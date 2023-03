О Великом Футболисте с говорящей фамилией.

«Джордж Бест убежал туда,

где его никто и никогда не догонит.

Теперь он в полной безопасности.»

Фил Хьюз.

Джордж как-то сказал: «Я родился с большим даром, но иногда он дарится с чёрной ленточкой.». И действительно Бест был настолько талантлив, что даже Пеле и Марадона завидовали ему, считая «Богом футбола». Он умел всё и когда был в форме для него не существовало соперников на поле. Бести всегда знал как развлечь зрителя, как сделать из простого матча шоу. Но он свернул не на ту тропу...

Джордж один из тех про кого действительно можно сказать, что он родился с мячом. В семейном альбоме есть фотография, где 14-месячный мальчишка гоняет мяч. Честно говоря родители не видели в своём старшем сыне будующую звезду мирового футбола, но при этом и не запрещали тому заниматься любимым делом. Тем временем маленкий Бести всё больше времени уделял тренеровкам, он нещадно колотил мячом по железным воротам отцовского гаража. Вскоре инстинкт подсказал Джорджу одну интересную вещь, и он заменил футбольный мяч на теннисный: «Если я управлюсь с маленьким кругляшом, то уж футбольный снаряд точно смогу подчинить себе!». Вскоре Беста навестила ещё одна умная мысль: «Великий футболист в равной степени должен владеть двумя ногами!». И Джорджи принялся чеканить левой ногой всё тот же теннисный мячик, очевидцы утверждали, что мальчишка мог не ронять мяч на землю более четверти часа. Бести был мегаталантлив, но местные футбольные команды никак не хотели этот талант увидеть, но может оно и к лучшему. Один из скаутов «Манчестер Юнайтед» Боб Бишоп не поленился и отправился посмотреть на паренька из Белфаста и был вознаграждён. Увидев великолепную игру Беста Боб немедленно отправил телеграмму Мэтту Басби: «Я нашёл вам гения!». В 1961 году Джордж прибыл на просмотр в Манчестер, где и был незамедлительно подписан главным скаутом Джо Армстронгом.

На «Олд Траффорде» ему суждено будет стать легендой. В 1963 году Бести подписал свой первый профессиональный контракт, а до этого «работал» клерком в «Manchester Ship Canal Company». В своей первой же игре он показал свой безграничный талант, а защитник «Вест Бромвич Альбиона» Грэм Уильямс, опекавший Джорджа, после игры подошём к нему и сказал: «Постой-ка сынок, дай посмотреть на твоё лицо». «Зачем?» – удивлённо спросил Бест. «В игре я видел только твой зад, и то снизу, так как сам уже давно сидел на своём» – ответил Грэм. Действительно реактивная скорость и великолепная техника были главными оружиями Беста, и когда он был в форме обыграть трёх-четырёх соперников для него было проще простого. Вот что по этому поводу говорил сам Джордж: «Я люблю доставать других игроков. Люблю «разделывать их под орех», прокидывая мяч им между ног и убегать от них. Когда я обыгрывал крутых парней с помощью техники, они говорили мне: «Сделай это ещё раз, и я переломаю тебе твои грёбаные ноги». Я «делал» их снова, и они говорили: «Хорошо, я, б***дь, предупреждал тебя». После этого я получал мяч и вставал с ним на месте, приманивая к себе соперников. Я чувствовал себя тореадором, заманивающим разъяренных быков. Меня редко «съедали», я был слишком быстр. В такие моменты болельщики громко поддерживали меня, и я заводился, это правда меня очень забавляло.». Уже в следующем сезоне Бест наряду с Деннисом Лоу и Бобби Чарльтоном образуют костяк команды. Впервые эта троица выйдет на поле вместе в январе 1964 года в игре с «Вест Бромвичем».

Настоящей звездой Бест стал благодаря еврокубкам, а его «любимой» командой стала «Бенфика» во главе с Эусебио. Матчи с лиссабонцами стали настоящим бенефисом Джорджа. В 1967 году в четвертьфинале Кубка Чемпионов в Лиссабоне Мэтт Басби преследовал только одну цель — удержать ничью. Но в планы великого тренера вмешался Бести, в первые двенадцать м инут практически решив исход поединка. Сперва «Парень из Белфаста» забил головой, а затем в очередной раз сотворил шедевр, обыграв почти половину игроков соперника. В том розыгрыше Бенфика впервые проиграла дома, проиграла Бесту. Итоговый счёт был 5:1, а герой матча вернулся домой в самбреро и титулом «Эль Битл». Английская пресса тут же переделала название титула, так в стране появился «пятый битл», который один мог конкурировать по популярности со всей «ливерпульской четвёркой». По сути Бест стал первым футболистом в шоубизнесе, Бест с лихвой пользовался народной любовью и зря времени не терял. Он открыл в Манчестере свой дом моды, туристическое агенство, рестораны, пару ночных клубов. Ну да ладно вернёмся к футболу...

Новый сезон стал самым успешным в карьере Беста. Джордж был неподражаем, он был всемогущ и вездесущ. 28 голов, забитые в чемпионате, сделали его лучшим страйкером Первого Дивизиона. В Европе «малыши Басби» отрывались по полной и остановить их не мог никто. В финальной игре на «Уэмбли» сошлись «старые добрые» знакомые, да-да те самые, которые год назад сыграли 5:1. Основное время так и не определяет победителя, счёт 1:1. Дополнительное время. Бест получает мяч в центре поля и несется к португальским воротам. Трибуны ревут в предвкушении гола. Джордж без проблем обходит Колуну, расправляется с Умберто и Жасинто, издевательски выманивает на себя голкипера Энрике, неторопливо обводит его и спокойно закатывает мяч в сетку. Спустя полчаса Бести поднимет над головой «ушастого», это был звёздный его звёздный час. В Англии и в Европе «Парня из Белфаста» по праву признают игроком года. Ему было всего 22 года...

Слава «уничтожила» парня, он не знал как ей правильно рапорядиться и пустился во все тяжкие. Возможно на его судьбе сказались гены, ведь его мать Энн умерла именно от алкоголизма. Джордж всё чаще начинает нарушать режим, и футбол в его жизни отходит на второй план. Бест по долгу бывал в запоях, на фотографиях его всё чаще можно было увидеть с бутылкой в руке и непонятными девицами, а не с мячом в ногах и партнёрами. Но если последующие четыре сезона спад в его игре ещё не сильно ощутим, то дальше Джордж начал чудить. Он мог отобрать мяч у судьи из рук, бросить в тех же судей грязью с поля. Дисквалификация следовала за дисквалификацией, а Бести всё развлекался. В клубе на него накладовали различные санкции: урезание зарплаты, перевод в дубль — всё впустую. А 20 мая 1972 года Джордж сделал в прессе сенсационное заявление: «Футбол мне до «лампочки», по-этому я с ним завязываю!». В 26 лет уходит самый талантливый игрок Британии всех времён! Его вернули, но Бест был верен себе, и в очередной раз после того как он не попал в стартовый состав, Джордж и «Манчестер» распрощались... Теперь уже навсегда. «После матча я поднялся на одну из трибун и почти целый час сидел в полной тишине и одиночестве. Я вспоминал о том, как был здесь счастлив, и слёзы катились по моему лицу. Наконец, пришел стюард и сказал: «Пора уходить, Джордж» Да, действительно пора. Я поднялся и ушел. Навсегда.»

После «МЮ» Бест сменить более десяти клубов, а в конце своей карьеры сыграет несколько матчей за команду «Форд Оупен Призон»... тюремную команду. За решётку Бести попал после того как был задержан за управление автомобилем в нетрезвом виде и нападения на полицейского. Он провёл там три месяца. Это лишь одна из шалостей Джорджа, а всех наверное не помнил и он сам. Были и ночные «турне» пьяных компаний с маршрутом Манчестер-Бирменгем-Лондон, которые порой затягивались на несколько суток. Были и трое суток проведёные в винном погребе на Майорке, с неисчислимым количиством випитого вина и «употреблённых» девиц. И всё из-за скромности Беста, который просто боялся спросить у девушек, где выход. А уж сколько было битой посуды и сломанных носов вообще считать не стоит.

На поле Бести тоже вёл себя довольно интересно, но без этого не было бы шоу. Он мог демонстративно выманивать соперника на себя, как тореодор быка, а мог снять бутсу и отдать пас голой ногой. Во время выступлений за «Фулхэм» Джордж с партнёром по атаке Родни Маршем частенько устраивали показательные выступление и старались отбирать мяч у друг друга. А в матче «Хибс» и «Рейнджерс» недовольные фанаты из Глазго закидывали Беста банками из под пива, так и тут «парень из Белфаста» не растерялся, в одном из моментов он поднял банку и сделал вид, что пьёт из неё.

Развлечения развлечениями, но здоровье не резиновое. И к 2002 году печень Беста практически выработала свой ресурс, и Джордж ложится на операцию по пересадке «драгоценного» органа. Врачи напрочь запрещают Бести употреблять спиртное, но когда он кого-нибудь слушал. Последнии годы Джордж активно поддерживал фонды, которые финансировали исследования печени, а фонд его имени существует до сих пор. 1 октября 2005 года состояние Бести резко ухудшилось, алергия на лекарства мешала тому, чтобы чужеродный орган быстрее прижился.... 25 ноября Джорджа Беста не стало. Едиственный соперник , которого он так и не смог обыграть, убил его. В последнии часы своей жизни рядом с Бести били его родные: сын и отец, а так же обе его бывших жены. На футбольных полях Англии Беста почтили минутой молчания, а около ста тысяч человек стоя аплодировали и рыдали, когда катафалк с Джорджи проезжал к зданию Парламента. Много его друзей и партнёров пришли попращаться с ним: Денис Лоу, Джерри Армстронг, Гари Грегг. На церемонии присутствовали множество высокопоставленных людей. А сын Беста Калум зачитал в прощальной речи письмо со стихами одной жительности Белфаста:

Farewell our friend, but not goodbye,

Your time has come, your soul must fly.

To dance with angels, find the sun,

But how we'll miss our special one.

He walks among us just a while,

Weaved your magic, made us smile.

Your life was so full of light and tears,

We lived it through you, through the years.

The golden days, they went so fast,

The precious times, why can't they last?

So many loved you, did you know?

We were not ready to let you go.

The stars from Heaven are only lent,

A gift from God, that's why they're sent.

We won't forget our Belfast boy,

He filled our lives with so much joy.

Your star will shine now in the sky,

Farewell our friend, but not goodbye.

У него было всё: талант, деньги, слава, лучшие девушки, раскошные дома и автомобили, но он поддался слабости... Англичане признали его лучшим игроком в истории Великобритании, он обошёл таких мастеров, как Джимми Гривз, Бобби Мур и Бобби Чарльтон. «Когда умру, хочу, чтобы меня помнили как величайшего футболиста всех времён. Когда этот день наступит, они не будут говорить о выпивке, женщинах, быстрых автомобилях. Они будут говорить о футболе». Он всегда соответствовал своей фамилии, он всегда был THE BEST.

PS: «Надеюсь, мой пример послужит предостережением для молодых» – Джордж Бест.