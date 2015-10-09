Берегитесь их. Кто угробит сборную России в ближайших матчах

Совсем скоро наша национальная команда проведет очередные главные игры года. Но "Бомбардир" чует, что ничем хорошим они не закончатся, и предполагает, кто может накосячить в ответственный момент. А помогли нам в этом комментарии Виктора Гусева

Совсем скоро наша национальная команда проведет очередные главные игры года. Но "Бомбардир" чует, что ничем хорошим они не закончатся, и предполагает, кто может накосячить в ответственный момент. А помогли нам в этом комментарии Виктора Гусева*.

Игорь Акинфеев

Чем может угробить? Внезапной "бабочкой"

Несмотря на вечную серию в Лиге чемпионов, Акинфеев известен своим спокойствием и надежностью. Но бывает что-то переклинивает у Игоря, и он начинает играть, будто впервые надел бутсы и перчатки. Последний яркий пример – игры в Бразилии, когда ляпы нашего вратаря приблизили отставку Капелло. После этого фиаско Акинфеев собрался, но впереди очень ответственные встречи, которые могут "подарить" Леониду Слуцкому еще два супернервных матча.

Сергей Игнашевич

Чем может угробить? Потерей мяча у своих ворот

Молодые журналисты, которые писали, что Игнашевича пора менять, уже сменили несколько работ и жен, а Сергей все равно продолжает быть почти безальтернативным игроком центра обороны. Наш ключевой деф играет сейчас неплохо, но в его карьере можно вспомнить роковые оплошности в матчах за сборную. В отборочной встрече 2007-го года в Израиле, а также в Польше – в заключительном матче России под руководством Дика Адвоката.

Алексей Березуцкий

Чем может угробить? Разрывом в центре защиты

Неизвестно точно, сыграет ли брат Вася, поэтому предположим, что в ближайших играх выйдет Алексей. У него сейчас непростой период в карьере – Слуцкий поднял защитника с лавки, и теперь Березуцкому не приходится только выходить на 15 минут и засушивать игру. Последний матч в чемпионате с "Динамо" показал, что у Алексея есть проблемы со скоростью и отбором. Верим, что штаб сборной за неделю все эти проблемы решил.

Дмитрий Комбаров

Чем может угробить? Провалом на левом фланге обороны

У Дмитрия есть большие проблемы в обороне. Нет, когда "Спартак" играет, то все помидоры обычно летят в центральных защитников, а про края принято забывать. Но все помнят, как Мертенс накручивал Комбарова на "Маракане". Если у сборной Молдавии нет ребят, обладающих такими же замечательными дриблингом и скоростью, то у Черногории есть футболисты, способные поегозить на левом фланге российской обороны.

Игорь Смольников

Чем может угробить? Увлеченностью в атаке

Смольников сегодня – главная звезда российского футбола. Игорь – единственный игрок, кто на краю обороны научился исполнять маленькие шедевры в атаке. Правый деф "Зенита" не пугается Лиги чемпионов, не бьет по аутам в простых ситуациях и радует товарищей-легионеров постоянными забегами вперед. Но Игорь частенько с атакующими действиями перебарщивает.

Роман Широков

Чем может угробить? Неспособностью начать хорошую атаку

Дмитрий Аленичев в последних играх "Спартака" не всегда доверял Роману все 90 минут. В игре с "Зенитом" вышедший на замену Зотов куда лучше укрепил центр поля, и качество организаций атак почти не пострадало. Широков отдавал и в этом сезоне шикарные голевые передачи, однако бывает, что у Романа плохое настроение или форма. Когда такое случается, Широков выглядит инородным телом команды.

Денис Глушаков

Чем может угробить? Проходным двором в опорной зоне

Почти все специалисты сошлись во мнении, что Денис Глушаков – не опорник. Если брать систему "Барселоны", то он скорее – Иван Ракитич, а не Серхио Бускетс. Тем не менее выбор у Слуцкого не велик, поэтому приходится обходиться услугами или Глушакова, или Денисова. Последний ужасный ляп Дениса сразу назовут все: обрез в матче с ЦСКА, когда именно этот второй гол едва не повлек за собой еще охапку мячей в ворота Реброва.

Александр Самедов

Чем может угробить? Дурными навесами с фланга

Игроки "Локомотива" не вызывались на прошедшие матчи сборной, но в этот раз Слуцкий пошел против своего первого решения и наверняка выпустит в стартовом составе кого-то из железнодорожников. И им наверняка будет Александр Самедов, который неплохо начал футбольный год в клубе. Правда, Самедову свойственны некоторые перепады формы, и в прошлом сезоне Александра постоянно ругали за то, что вдруг пропадали все его компоненты: прорывы на флангах, подачи со стандартов и эффективные смещения в центр нападения.

Олег Шатов

Как может угробить? Излишней инициативностью

Олег уже ощущает себя суперзвездой в Петербурге. В компании Халка и Витселя не грех иногда повозиться с мячом, резко пульнуть из неожиданной позиции и дать подзатыльник главной звезде из Бразилии. Но в сборной другие порядки. Нам всем нужен результат, и лишний раз красоваться перед публикой не стоит. Шатов рискует быть замененным в перерыве, если будет слишком много тянуть на себя.

Александр Кокорин

Как может угробить? Инфантильностью на поле

Кокорин потихоньку вкатывается в сезон после дисквалификации, уже проводит первые матчи, но пока ощущения довольно досадные. Александр вообще ничем не запоминается, не помогает защите и ведет на газоне какую-то свою жизнь. Не факт, что Кокорин вообще появится на поле, но если выйдет – эксперты не будут знать, куда девать свой гнев.

Артем Дзюба

Как может угробить? Одним неточным ударом

Представьте, что все получилось. Широков отдал хороший первый пас, Самедов раскидал всех на фланге, следом Шатов и Кокорин разыграли красивую "стеночку", выведя Дзюбу на одинокого вратаря. Дальше окунитесь в ужас и вообразите, что от этого удара зависит прямая путевка попадания сборной России на Евро-2016.





*Внимание! Все комментарии Виктора Гусева являются выдуманными. И вообще "Бомбардир" - главный болельщик сборной России. Просто ребят надо держать в тонусе, чтоб не расслаблялись перед решающими матчами:)