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    Андре Андре Все блоги -

    Восьмиочковый медведь. Почему «Челси» уже никто не догонит

    29 января 2017
    В преддверии насыщенной английской недели, в которую уместятся сразу два тура АПЛ, блог «Бескрайний нападающий» рассматривает вопрос о шансах «Челси» на досрочное чемпионство.

    Вы же адекватные люди, не ван бастены какие-нибудь, ответьте на вопрос: есть хоть один реальный аргумент в пользу того, что «Челси» может растерять свое преимущество на финише сезона?

    Кажется, во всем мире был только один человек, способный предъявить нечто членораздельное, но и он – А. В. Елагин – на этот раз не стал восклицать «Это Англия, благородные пэры!», а провозгласил чемпионство Конте с вероятностью восемьдесят процентов.

    Кому еще есть, что сказать? С обратной-то стороны аргументов полно.

    «Челси» действительно не играет в еврокубках. Это могло бы ничего не значить, если бы не было гарниром к 8-очковому преимуществу.

    У «Челси» второй по силе состав в лиге. Только две команды АПЛ имеют на скамейке игрока мирового класса в пиковом возрасте (Фабрегасу 29 лет), и вторая проморгала свой шанс на старте, она – нижняя булка в сэндвиче лидеров, и ей нужно отыграть у «Челси» 14 очков.

    Нет-нет, не сегодня.

    Конте не проиграет чемпионат. Для этого отсутствуют причины. Хоть пенсне надевай, хоть щурься – издевательство над зрением и не более.

    Был шанс: возьмут и повалятся на исходе победной серии. «Тоттенхэм» напихал тумаков, круги перед глазами. Оправились. Потом вдруг Коста приготовился на все плюнуть, но плюнуть не дали, причем мягко и в рекордные сроки. Это была последняя надежда конкурентов, поэтому даже странно, что никто не воскликнул: «Если бы китайцев не было, их стоило бы придумать».

    «Челси» ничто не берет. А с чем вы, собственно, собираетесь на них пойти? С обороной, как у «Сити»? С бесхребетной средней линией «Ливерпуля»? Вы же, ей богу, не на рыбалку. Вы на медведя, а у вас что ни рогатина – то зубочистка. Как говорила перед смертью Анна Каренина: «...и Джака не поможет вам».

    Офтальмологи разводят руками: не узреть причин для провала «Челси», никак не узреть.

    На предстоящей неделе у Конте последнее испытание: «Ливерпуль» во вторник и «Арсенал» в субботу. Двух поражений ничто не предвещает, а иные варианты – что слону дробина.

    Второй год подряд Англия покорится итальянскому тренеру.

    Что-то в этом есть.

    Фото: Global Look Press

    Рейтинг: 2 Голосов: 17
    Комментарии14
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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 31 января 2017, 01:38

      Ну а зачем писать то что очевидно? Отсюда и раздражение у б.ч. аудитории. Все равно что "Спартак-чемпион" на заборе в 90-х, многих просто бесило: зачем пишут?

      0
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      Рейтинг: +112

      Rainbringer 30 января 2017, 18:03

      А я вот готов не согласиться. Ливерпуль тоже без еврокубков. Плюс вылетел из обоих английских кубков. Плюс сейчас Мане вернётся из сборной после проигрыша Камеруну, а Коутиньо наберёт форму. Вполне способен составить конкуренцию, если конечно обыграет в личной встрече завтра. Также за Ливерпуль говорит их статистика с командами Топ-5 в этом сезоне - ни одного поражения. Победа над Челси, Арсеналом и МС, ничья со шпорами, 2 ничьих с МЮ. Все очки потеряны на аутсайдерах - Бернли, Борнмут, Суонси и т.п. Если мерсисайдцы продолжат идти таким же темпом, но при этом добавят в стабильности с командами из второй десятки, то смело могут взять трофей.

      1
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      Рейтинг: +10

      Qadji Aleksandr ibn Kosty 30 января 2017, 17:54

      какой пидараст минусавал мой комментарий?я твою маму ебал во все дырки!!!!!!!!

      -1
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      Рейтинг: +383

      Docentusa 30 января 2017, 14:02

      Правильно!

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      Рейтинг: +10

      Qadji Aleksandr ibn Kosty 30 января 2017, 01:15

      полная херня

      -2
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      Рейтинг: +30

      ЦСКА 2015-2016 29 января 2017, 22:42

      потому что это проста ЧЕЭЛСИ !!!!!!!!!!

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      Рейтинг: +49

      dimOK752 > ЦСКА 2015-2016 30 января 2017, 11:34

      ахаха)

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      Рейтинг: +800

      forward33 29 января 2017, 20:56

      Пипец... Тупа ни о чём. Пишет про отрыв Челси и приплетает сюда Каренину и Джаку. За это ещё коэффициент сложности 3 присваивают. Здесь парень про Аршавина аналитический материал со статистикой и видео получает такой коф. А чувак сел пару предложений написал о том о сём и ни о чём. Журналистика в беде?

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      Рейтинг: +49

      dimOK752 > forward33 30 января 2017, 11:33

      Качественная журналистика не на этом сайте же явно) Так то тема поста актуальная.

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      Рейтинг: +800

      forward33 > dimOK752 30 января 2017, 12:28

      Тема может актуальная. Но о теме два слова сказано: отсутствие еврокубков и отрыв 8 очков - это и так все знают. Не понимаю зачем выбирать на главную этот пост не аналитики, не чёткой линии поста. Предложения отдельные, Каренину прилепил, ну тупо ни о чём. За 10 минут написал, закинул уже на главной. Некоторые расписывают автобиографические материалы их просто не выбирают. А насчёт качественной журналистики, она есть на сайте, в принципе в большом количестве, просто такими колонками качество снижается.

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      Рейтинг: +49

      dimOK752 > forward33 30 января 2017, 12:42

      Видимо автор "на лапу" админам даёт)

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      Рейтинг: +38

      evge78 29 января 2017, 19:47

      Такое впечатление, что автор поставил солидную сумму на чемпионство Челси, и сам себя подбадривает. Во вторник будет только 23-й тур, не 33-й. Какой финиш? 16 (шестнадцать!) игр до конца и преимущество в 8 очков автор считает большим заделом? Ливерпуль и Арсенал - последнее испытание (на неделе)? А игры с обиженным и стабильно набирающим форму Манчестер Юнайтедом, с Манчестер Сити, с прогрессирующим от игры к игре и тоже обиженным Эвертоном, Вест Хэмом будут лёгкой прогулкой? Что ж, поглядим.

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      Рейтинг: +273

      Berikosha 29 января 2017, 19:17

      посмотрим

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      Рейтинг: +49

      dimOK752 29 января 2017, 17:07

      Канте и Матич - причина успехов Челси на мой взгляд. Если эти двое по каким либо причинам не будут играть вместе - Челси начнёт стабильно терять очки.

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