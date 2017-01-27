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    Тесты «Бомбардира» Все блоги -

    Тест: кино или настоящий футбол?

    27 января 2017
    «Бомбардир» перемешал в одном тесте фрагменты из известных фильмов о футболе и кадры из реальной игры. Попробуйте отличить правду от постановки.

    Фото: twitter.com

    Тест: найдите клуб на карте России

    Тест: как хорошо вы знаете игру FIFA?

    Рейтинг: 2 Голосов: 9
    Комментарии45
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      Рейтинг: -680

      Spartak Piter 4 февраля 2020, 11:23

      9/11

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      Рейтинг: +83

      monkey1958 29 июня 2019, 13:32

      Почти отлично - 7 верных

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      Рейтинг: +188

      MaxKlim 4 июня 2019, 21:57

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      Рейтинг: +48

      джексон102 5 февраля 2019, 19:17

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      Рейтинг: +48

      джексон102 5 февраля 2019, 19:17

      Браво! Надеемся, что вышло не со второго дубля

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      Рейтинг: +437

      andr2112 2 сентября 2018, 09:46

      Почти отлично - 7 верных

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      Рейтинг: +83

      monkey1958 > andr2112 29 июня 2019, 13:34

      Я тоже за "Зенит"!!!!

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      Рейтинг: +15

      magome 29 июля 2018, 04:14

      Браво! Надеемся, что вышло не со второго дубля

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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 5 июля 2018, 22:19

      8 , на шару.

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      Рейтинг: +122

      Zarandar_52 21 февраля 2018, 17:20

      8! Отлично =)

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      Рейтинг: +536

      Чуни Муни 12 февраля 2018, 12:42

      Приходите завтра.)))

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