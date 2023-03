Невероятно одаренный лентяй (с)

Биография Мэтта Ле Тиссье.

Le Tiss, Le Tiss, Matty Matt Le Tiss

He gets the ball, He takes the piss

Matty Matt Le Tiss

Многие ли из игроков могут похвастаться своей преданностью клубу? Многие ли отдавали всего себя одному клубу, став его символом и легендой? Нет, таких игроков единицы, а в наше время, где всё решают деньги, их стало ещё меньше... Но и среди этой небольшой группы футболистов есть те, кто занимает особое место. Это игроки обладавшие неимоверным талантом, но при этом ничего не выигрывавшие в своей карьере. Наградой за их игру была лишь безграничная любовь со стороны болельщиков. Каждое движение своего кумира они встречают аплодисментами, его недостатки в их глазах становятся достоинствами, в их честь сочиняются песни, о них вспоминают со слезами на глазах. Мэтт Ле Тиссье как раз из числа таких игроков.

В проливе Ла-Манш в составе Нормандских островов есть островок Гернси, именно там то и родился будущий «Бог» Саутгемптона. Именно по-этому у Мэтта такая «французская» фамилия. На том же острове Ле Тисс и начал свой поход к величию, он играл за любительскую команду «Vale Recreation», но уже к 17 годам понял, что чтобы добиться чего то большего следует перебраться в Англию. Мэтт пробовался во многие клубы, но везде слышал отказ, только «Оксфорд Юнайтед» согласился приютить молодого полузащитника, но... у них из под носа своего «Бога» уводит «Саутгемптон». В «Сотоне» он и проведёт свою карьеру, все 17 сезонов.

Первый сезон у Мэтта ушёл на адаптацию и его он провёл в молодёжке «святых», а дальше он стал самым заметным и незаменимым игроком команды. 540 матчей (из них 462 в основном составе) и 209 голов, показатель для полузащитника более чем приличный, для сравнения у лучшего бомбардира АПЛ Алана Ширера, по совместительству бывшего партнёра Ле Тисса по клубу, 733 матча и 379 голов. Вот и сравнивайте. 2-е сентября 1986 года навсегда вошло в историю «Саутгемптона», в этот день Мэтт впервые вышел на поле стадиона «Делл». И фанаты впервые увидели его в деле, он умел всё: он прекрасно видел поле, мог отдать любую передачу, нанести убойный удар из любого положения. Многие были в шоке от того, как он играл. Вот слова всё того же Алана Ширера: «Меня часто спрашивают о Мэтте как игроке и человеке. Он очень большой лентяй, невероятно одаренный лентяй. Я не могу вам сказать, чьи технические навыки работы с мячом меня так поражали, как фокусы Мэтта. Для него была открыта дорога в любую команду Англии, он везде был бы одним из лучших, но он оставался в Саутгемптоне и за это я его уважаю. Он был счастлив, и это самое главное».

Уже в сезоне 1989/1990 Мэттью становится штатным исполнителем всех стандартов в команде. Особенно он преуспел в пробитии одиннадцатиметровых ударов, из 49, которые он пробивал, 48 попали в цель. Единственный мяч посланный с точки удалось взять Марку Кроссли в матче «Сотон» – «Ноттингем» в 1992 году. Кстати не так давно Ле Тисс предлагал Фабио Капелло себя на роль тренера по пробитию пенальти, ведь англичанам так не хватает мастерства именно в этом компоненте. Помимо стандартов, Мэтт любил удивить соперников и своих партнёров сумашедшими по силе и точности ударами с дальней дистанции. Эти удары давались ему легко и непринуждённо. И он не шлифовал свое мастерство тяжелыми многочасовыми тренировками, ибо в этом не было потребности. Кто сказал, что 99% умения добывается трудом? Талант футболиста был дан Мэтту с рождения, он им и воспользовался. Ле Тисс мог спокойно проходить по полю все 90 минут, именно проходить, а на 91-ой одним ударом решить исход матча. И кто знает, будь он чуть более трудолюбив, сейчас бы мир почитал игрока, который смог превзойти Пеле и Марадону, Беккенбауэра и Круифа...

За ним всегда гонялись великие клубы мира, такие как «Милан», «МЮ», «Челси», и всем он вежливо отказывал... но был один случай... Однажды он был близок к тому, чтобы уйти из клуба, даже успел подписать предварительный контракт. Терри Венейблсу, как ему казалось, удалось уговорить «Бога», но приехав в Саутгемптон для окончательного ответа уехал из города-порта ни с чем. Ле Тисс ещё раз всё взвешал, посоветовался с родными и на глазах у Терри порвал соглашение подписанное ранее... Так он отказался от своей детской мечты, мечты, когда-нибудь сыграть за «Тоттенхэм». Саутгемптон и Ле Тиссье были созданны друг для друга. Южный городок навсегда влюбил в себя англичанина с французкой фамилией, он просто не хотел никуда уезжать отсюда. Ему не были нужны ни медали, ни кубки, всё что ему было нужно находилось в этом городе. Мэтт никогда не был примером для подражания: алкоголь, шумные компании, ночные клубы, нарушения спортивного режима. Он брал от жизни всё, и никто его не мог переубедить в том, что он не прав.

Сезон 1993/1994 Ле Тисс провёл просто великолепно. Он забил 30 голов в АПЛ и естественно стал лучшим снайпером года. А один из мячей был признан голом года, его пропустил бывший одноклубник Мэтта Тим Флауэрс. В матче против «Блэкберна» «Бог» подхватил мяч в середине поля с изяществом «танцующего медведя» обыграл двух соперников и с 40 метров отправил «пятнистого» точнёхонько в «девятку». В этом сезоне в команде чётко действовало правило: «отдайте мяч Мэттью, а всё остальное он сделает сам». Так и происходило, ведь Ле Тисс забил больше половины от всех голов команды. А соперники просто не знали как бороться с таким игроком. Персональная опека не помогала, так как для того чтобы создать опасность ему было не нужно входить в шрафную. Его неуклюжие движения без мяча зачастую расслабляли защитников, которые явно не понимали всей опасности этого «медвежонка». Но как только мяч попадал в ноги к Мэтту, он прилипал к его ногам, все его движения оставались такими же неуклюжими, но при этом всегда хранили в себе опасность, что вот-вот произойдёт смертельный удар.

Благодаря сверхрезультативной игре своего капитана и лидера, а норму в 15-20 голов он выполнял из сезона в сезон, «святые» держались в элите английского футбола. «Бог» нередко забивал решающие мячи. К концу 90-х годов Мэтт всё чаще стал оказываться «на банке», это было следствием несоблюдения режима тренеровок. Но чуда, которые ждут болельщики от «Бога» он продолжал творить. Так в сезоне 1998/1999 «Сотон» прочно сидел в зоне вылета, и чтобы оттуда вылезти «кровь из носу» нужна была победа над «Уимблдоном». Игра шла, а голов всё не предвиделось, но вот на 79-ой минуте игры на поле вышел Ле Тисс и за всё оставшееся время сделал два судьбоносных касания мяча. Сперва он выдал пас на партнёра и тот счёт открыл, а потом сам прямым ударом с углового забил «Уимблдону». «Саутгемптон» вновь сохранил прописку в АПЛ.

Принял Ле Тиссье участие и ещё в одном знаменательном событии для «Саутгемптона». 19-го мая 2001 года состоялась последняя игра на стадионе «Делл» – домашней арене «Святых». В гости к «Сотону» прибыл лондонский «Арсенал». Встреча удалась на славу, команды расзабивались и к последней минуте матча на табло горели две двойки... Но Мэтт был явно против такого исхода, и вот мяч, пущенный вратарём Полом Джоунсом через всё поле, к штрафной соперника, оказывается у Ле Тиссье, а ещё через мнгновенье в сетке ворот «Арсенала». Таким образом «Бог» стал последним автором гола на «Делле», стадионе с более чем вековой историей.

Спустя год уже на новеньком «Сент Мэри» Мэттью простился с футболом. В этот вечер его любимы «Саутгемптон» сыграет со «Звёздами АПЛ». На прощальный матч Ле Тисса приехали такие игроки как: Тим Флауэрс, Дэйв Бизант, Роб Джоунс, Дэннис Уайз, Нил Раддок, Роб Ли, Крис Уоддл, Стьюарт Пирс, Питер Бирдсли, Дэвид Бэтти, Пол Гаскойн, Джон Барнс, Йан Райт, Алан Ширер. Виновник торжества отыграл по тайму за каждую команду и отметился парочкой точных ударов, а матч завершился более чем боевой ничьёй — 9:9.

Интересные отношения сложились у Мэтта со сборной. За главную команду страны Ле Тисс сыграл всего 8 матчей, из 6 товарищеские. В сборную приглашал «Бога» приглашал его старый знакомый Терри Венейблс, но так и не нашёл талантливому плеймейкеру место в составе. За это наставнику англичан часто доставалось от прессы. Мог Ле Тиссье поехать на ЧМ-1998, но инцидент с Гленном Ходдлом лишил его этого праздника, и место Мэтта занял Дэвид Бекхэм. Самый яркий матч в футболке с тремя львами Ле Тисс провёл за вторую сборную на «Уэмбли» против «резерва» России. Мэттью сделал сделал из оборонцев россиян посмешище, забив три гола. Он выбрал Англию, хотя виды на него имели все сборные из Великобритании, а так же Франция и Италия. Вот что например отвелил Ле Тисс на предложение Жерара Улье: «В сборной Франции работают люди, которые не делали в детстве домашнее задание, иначе они хотя бы изучили ситуацию перед тем, как предлагать мне смену гражданства. Фамилия фамилией, но у меня нет ни капли французской крови и никогда даже в мыслях не было играть за какую-либо другую сборную, кроме английской.».

Был в жизни Мэтта очень забавный эпизод, о котором он вспоминает в своей автобиографии. Как-то раз он пытался обмануть букмекерскую контору. Он поставил 10 тысяч фунтов на то, что во встрече премьер-лиги между его командой и «Уимблдоном» уже на первой минуте случится аут. Футболист все спланировал заранее: он собирался получить пас в центре поля и быстро отправить игровой снаряд за боковую линию. Однако все прошло совсем не так, как он ожидал. «Я отдал передачу Нилу Шипперли на ход, но поскольку сильно волновался, мяч полетел не слишком сильно, – рассказал Ле Тиссье в своей книге. – Шипперли, конечно, ничего не знал о моей ставке и мяч сумел остановить. Никогда в жизни я так не носился по полю, стараясь выбить мяч в аут. Мне удалось сделать это только на 70-й секунде. По правилам букмекерской конторы, деньги мне вернули». После чего он добавил: « Букмекеров никогда не удастся обмануть!».

Сегодня Ле Тиссье является послом клуба «Саутгемптон» и работает комментатором-аналитиком на «Sky Sports». Он по прежнему живёт в южном портовом городке, где уже успел открыть свой собственный ночной клуб, который кстати попал в поле зрение властей. Ещё в 1997-ом году он развёлся со своей женой Кэтти, которая вместе с двумя детьми вернулась на Гернси. На теже Нормандские острава авиакомпания «Flybe» совершает рейсы на самолётах с изображение Мэтта. Вообщем скучать 48-летнему холостяку не приходиться.

Вы всё ещё не верите в Бога? Тогда спросите об этом у болельщиков «Саутгемптона» и услышите в ответ: ««Бог» есть, мы его видели!».