Победители Лиги Чемпионов, в которых с трудом верится.

Главные фавориты Лиги Чемпионов в последнее время это -"Реал Мадрид","Бавария","Барселона". А какие клубы когда-то были ничем не хуже? Это сейчас предстоит нам узнать.

В нынешней Лиге Чемпионов сенсации, неожиданные результаты – редкость. Именно поэтому верится в то, что «Лестер» покажет отличный результат, или же «Арсенал» наконец-то обыграет «Баварию». В любом случае в прошлом столетии есть случаи,которые заставят удивится современного любителя футбола.

Ноттингем Форест

Тогда:

Про этих ребят знают все. Ноттингем дважды подряд выигрывал главный клубный трофей Европы в 1979 и 1980 годах. В 1979 году, вы только подумайте, в финале «Форесту» противостоял шведский «Мальмё». Тогда англичане победили 1:0. На следующий год был обыгран в финале в Мадриде «Гамбург» с таким же счётом. Примечательно, что тогда в составе команды играли только англичане, шотландцы и один игрок из Северной Ирландии.

Сейчас:

Сейчас же клуб выступает в Чемпионшипе, заняв в прошлом сезоне 2015/2016 16-е место. И пока, к сожалению, неизвестно когда мы снова увидим эту команду в Премьер Лиге.

Гамбург

Тогда:

Для «Гамбурга» шли «золотые» годы. Они были регулярно чемпионами страны, выигрывая и национальные кубки. Тот «Гамбург» действительно был сильным клубом. Как мы уже узнали, 1980 год был в Европе неудачным для клуба. Зато 1983 запомнился не только чемпионством в Германии, но и победой в Лиге Чемпионов. Финал в Афинах с «Ювентусом» завершился победой немецкой команды со счётом 1:0. В состав того «Гамбурга» входили только немцы за исключением одного датчанина Ларса Баструпа.

Сейчас:

Клуб продолжает вступать в Премьер Лиге Германии, но не так успешно. В прошлом сезоне команда заняла 10-е место и не попала в еврокубки. Последнее чемпионство было в том 1983.

Стяуа

Тогда:

Вся команда состояла из румын, впрочем и сейчас тоже. Но самое удивительное в финале клубу выпала сама»Барселона». Несмотря на то, что «Барса» тогда не была такой сильной, всё же она была мощным соперником. В той игре «Стяуа» обыграла каталонцев по серии пенальти 2:0, где футболисты «Барселоны» не реализовали 4 пенальти, а румынские игроки только 2 мяча из 4 не смогли положить в сетку ворот соперника.

Сейчас:

«Стяуа» ныне отличается только выступлением в еврокубках. Намного реже мы видим эту команду, что многие возможно впервые о ней слышат. Сейчас клуб является вице-чемпионом страны, а чемпионом становился 26 раз.

Астон Вилла

Тогда:

В Кубке европейских чемпионов «Астон Вилла» в 1982 году выступала в качестве действующего чемпиона Англии. В финале «Вилле»удалось одолеть мюнхенскую «Баварию» всё с тем же счётом 1:0. Состав из шотландцев и анличан принёс клубу главный трофей в истории. Тогда выступала легенда клуба Аллан Эванс (справа на фото).

Сейчас:

Прошлый сезон «Астон Вилла» закончила на последнем 20-м месте и сказала «привет» Чемпионшипу и «прощай» АПЛ. Будем ждать возвращения «львов» обратно в Премьер-Лигу.

Црвена Звезда

Тогда:

Не знаю, какие эмоции испытывали люди в Восточной Европе, но уверен положительные. клуб из на тот момент Югославии выиграл Лигу Чемпионов, обыграв по пенальти «Марсель» 5:3. Команда показала в очередной раз грандам европейского футбола, что не только они могут выигрывать престижные турниры. Наверное, болельщикам из России остаётся только ждать подобного чуда, которое неизвестно когда случится и случится ли вообще.

Сейчас:

Клуб является действующим чемпионом Сербии, а вообще выигрывал чемпионат 27 раз. Его история очень похожа на «Стяуа».

Вот такая подборка получилась. Пусть победы в финалах были минимальные или с пенальти, но эти команды боролись до конца. Нынешнему футболу не хватает того, что было тогда. Тогда присутствовала какая-то романтика, и деньги не всё решали. Потому мы и полюбили историю «Лестера». Давид одержал победу над Голиафом. Будем наблюдать за тем, как меняется футбол дальше.

Спасибо за внимание! Всем удачи!