Зидан, Роналду, Клопп и другие неудачники января

Блог «Ф@Н@Т ФУТБОЛ@» называет главных неудачников первого месяца. Тех, кто мог начать 2017-й год гораздо лучше.

Кто: «Ницца»

Причина: потеря лидерства

На зимний перерыв «Ницца» уходила лидером Лиги 1, но концу месяца команда Люсьена Фавра опустилась на второе место. Игры с аутсайдерами чемпионата Франции, в лице «Метца» и «Бастии», принесли «Ницце» лишь два очка. Похоже, зимний перерыв плохо повлиял на «выскочку» Лиги 1, ведь необязательные потери очков «Ниццы» позволили «ПСЖ» вплотную приблизиться к команде Люсьена Фавра. Сам Фавр намекает на чрезмерное давление на команду, ведь теперь от «Ниццы» в каждом матче ждут побед.

«Мы играли полчаса в большинстве, но не смогли извлечь из этого выгоду. Однако мы опять не проиграли, но чувствуется, что слишком много внимания уделяется тому, что «Ницца» должна побеждать, так как идет в лидерах. Мы стараемся, но пока чего-то не хватает. Такие вещи происходят по ходу сезона, это нормально», - Люсьен Фавр после матча с «Бастией».

Очевидно, если спад «Ниццы» продолжится, команда рискует упустить и третью строчку таблицы, которая дает возможность сыграть в квалификации Лиги чемпионов. В таком случае, главным конкурентом за третье место таблицы станет «Лион», который в последних матчах набрал хорошую форму. В общем, чемпионат Франции только набирает обороты и это радует.

Кто: Зинедин Зидан

Причина: вылет из кубка Испании

Зидан в январе проиграл больше, чем в предыдущих 45 матчах «Реала». И если поражение от «Севильи» в чемпионате Испании не критично, то домашняя осечка с «Сельтой» в кубке Испании, по сути, лишила «Реал» возможности выиграть еще один трофей.

«Разочарован ли я? Нет, потому что по игре мы не заслуживали такого результата. 35 минут мы отыграли просто отлично, а в эпизоде с пропущенным голом не повезло. Но мы не опускаем руки, мы показывали отличную игру до самого конца. Хочу поздравить соперников. То, что мы показали хорошую игру, — это положительный момент. Но только это. Потому что мы вылетели из турнира. Теперь нужно отдохнуть и думать о Примере, где нам предстоит сыграть уже очень скоро. Нужно также сражаться в Лиге чемпионов. Этот матч должен остаться позади, а в воскресенье будет новый матч», — приводит слова Зидана Marca после вылета из кубка Испании.

Конечно, травмы ключевых игроков, слабая игра лидеров и тактические эксперименты Зидана — повлияли на такой ужасный результат в январе. Очевидно, в команде за результат отвечает тренер, поэтому такие слабые результаты «Реала» в январе на совести француза. Однозначно, Зидан и команда хотят как можно быстрее забыть этот провал, поэтому уже в ближайших матчах «сливочные» будут «рвать и метать» ради положительного результата.

Кто: Димитри Паейт

Причина: рискует провести следующие полгода на лавке

На пресс-конференции перед матчем с «Кристалл Пэлас» тренер «Вест Хэма» просто шокировал журналистов неожиданной новостью.

«Мы не хотим продавать нашего лучшего игрока Димитри Пайета, несмотря на то, что он больше не хочет играть за клуб. Я говорил с руководством: клуб не нуждается в деньгах, а контракт Пайета рассчитан на длительный срок. Мы против его ухода», – сказал тренер «молотобойцев» Славен Билич.

Француз просто отказался играть за «Вест Хэм» и затребовал трансфер в «Марсель». Французский клуб сначала предложил 19 млн. фунтов, потом 20 млн. фунтов, но эти предложения не устроили «молотобойцев». Если в начале этого скандала руководство клуба отказывалось отпускать Пайета, то к концу месяца клуб смягчил позицию затребовав у покупателя 30 млн. фунтов. В данный момент трансфер француза в «Марсель» далек от согласования, поэтому звезда Евро-2016 рискует провести ближайшие полгода на скамейке запасных, а «Вест Хэм», не заметив потери бойца, уверенно победил в двух матчах АПЛ.

Кто: Криштиану Роналду

Причина: результативность

Лидер мадридского «Реала» и лучший игрок прошлого года столкнулся в начале 2017-го с новой проблемой. Португалец в январе отличился три раза: первый гол он забил при разгромной победе над «Гранадой», мяч в принципе ничего не решал, второй гол был забит с пенальти в ворота «Севильи» в чемпионате Испании, к сожалению для португальца он не принес очков «Реалу», ну а третий мяч португалец положил в кубковом матче против «Сельты», ударом со штрафного Криштиану сравнял счет в матче, но снова мяч Роналду не спас «Реал», и «сливочные» вылетели из кубка. Тренер «Реала» Зинедин Зидан излучает уверенность и говорит, что его не волнует результативность португальца.

»Я не знаю, сколько голов на счету Бензема и Криштиану Роналду в последнее время. Меня это не беспокоит. Сейчас меня волнуют травмы Модрича и Марселу. Нам нужно успокоиться. Понимаю, что фанаты хотят большего, но нам нужна их помощь, поддержка» , – цитирует A Bola Зидана.

Очевидно, низкая результативность Роналду и его слабая игра — повлияли на «Реал», ведь вылет из кубка Испании от «Сельты» произошел, именно в этот непростой период, с которым столкнулся португалец.

Кто: Юрген Клопп

Причина: одна победа в восьми матчах

31 декабря «Ливерпуль – Манчестер Сити» счет 1:0. Прошлый год закончился отлично для «красных», победа над прямым конкурентом в последнем матче года. Но январь стал «холодным душем» для немца, ведь в матчах против «Сандерленда», «Юнайтед» и «Суонси» команда Клоппа набрала лишь два очка. И если выездная ничья против «Манчестер Юнайтед» – неплохой результат, то домашнее поражение от «Суонси» – кошмарный. Единственную победу в январе «Ливерпуль» добыл в переигровке кубка Англии против «Плимута». А главной неудачей января для «красных» стал вылет из кубка Лиги на стадии полуфинала от «Саутгемптона». В первом матче «святые» добились минимальной победы, но все равно казалось, что на «Энфилде» «Ливерпуль» сумеет отыграться. Но беззубая игра «красных» в атаке, лишила их возможности забить, а в конце матча защитные редуты «Ливерпуля» не уследили за Лонгом.

«Наша команда доминировала, — говорит наставник. — Рисковать необходимо, но если ты идешь на чрезмерный риск, то даешь шансы сопернику. Было около 7 действительно опасных моментов у ворот соперника. Но надо забивать, а мы не забили, потому и проиграли. Удовлетворен качеством игры, но не результатом» – Юрген Клопп.

Очевидно, для «Ливерпуля» результат сейчас превыше всего, поэтому в ближайших матчах «красным» нужно побеждать, чтобы окончательно не лишиться своих позиций.

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