почти половина голов пришлась на этот интервал. Пропускают чуть больше во 2 тайме – 6 из 10 были забиты соперниками после перерыва. Ливерпуль первым забивал в 7 из 10 матчей.





Челси:

1) Челси играет без ничьих 18 матчей

2) Челси играет без ничьих 10 таймов

3) Челси выиграл 15 из 16 последних матчей

4) Челси на выезде: 8-1-2. Оба поражения были сухими и в дерби с топ-3 – Арсенал 3:0, Тоттенхэм 2:0. Всего у Челси 3 поражения, ещё одно было как раз от Ливерпуля, но дома – 1:2. Ничья дома – со Суонси – 2:2 (лебеди забили 2 мяча при 2 ударах в створ, у Челси было 28 ударов, 7 – в створ)

5) 6 из 11 выездов Челси были через ТМ2,5. В 8 из 11 не забивала одна из команд (ОЗ-нет).

7) Челси в 1 тайме на выезде: 6-2-3. ТМ1: 2-8-1 (единственный ТБ – с Арсеналом, когда канониры вели 3:0 уже к перерыву). Во 2 тайме: 5-4-2. 65% мячей на выезде забили во 2 тайме (почти половина пришлась на интвервал после 60-й минуты), 56% пропустили в 1 тайме. В 7 из 11 случаев Челси забивал первым.





Личные встречи:

1) Челси не проигрывает Ливерпулю на выезде уже 5 матчей во всех соревнованиях (3 ничьи и 2 победы, одна из ничьих – в кубке, 4 игры в АПЛ). В последних 12 выездах (все соревнования): 3-3-4 в пользу «аристократов».

2) В первом круге Ливерпуль был сильнее в гостях – 1:2.



Статистические раскладки:

1) Ливерпуль получает меньше всего ЖК в домашних матчах – в среднем 1 за игру (10 в 10). Соперники в среднем получают 1,9 ЖК, тоже сравнительно мало. ТМ4,5 по ЖК был во всех 10 играх Ливерпуля дома.

2) Челси на выезде получает в среднем 2,18 ЖК, соперники – 2. ТБ4,5 по ЖК в 7 из 11 случаев – это, напротив, самое большое кол-во в лиге. При этом больше 5 было лишь в 2 матчах.

3) В первой встрече этого сезона было показано 2 ЖК.

4) Судья – Клаттенбург. В среднем 3,69 ЖК за 16 встреч в АПЛ. В 15/16 в среднем показывал 3,2, в 14/15 – 3,48. Больше 5 карт показал лишь 3 раза за 2 прошлых сезона, и трижды в этом (по 6 в каждом из случаев). В этом сезоне судил 2 матча Ливерпуля – было 2 ЖК в обоих, один у Челси – 4 ЖК. В прошлом сезоне судил игру Челси – Ливерпуль, показал 5 ЖК.

5) Ливерпуль дома подаёт в среднем 6,4 угловых за матч, даёт подавать – 3,4. Челси на выезде в среднем подаёт 4,64, даёт подавать – 4,27.



Информация по составам:

• Челси – без потерь

• Ливерпуль – Grujic (mf 2/0), Ejaria (mf 2/0), Ings (fw 0/0). В некоторых источниках сомнительны Clyne (df 21/0), Mane (fw 19/9). За Мане самолёт отправили специально, – ожидается в игре, но может быть ограничен в минутах. Клайн скорее не выйдет – не тренировался, вместо него ожидается Арнольд.



Интересные факты:

• Январь – худший месяц для Ливерпуля, их процент побед падает до 45%, если брать длинную дистанцию

• Это будет 70-я встреча команд с момента создания Премьер-лиги – наибольшее количество встреч двух клубов среди всех английских профессиональных.

• Из игроков, которые имеют более 20 матчей в Премьер-лиге, Диего Коста имеет лучшую пропорцию забитых мячей на игру – 55,4% (забивал в 41 из 74).

• Коста забил в 15 из 21 последней игры в рамках АПЛ

• Только 4 команды за всю историю (в Англии) набирали за 22 матча 55 и более очков (Престон 1888-89, Тоттенхэм 1960-61, Ливерпуль 1987-88, Челси 2005-06). Во всех 4 случаях команды становились чемпионами.

• Юрген Клопп проиграл лишь 1 из 14 встреч с командами «большой шестёрки» (МЮ, МС, Челси, ТТХ, Арсенал – помимо самого Ливерпуля) – ещё 6 побед и 7 ничьих.