Он работал тигром в зоопарке

Роберт Снодграсс в минувшую пятницу пополнил состав Вест Хэма. «Молотки» выложили 10 миллионов фунтов за шотландского вингера «Халл Сити». Являясь ведущим игроком, лучшим бомбардиром «тигров» такой переход вполне понятен, а игрок получил повышение

Уроженец Глазго гонял мяч на поле при заводе, где валялись разбитые бутылки, для ворот использовали сетку от строительных лесов, каркасом служили бруски дерева, а в соперниках были изрядно пьяные труженики. Но Роберт ценит это время: «Было грубое место, но это были одни из лучших дней моей жизни!». С долей иронии Снодди говорит, что именно против них смог развивать свою технику. В 90-е годы в Глазго царили безработица и хаос. Из-за закрытия угольных шахт, все больше людей покидали город. Снодграсс начал выступать за основной состав «Ливингстона» в 2004-м. Молодым человеком заинтересовалась не кто-нибудь, а сама «Барселона»! Но Роберт посчитал что лучше остаться поближе к дому и набираться опыта, иначе не факт, что получиться заиграть. Проведя яркий сезон-2007/08 «Ливингстон» предложил Снодграссу новый контракт, но тот отказался и перешел в «Лидс Юнайтед»,чтобы начать новый этап карьеры в Англии, в дальнейшем проведя за этот клуб 168 матчей .

В первом же сезоне отдал 19 голевых передач, при этом забив 10 мячей. Для «Лидса» Роберт стал значимой фигурой, удостоился капитанской повязки, признавался лучшим игроком месяца, по версии фанатов и экспертов – лучшим игроком года, а фанаты по-ласковому начали называть его «Снодди». Развивался Роберт, а «Лидс» поднялся на ступень выше – в Чемпионшип. Наш герой попал в сборную игроков Лиги 1, прогресс налицо.В следующем году сохранив прописку с «Лидсом», занял с командой 14-ю позицию. «Лидс» установил ценник в 8 000 000 миллионов фунтов на своего капитана. Такую сумму не пожалели из Нориджа – игрок перешел в «Норвич». Из Чемпионшипа Роберт перебрался в клуб Премьер-Лиги, чему был искренне рад: «Я твердо убежден, что Премьер–лига – лучшая в мире, и когда на меня вышел Норвич, я сделал им шаг навстречу, потому что считаю, что «Норвич» может провести сезон не хуже предыдущего. Такие возможности не предоставляются часто, но я ухватился за свой шанс». Отметим,что дебютант Премьер-Лиги занял 12-е место.





За 2 года в «Норвиче» Роберт был железным игроком основы, и лидером своей команды наряду с Грантом Холтом и Уесли Хулаханом, но во втором сезоне пошла череда травм, которые начинают его преследовать в каждом сезоне отныне. Отыграв 67 матчей за «канареек», он забил 12 мячей и отдал 10 голевых. У Роберта отличная техника и стартовая скорость, талантом шотландец не обделен.С таким стилем игры от соперников часто приходиться получать восхищение в виде ударов по ногам и подкатов.

По итогам сезона-2014/15 «Норвич» покинул элиту английского футбола, за вингера правой бровки 7 миллионов фунтов выложил «Халл Сити». Команда из Премьер-лиги и финалист Кубка Англии, которому предстоит попытать счастья в Лиге Европы. Но поколесить по Европе не позволил «Локерен», который по сумме двух матчей обыграл «Халл» с помощью гола на выезде. Роберт участие в матчах не принимал из–за травмы. Как позже оказалась, травма коленного сустава оставит Снодграсса без футбола на 16 месяцев За 16 месяцев кропотливой работы и одинокой реабилитации Роберт признает, что он поставил под сомнение свое будущее.

«Перед операцией хирург сказал от четырех до шести месяцев, но после операции он сказал от 12 до 18, это был как страшный сон!». Пока тигры играли без правого вингера, они успели вылететь из Лиги Европы, Премьер-Лиги и начать играть в Чемпионшипе. «Прошло почти полтора года реабилитаций, реабилитаций, реабилитаций. Я задавался вопросом смогу ли я вернуться на свой прежний уровень? Ребята берегли меня на тренировках, потому что видели, через что я прошел. Это было трудно, потому что в реальных играх обо мне никто заботиться не будет» «Я помню мы играли против «Бристоль Сити» и я был уничтежен на бровке, Стив Брюс чуть не убил его!».

По итогам сезона «Халл» вылетел в Чемпионшип чтобы снова вернуться. Команда возвращалась в Премьер лигу со Стивом Брюсом, а начала под руководством Майка Фелана. Столь резкие перемены не понял никто. Почему же тренер, сделав из «Хала» команду Премьер лиги, уходит не начав сезона? Странное руководство «тигров» еще ни один раз удивит нас. В августе «Халл» начал с двух побед, а после Фелан был назначен главным тренером, попутно получив награду лучшего тренера в августе. Но после августа наступила жестокая реальность, к новому году «Халл» выдал худшую серию с 1991 года. Имея очень короткую скамейку, неразбериху со старта сезона с тренером и трансферами, «Халл» был почти обречен. Ярким пятном в игре команды был именно Роберт. Снодди поучаствовал в половине голов «Халла» в АПЛ в этом сезоне, втрое больше ближайшего партнера по команде забив 7 мячей и отдав 3 голевые. Но как бы Роберт ни старался, один в поле не воин. Снова уход наставника, те два тренера что оказывали поддержку и доверие во время травмы покинули «Тигров».Роберт не оказался в стороне и покинул зоопарк за 10 миллионов фунтов перейдя в лондонский «Вест Хэм». Команду, которая выступает в этом сезоне ниже уровня прошлогоднего сезона, но имея потенциал побороться за еврокубки. Снодграссу 29, это первая команда с большими амбициями, нежели у прошлых команд. Борьбу за переход «Вест Хэм» выйграл у «Селтика», «Вест Бромвича» и «Бернли».

Очевидно, что жизненный опыт Снодграсса вылепил из него человека, каким он сейчас является. Снодди поддерживает благотворительность, которая предоставляет мальчишкам из бедных районов играть в футбол, коим Снодди был когда-то, так же Роберт помог собрать деньги для жертв, когда полицейский верторлет врезалася в паб в Глазго.

Хочется верить, что у Роберта все получится и его обойдут стороной травмы. Трудное детство, смерть младшего брата, гроб которого он нес, чудом избежавшая трагедии авария беременной жены, что врезалась в витрину магазина, длительная травма, все эти жизненные ситуации Роберт с достоинством пережил и получил новый этап жизни в Лондоне на 3.5 года