Криштиану Роналду вновь стал королем штрафных ударов?

Португалец реализовал уже три штрафных из 19 в этом сезоне. Блог «Ла Примера: заметки юного испанца» разбирается в причинах резкого подъема результативности Криштиану.

Пока люди смакуют слухи о вероятной женитьбе Роналду, я предлагаю сместиться в околофутбольную плоскость и затронуть крайне важную тему.

В последние годы штрафные удары – не конек Криштиану. За предыдущие два сезона португалец забил лишь пять голов их помощью.

Если удариться в статистику, можно найти много интересного. Давайте вспомним на минуточку 2014-й год – сезон ля Десимы, в полуфинале «Реал» поглумился над мюнхенской «Баварией». 29 апреля 2014 года Криштиану Роналду реализовал штрафной удар (его пятый гол со штрафного в сезоне-2013/14). Именно этот момент стал отправной точкой расставания результативности и смазливого португальца.

Свой следующий гол со штрафного Роналду забил 11 апреля 2015 года (практически спустя год), за этот срок он имел целых 56 попыток, процент конверсии ужасен – 1.79%.

В сезоне-2015/16 ситуация изменилась в лучшую сторону, Роналду имел 40 попыток и забил три гола, процент конверсии составил 7.50%. Нет, это не его максимум, отнюдь. Тем не менее, Криштиану напомнил болельщикам: есть порох в пороховницах.

Был пятилетний период, когда Роналду реализовывал больше штрафных, чем кто-либо в мире.

У всех людей бывают спады, мы же не роботы, при этом каждый спад имеет причины. В случае Криштиану рецессия обусловлена несколькими из них.

Среди них есть банальные причины, возможно, Кришитану просто не хватало везения. Португалец практически не изменяет своему стилю исполнения штрафных, несмотря на то, что он не приносит достаточно профита. Тем не менее, даже сухие серии не смущают Роналду.

Более существенным фактором являются травмы. В сезоне-2013/14 Роналду преследовал тендинит из-за чрезмерных перегрузок и именно после этой травмы португалец серьезно сдал в компоненте реализации штрафных ударов.

Что такое тендинит?

Тендинит - это воспаление сухожилия. Тендинит представляет собой заболевание самого сухожилия, чаще всего из-за длительного хронического перенапряжения, сопровождающееся развитием дегенеративных изменений и надрывом сухожилия. При тендините (воспалении сухожилий) снижается прочность сухожилия и создается опасность его разрывов.

Чем это обусловлено?

Безусловно, главная причина заключается в хроническом перенапряжении + ситуацию приправляет аккумуляция микротравм. Представьте, вы ТОПовый футболист, который играет около 60 матчей за сезон, иногда даже трижды за неделю и большую часть времени соперники лупят вам по ногам или, по крайней мере, пытаются это сделать.

Имея столь серьезную травму (с потенциальными долгосрочными последствиям), Роналду, как истинный боец. отказался от отдыха и только усугубил ситуацию. Данное повреждение, несомненно, влияет на способность наносить удары с расстояния, особенно если речь идёт о особенном стиле исполнения португальца.

Как отмечено в видео выше, при его штрафных ударах мяч, как правило, очень быстро взлетает вверх, как будто взрывается у ноги. Это происходит из-за быстрого наклона назад прямо перед ударом. Если это сделать правильно, мяч не будет вращаться, а взлетит вверх дугой и быстро устремится вниз, либо полетит зигзагом, в зависимости от силы удара. Таким образом, вся генерируемая мощность Криштиану для удара проходит через колено к стопе. Невероятной силой португалец, как бы, создает эффект ракеты.

Данная модель удара крайне уникальна, но она создает колоссальное давление на колено португальца. Неудивительно, что реализация резко упала после травмы. Другой вопрос – почему Роналду не делегировал свои полномочия кому-нибудь другому?

Но...

Сейчас, похоже, ситуация наладилась. Роналду забивает уже третий мяч со штрафного в сезоне, последний забил не так давно в матче против «Сельты».

В текущем сезоне статистика просто великолепная, процент конверсии – 15,79%, один из лучших в Европе. Если в прошлогодней темпораде мимо ворот шло 30% ударов, в текущем – лишь 15%. Также уже на этой стадии Криштиану отметился тремя голами, что составляет равно 100% от прошлогоднего количества забитых мячей.

Сейчас все сходится на том, что Криштиану все-таки решил изменил технику удара со штрафного. Ведь в финале Евро-2016 португалец получил свою классическую травму (да еще и в более тяжкой форме), но в этот раз она уже нисколько не отразилась на количестве забитых. Действительно, зачем тревожить больное колено, если можно просто изменить устоявшуюся манеру.

Можно проследить изменение манеры исполнения в результативном ударе против лиссабонского «Спортиннга». Роналду сделал акцент на точность, без взрывной силы, которая вредит колену.

Безусловно, эта тенденция должна пройти проверку временем, но пока можно сказать, Криштиану изменил манеру исполнения штрафных ударов, и это воздалось сторицей.

Видео со всеми забитыми голами Роналду после ШУ за мадридский «Реал»: