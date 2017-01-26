Все тот же Гарик. Почему смешно критиковать Юргена Клоппа

«Ливерпуль» проиграл два домашних матча подряд и вылетел из Кубка лиги при невразумительной игре в атаке. Блог «Бескрайний нападающий» считает, что причины неудач не следует искать в личности главного тренера.

А вы поматросили, значит, и бросили?

Буквально давеча Юрген Клопп считался логотипом панк-движения, доктором Ярость, помесью ковбоя и знатока Друзя. Вы им вампирски восторгались. Он был для вас «свой в доску», только еще и умный, как тридцать три камбербэтча.

А теперь что? Стоило на исходе тяжеленного января проиграть «Суонси», который после двух отставок нашел-таки себе дельного тренера – вы, врачеватели, тут как тут с растяжками «Дела его мелки, как пляжный песок».

И хоть бы одна претензия стоила выеденного яйца.

Клопп-де недонастроил команду, хотя всегда был мотиватором. Товарищи дорогие, а кто такой «мотиватор» и что такое «мотивация»? Это что, такие капли для глаз, это таблетка, клизма, которую не вставили?

Мотивация, которую вы улавливаете своими приборами, рукоплещете, а потом считаете, что купили на нее абонемент, существует только на фоне недонастроя. Какие могут быть белые следы на белом снегу, какие эмоциональные пики без проходных матчей? Что вы будете называть «триумфом воли», если прописать вам еженедельный камбэк с «Боруссией»?

Не говоря о том, что невозможно выдавать ежедневные 100% ни под какой плеткой. Клоппу еще достались сознательные, неистовые парни, бегущие куда-то при всех своих миллионах. Но так устроен организм: человек шесть дней – Лаллана, а на седьмой – певица Лана Дель Рей. Как говорил герой раннего рассказа Пелевина, «главный папа добавил в глину, из которой нас слепил, много-много человеческого фактора». Не бывает иначе.

Ну, подумаешь, мелочь.

Самое-то смешное: «Ливерпуль» спас матч. Он проигрывал 0:2 и сравнял. Пропустил еще раз в конце. У себя дома. Позор?

А в гостях проиграли «Бернли» и «Борнмуту». Даром, что с разницей в четыре месяца. Точно, точно позор!

Слушайте, а вы помните хотя бы одну команду в Англии, которая бы к февралю шла на 4-м месте и не имела хотя бы трех поражений от середняков и аутсайдеров? Ну, назовите, я в честь проигрыша спою «Кабы не было зимы».

Полотна «Клопп недонастроенный» и «Ливерпуль несконцентрированный» мерещатся вам только на фоне стереотипов: эти должны обыгрывать всех, а тот – без перерыву клацать зубами, действовать, самовозгораться, как Гарик Сукачев.

Невозможно.

Бог с ними, с тремя матчами в неделю, с отъездом Мане, с не готовым Коутиньо. Есть еще одна причина, почему «Ливерпулю» бывает сложно перегнуть ситуацию через колено. С этим сталкиваются все команды, в которых нет нормального опорного полузащитника. Вы любите Хендерсона, у вас есть Джан и Вейналдум – приходилось читать, что у них хорошая статистика по отборам, передачам и прочим танцевальным движениям, но факт остается фактом: один нормальный «выгрызала» дал бы команде спокойствие (оборона ведь тоже не гениальна), а Хендерсону – возможность атаковать до упоения.

«Ливерпулю» нужен баланс, а его нет. Это не заметно, пока не выходишь на гололед, где нужно когтями цепляться в поисках опоры (отсюда – «опорник»). В трудный момент команда востребует лидера, а получает либо полуздорового Коутиньо, все приемы которого известны (вспомните, сколько ударов заблокировали защитники «Саутгемптона» в кубковом матче), либо Хендерсона, который всегда был не более чем пролетарием, а вдобавок должен думать об обороне. Вообще кадры те еще – как возможно всерьез сопоставлять, например, Джана и Матича? Подтяжки рвутся...

У «Ливерпуля» все нормально, он на своем месте, и подняться выше ему пока никто не запрещает. До конца сезона все конкуренты успеют проиграть своим суонсям, а Клопп вам еще краковяк станцует. Одного не просите – стабильности. Дождитесь летних трансферов.

Фото: Global Look Press

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