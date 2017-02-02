Прагматик Кике Флорес. Все, что нужно знать об игре «Эспаньола» в этом сезоне

«Эспаньол» – темная лошадка текущего сезона Примеры. Блог «Ла Примера: заметки юного испанца» объясняет, почему команда Кике Флореса может выстрелить и попасть в Лигу Европы.

Подобные материалы не сделают меня бенефициаром нескольких тысяч просмотров, тем не менее, аналитика игры нехайповых команд приносит эстетическое удовольствие. «Эспаньол» интересен, эдакий мадридский правительственный филиал в Барселоне: если «Барселона» всегда яростно боролась за независимость Каталонии, «попугаи» были приверженцами целостности Испании.

«Эспаньол» – одна из первых ветвей интервенции китайских толстосумов в испанский футбол. К счастью, пока этот бизнес-проект ликвиден, в отличие от «империи Питера Лима» и «Гранады», которая бросила вызов устоявшейся парадигме, но провалилась. Деньги не портят «Эспаньол», отнюдь; «попугаи» не пиршествуют и, что самое главное, придерживаются верного курса в околофутбольной плоскости.

Проблема «Эспаньола» не в деньгах; у них есть сбитый состав, манера игры, потенциал, а воз и ныне там. Они созрели для еврокубков, но, к сожалению, это не главный критерий для участия в них. При Серхио Гонсалесе «попугаев» засосала трясина, их 10 место было нетрудно предугадать – им можно было даже не выходить на поле. Боссов на верхушке это раздражало, пришлось идти на риск и расстаться с консервативным, стабильным Гонсалесом. Риск ничего не принес, кроме лихорадки и приятной ничьей в каталонском дерби.

Летом авантюриста Гылкэ уволили, и «Эспаньол» вновь настроил свой радар, вот только уже на более рациональный и осмысленный поиск тренера. Найти наставника с опытом и свежими идеями очень непросто – они всегда нарасхват, спрос очень велик.

«Попугаям» удалось найти нужного человека: в это время в Уотфорде паковал чемоданы Кике Санчес Флорес. Уважаемый человек в Испании, с «матрасниками» выигрывал Лигу Европы, Кубок Испании, Суперкубок УЕФА, успел поработать в «Валенсии» и «Хетафе».

Флорес внешне больше похож на писателя, бродягу-артиста, а потом уже на менеджера. Он любит лирические песни Элтона Джона, при этом у него четверо детей (чтобы не было лишних вопросов о его ориентации). Для него не существует авторитетов: в «Уотфорде» он отправил в аренду Выдру, местного любимца публики и важного командного «коня». Просто-напросто игрок не верил в доктрину Флореса, а зачем ему мятежники? Кике не скандалист, даже напротив – он всегда спокоен. На послематчевых пресс-конференциях он ведет себя одинаково, независимо от того, проиграла его команда 5:0 или выиграла 9:2.

Тренерская доктрина Флореса строится на принципах здорового прагматизма. Его команды нацелены на поиск здорового баланса, они старательно работают в атаке, но крайне важна разнообразность, порой даже совмещение несовместимого – агрессии и дисциплины, консерватизма и радикализма.

Флорес в «Эспаньоле» работает по британскому типу. Аналогично «Уотфорду», каталонцы начинали играть 4-4-2 – базовая схема, ей Флорес воспользовался 12 раз (3 матча проиграны). Со временем фундаментальная 4-4-2 трансформировалась в 4-2-3-1, тем не менее, в обеих формациях без мяча стабильно прессингуют два наконечника (в «Уотфорде» таковыми были Игало и Дини). 4-2-3-1 была использована в 6 матчах, при лишь 1 поражении.

Флорес сторонник методов, которые уже приносили успех в других местах, в то же время он всегда открыт для экспериментов. Параллели можно проводить и с трансферной политикой, ведь тут есть очень много точек пересечения.

Кике сделал ставку на имена: Фуэго, Пьятти, Рейес, Хурадо, Лопес – все это нюхавшие пороху киты испанского футбола. У них не было особых проблем с адаптацией, с первых же туров они заиграли. Опыт привнес холодного рассудка, интеллекта в действия команды. В итоге имеем то, что имеем: Пьятти стал системообразующим игроком атаки, а Диего Лопес делает невероятные сейвы!

Goals Scored – забитые голы.

Goals Conceded – пропущенные голы.

Possesion – владение.

Pass Accuracy – точность передач.

Shots per Game – среднее кол-во нанесённых ударов за матч.

Shots Conceded per Game – среднее кол-во ударов соперников за матч.

Dribbles per Game – среднее кол-во обводок за матч.

WhoScored Rating – средний рейтинг команды по версии WhoScored.

Флорес был бы не Кике, если бы не его парадоксальность. С одной стороны, трансферная кампания «Эспаньола» была нацелена на опыт, но и молодежь не затерялась среди бывалых китов. Команда продуцирует качественный сплав юношеского максимализма и конформизма.

19-летний Аарон Мартин реактивен и вездесущ на левом фланге, где великолепно себя зарекомендовал. 21-летний Марк Наварро отметил свой дебют на правом фланге обороны голом и продолжает впечатлять по сей день. Молодой центральный полузащитник Марк Рока отыграл уже 13 поединков. Отлично заявил о себе в последних встречах 19-летний Оскар Мелендо. Пока что молодежь блистает в каждой из линий, вот только не хватает юнца-нападающего с хорошим голевым чутьем.

Ключевой страйкер «Эспаньола» – 24-летний Жерар Морено, в текущей темпораде 20 туров принесли испанцу 8 забитых мячей.

В этом сезоне «попугаи» наконец постигли контратакующую игру. В прошлых сезонах «Эспаньол» любил действовать первым номером, большую часть очков беря именно дома. Контратакующая модель способствует тому, что им значительно проще стало набирать очки в выездных поединках. Атаки в равной мере конструируются как с помощью флангов, так и с помощью центрального проникновения. Флорес не фанат мелкого паса: по большей части каталонцы используют лонгболы.

Не стал «Эспаньол» и больше владеть мячом, хотя это, скорее всего, является следствием контратакующей манеры игры. С другой стороны, самим подопечным Флореса стало тяжелее справляться с контратаками других команд. Получается, соперники способны сокрушить «Эспаньол» их же оружием! Кроме того, «попугаи» не сильны на втором этаже.

Флорес имеет определенную доктрину и не боится использовать в своих построениях как молодежь, так и опыт. Краткосрочная цель команды – стабильность, и она была достигнута.

Сейчас «Эспаньол» находится на 9-м месте. Скорее всего, учитывая ситуацию в Кубке Испании, Примера получит дополнительную квалификационную строчку (7 место) в Лиге Европы. Это случится, Копа дель Рей уйдет к «Барселоне» или «Атлетико» (если же к «Сельте» или «Алавесу», то все отменяется). «Эспаньол» способен попасть в топ-7: команда стабильна, о ней мало говорят и, возможно, недооценивают. В прошлом туре «попугаи» разбили «Севилью» и показали, на что они способны на самом деле. Обогнать «Сельту» и «Атлетик» вполне реально. Первые всецело бредят Кубком Испании, сливая матчи в Примере, а вторые держатся на нескольких персоналиях, им не хватает целостности – баски не действуют, как единый механизм.

«Эспаньол» – темная лошадка текущей темпорады. По крайней мере, Кике Санчес Флорес заложил капсулу будущего для китайских толстосумов, инвестировавших в каталонцев.