Возвращение к 4-3-3? Тактический анализ матча «Реал Мадрид» – «Реал Сосьедад»

Мадридский «Реал» разгромил баскский «Реал Сосьедад» со счётом 3-0. Блог «Ла Примера: заметки юного испанца» проводит глубокий тактический анализ матча и выделяет ключевые моменты.

Юбилейный 20-й тур Примеры выдался крайне непредсказуемым, результаты трудно подчинить логике. Потеряли очки все лидеры: «Атлетико» снова обожглось об «Алавес», «Севилья» потеряла 3 очка в Барселоне. Ничья «Барселоны» вообще отдельная история:

Просто без комментариев.

Схватка двух «Реалов» не предвещала ничего хорошего для хозяев – серьёзные кадровые проблемы, набравший ход «Сосьедад». В таких условиях ни о каком разгроме и речи не шло, тем не менее, 3-0. Удивительно, но в этой игре Зидан решил не химичить, 4-3-3 с маленькими правками. Классическая 4-3-3 для «Реала» подразумевает Каземиро в глубине и Кроос-Ковачич (в нашем случае) впереди, вчера было не совсем так.

Структура Реала в первой фазе владения

Кроос практически всегда располагался в глубине, немец получал короткий пас от центрбека и искал варианты для продолжения атаки в заключительной атакующей трети.

Каземиро и Ковачич действовали впереди. В частности, задача Каземиро заключалась в постоянном движении, дабы разрушить атакующую структуру «Реал Сосьедада», бразилец стягивал на себя защитников, получал мяч под давлением оппонентов и отдавал передачу.

Дебаты вокруг Каземиро – норма. Да, с одной стороны он великолепный опорник-разрушитель, но в «Порту» у бразильца отлично получалась и созидательная работа. Вчера Зидан всё же немного поэкспериментировал с Каземиро и, в принципе, он лишь в нескольких ситуациях потерял мяч.

Проблема заключалась в другом, партнёры по команде в большинстве случаев игнорировали Каземиро, по всей видимости не доверяли бразильцу в этой роли, соответственно «Реал» не был хорош в продвижении через мелкий пас.

«Реал» справился с этой проблемой тремя способами:

Ковачич и Кроос очень активно работали с мячом, стягивали на себя защитников, прорывались на половину поля соперника и направляли мяч в атакующую, где ожидали передачи Роналду/Бензема. Огромную роль в владении мяча сыграли центральные защитники, порой они действовали крайне непосредственно. Роналду и Бензема много двигались в глубине поля, чтобы создать пространство для разрезных передач.

Первая тактическая регулировка от Зидана по ходу матча использовалась чаще всего и принесла свои плоды.

Второй мяч «Реал» забил благодаря симбиозу первого и третьего способа:

В данном случае Кроос избежал передачи на Каземиро, разобрался с двумя оппонентами, отдал передачу на Ковачича, который в свою очередь отдал разрезную передачу на Криштиану, португалец отлично разобрался, 2-0.

Вторая регулировка касалась непосредственно Рамоса и Варана, которые в свою очередь активно использовали лонгболы, чтобы протолкнуть мяч в атакующую треть без участия полузащитников.

В принципе, в этом компоненте Рамос и Варан справились, их действия помогали мадридцам при конструировании атак, но это сказалось на владении, неточные лонгболы перехватывал «Реал Сосьедад», поэтому во владении перевес незначительный – 56,8% против 43,2%.

С одной стороны, если смотреть на прошлые матчи, такая игра центрбеков должна была привести к гипертрофированной роли флангов и практически 0 интервенции через центр, но действия Роналду-Бензема в глубине позволили «Реал» дозировано атаковать через центр.

За весь матч «Реал» нанёс лишь 7 ударов по воротам, это крайне мало. Ключевая причина – расточительность Криштиану и Карима, они слишком часто теряли мяч, много ошибались в передачах.

«Реал» был крайне неаккуратен в передачах в атакующей трети.

Слабый прессинг мадридского Реала

Против «Реал Сосьедада» Зидан сфокусировался на том, чтобы покрывать возможные оплошности Каземиро и в то же время создать жизнеспособную наступательную модель. Всё бы ничего да француз просто забил на детали, которые делали прессинг «Реала» просто гениальным.

За исключением пары моментов, когда «Сосьедад» терял мяч, по большей части, из-за своих ошибок, мадридцы потратили 90% времени на неэффективный прессинг.

Как можно увидеть из видео выше, проблема заключалась не только в позиционных ошибках мадридцев, Эйсебио Сакристан постарался для того, чтобы установить пресс-стойкие структуры.

Ильяраменди был ключевым звеном в структурах «Реал Сосьедада», именно он составлял основы треугольников при владении, чтобы грамотно избежать прессинга от «лос бланкос».

Это действительно упущение Зидана, к этому времени он уже должен справиться с этим челленджом и прессинг должен быть вылизанным в матчах не только против соперников уровня «Гранады», а их против китов, типа «Реал Сосьедада».

Контратакующая игра мадридского Реала

Чего не отнять, так это потрясающих молниеносных контратак «Реала», их контрудары были просто разрушительными. После 2-0 «Реал Сосьедад» рисковал, их линия обороны поднималась слишком высоко.

В последней десятиминутке мадридцы наказали своих соперников за такое лихачество. На видео выше можно увидеть все фазы зарождения контратаки, от вбрасывания Наваса до гола Мораты.

Как играл Реал Сосьедад?

Помимо их структуры в первой фазе владения (показанным в видео выше), их план на иру был достаточно простым и незатейливым.

В обороне они установили высокий блок, главная задача – перекрыть центр и не дать мадридцам действовать через середину даже в районе центрального круга.

В атакующем плане они сконцентрировались исключительно на флангах, дабы потреблять пространство, оставленное фулбэками Зидана.

Во владении они играли через мелкий и медленный пас, акцентированный на фланги + комбинационный футбол между Сурутусой/Каналесом, Хуанми/Оярсабалем, Родригесом/Салдуа.

«Реал Сосьедад» нанёс лишь 2 удара в створ ворот Наваса, соответственно смело можно сказать, атакующий план, ориентированный на фланги, полностью провалился. Очень странно, что хотя бы после перерыва Сакристан не перестроил модель.

Ключевая фигура матча – Матео Ковачич

Рейтинг – 9/10

Хорват, несомненно, был лучшим игроком «Реала» на поле. Его забеги, контроль мяча, проникающие передачи, неутомимая работа в обороне, потрясающий ассист и гол – всё это легло в основу победы мадридского «Реала» против басков.

Статистика: 46 касаний, 1 ассист, 1 гол, 3/5 обводок, 25/28 передач, 6 отборов.