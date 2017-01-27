Тест: кино или настоящий футбол?

9/11
«Бомбардир» перемешал в одном тесте фрагменты из известных фильмов о футболе и кадры из реальной игры. Попробуйте отличить правду от постановки.
Фото: twitter.com
Тест: найдите клуб на карте России
Тест: как хорошо вы знаете игру FIFA?
Фото: twitter.com
Тест: найдите клуб на карте России
Тест: как хорошо вы знаете игру FIFA?
9/11
Почти отлично - 7 верных
8
8
Браво! Надеемся, что вышло не со второго дубля
Браво! Надеемся, что вышло не со второго дубля
8 , на шару.
8! Отлично =)
Приходите завтра.)))