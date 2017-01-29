Восьмиочковый медведь. Почему «Челси» уже никто не догонит

В преддверии насыщенной английской недели, в которую уместятся сразу два тура АПЛ, блог «Бескрайний нападающий» рассматривает вопрос о шансах «Челси» на досрочное чемпионство.

Вы же адекватные люди, не ван бастены какие-нибудь, ответьте на вопрос: есть хоть один реальный аргумент в пользу того, что «Челси» может растерять свое преимущество на финише сезона?

Кажется, во всем мире был только один человек, способный предъявить нечто членораздельное, но и он – А. В. Елагин – на этот раз не стал восклицать «Это Англия, благородные пэры!», а провозгласил чемпионство Конте с вероятностью восемьдесят процентов.

Кому еще есть, что сказать? С обратной-то стороны аргументов полно.

«Челси» действительно не играет в еврокубках. Это могло бы ничего не значить, если бы не было гарниром к 8-очковому преимуществу.

У «Челси» второй по силе состав в лиге. Только две команды АПЛ имеют на скамейке игрока мирового класса в пиковом возрасте (Фабрегасу 29 лет), и вторая проморгала свой шанс на старте, она – нижняя булка в сэндвиче лидеров, и ей нужно отыграть у «Челси» 14 очков.

Нет-нет, не сегодня.

Конте не проиграет чемпионат. Для этого отсутствуют причины. Хоть пенсне надевай, хоть щурься – издевательство над зрением и не более.

Был шанс: возьмут и повалятся на исходе победной серии. «Тоттенхэм» напихал тумаков, круги перед глазами. Оправились. Потом вдруг Коста приготовился на все плюнуть, но плюнуть не дали, причем мягко и в рекордные сроки. Это была последняя надежда конкурентов, поэтому даже странно, что никто не воскликнул: «Если бы китайцев не было, их стоило бы придумать».

«Челси» ничто не берет. А с чем вы, собственно, собираетесь на них пойти? С обороной, как у «Сити»? С бесхребетной средней линией «Ливерпуля»? Вы же, ей богу, не на рыбалку. Вы на медведя, а у вас что ни рогатина – то зубочистка. Как говорила перед смертью Анна Каренина: «...и Джака не поможет вам».

Офтальмологи разводят руками: не узреть причин для провала «Челси», никак не узреть.

На предстоящей неделе у Конте последнее испытание: «Ливерпуль» во вторник и «Арсенал» в субботу. Двух поражений ничто не предвещает, а иные варианты – что слону дробина.

Второй год подряд Англия покорится итальянскому тренеру.

Что-то в этом есть.

Фото: Global Look Press