«Нет вай фая». Как Испании привлечь болельщиков с помощью инноваций?

Будущее за инновациями, эта истина затрагивает и футбол. Примера стремится к финансовому господству в Европе, но сделать это без коренных реформ – невозможно. Блог «Ла Примера: заметки юного испанца» изучает инновационный опыт NBA, NFL и MLB.

Футбол – бизнес, в котором крутятся колоссальные суммы, хотя, в принципе, это не новость.

Развитие телетрансляций позволило испанскому футболу получить перспективы для роста, уже в этом году прибыль от них составила 3 млрд. евро. В прошлом сезоне удалось оставить позади Бундеслигу, для этого испанские боссы потрудились над уменьшением долговых обязательств. Опередить Германию – победа в битве, но не войне. Пока Ла Лига витает в эмпиреях, Англия задаёт темп всей Европе, безусловное и непоколебимое господство.

АПЛ предлагает болельщикам самый настоящий спектакль, накал страстей, интригу. У Испании с этим небольшие проблемы, Тебас об этом знает, поэтому стратегический курс Ла Лиги нацелен на максимальную заполняемость стадионов и открытость для зарубежных (а точнее китайских) инвестиций.

Вопрос инноваций в европейском футболе остаётся необузданным и тот, кто первый оседлает их, обретёт господство.

Новое поколение смотрит футбол совсем по-другому – более 50% смотрит поединок в обнимку с гаджетом. Данные демографические и социальные метаморфозы могут стать ключом, новым витком для привлечения болельщиков на стадионы.

Инновации – связующее звено между клубом и болельщиками. Они способны помочь установить тесную связь между звеньями, это отличный способ узнать – чего же всё-таки хочет болельщик. Статистические сводки, составы, видеообзоры – всё это прошлый век, этим уже никого не удивишь. Футбол сегодня не ограничивается пространствами зелёного поля, он вышел за его рамки.

Руководитель британского агенства по работе с спонсорами Populus Брайан Миракиан сетовал: 25-летние и 50-летние зрители смотрят футбол совершенно по-разному. Молодое поколение 70% времени на стадионе использует гаджеты, дабы сразу же посмотреть в видеоповторе спорный эпизод, сделать селфи со стадиона, поделиться своим мнением в твиттере или запилить какой-то смешной мем.

Ясно одно, новое поколение требует модернизации условий пребывания на стадионе, в первую очередь, безусловно, бесплатный, высокоскоростной Wi-Fi и оснащение гаджетами, технологическими новинками.

Может показаться, мол инновации удел грандов Ла Лиги, не более, но в западной практике есть несколько примеров, которые разрушают этот миф. Отличный пример – стадион Children's Mercy Park, домашняя арена «Спортинг Канзас-Сити». В 2013 году руководство разработало диджитал-стратегию, внедрили цифровую систему оснащения. Казалось, ничего особенного, но результат превзошёл все ожидания – к 2016 году клуб добился полной заполняемости стадиона и продажи 14 000 абонементов (при вместимости 20 000).

По подсчётам экспертов затраты на инновационную модернизацию могут составить от 1,5 млн. долларов для относительно небольшой арены, как Children's Mercy Park до 4 млн. долларов для более внушительных площадок из NFL. Здесь также есть один небольшой, а заодно и приятный нюанс. Зачастую модернизацию проводит технический спонсор, дабы прорекламировать свои услуги, а модернизированные стадионы выступают для них шоурумами.

Подобного рода модернизация сопряжена с изменениями организационной структуры, для этого клубы должны нанимать в штат людей новых профессий – разработчики, цифровые маркетологи, программисты, диджитал аналитики и другие. Но, в целом, эти расширения и финансовые затраты ни коем образом не сравнятся с результатами этой работы.

Пока что Европа освоила лишь внедрение бесплатного Wi-Fi на стадионе. В 2014 году «Манчестер Сити» стала первой европейской командой, внедрившей free Wi-Fi на «Этихад Стэдиум», в то время, как в американской NFL это сделало уже 70% команд от млада до стара. Сейчас это уже обычная практика и наличие высокоскоростного интернет соединения – обязательное условие для стадионов NFL.

В наше время далеко не все футбольные арены в Европе оснащены беспроводным интернетом и лишь 7% стадионов предоставляют высокую скорость подключения. АПЛ активно борется с этим челленджом, помогая внедрять технологии в низших дивизионах (от Чемпионшипа до Конференции), Руководители низших лиг даже успели подписать соглашение с Intechnology Wi-Fi на установку мощных, высокоскоростных интернет модулей.

В Испании дела пока что обстоят неважно, руководство Ла Лиги не принимает никаких радикальных мер, всё ограничилось лишь рекомендациями испанским клубам с просьбой модернизировать стадионы с позиции коммуникации.

Никаких инновационных коренных переворотов пока что не случилось, но отдельные команды стараются работать в этом направлении. «Реал» тесно сотрудничает с Microsoft. Последние разработали приложение, позволяющее смотреть повторы и статистику в реальном времени, внедрена виртуальная модель стадиона, она должна помочь выбрать болельщику самое удобное место на трибунах.

Сюда же можно отнести канал RealMadrid TV, оплатив подписку, можно было смотреть онлайн любой поединок «Реала», интервью, мнения, а для популяризации канала долгое время его журналистом был знаменитый Роберто Карлос. В AppStore, Google Play «Реал» предлагает скачать приложение Real Madrid Runner, прикольная игрушка, в которой ты игроком «Реала» должен собрать как можно больше монет.

«Барселона» запаздывает с инновациями, но всё говорит, что команда разрабатывает мощную диджитал-стратегию. Единственное, скорее всего, все эти разработки на деле мы увидим не ранее 2022 года.

«Реал Сосьедад» сотрудничает с Micrososft, они помогают баскам внедрять возможность рассмотрения «Аноэта» под широким углом на 360 градусов, а также получения доступа к эксклюзивным видео и фото с тренировок и матчей команды. Самое забавное, через это же предложение можно заказывать еду.

Каждый из клубов Испании имеет аккаунт в Twitter, Facebook, Instagram. Благодаря последнему налаживается более тесная связь с болельщикам, мадридский «Реал», к примеру, проводит прямые трансляции с предматчевых разминок и после матчевых пресс-конференций. «Эйбар» выкладывает видео, в котором замученные игроки выходят из класса после тактических уроков, а «Барселона» через Instagram Stories показывает. как Неймар танцует в подтрибунном помещении.

Но всё это лишь детский лепет. Инструменты типа Instagram, Twitter, Facebook доступны всем, ими может воспользоваться даже клуб из Терсеры с мизерными зарплатами. Вон хоть главный тренер команды может с GoPro на голове снимать процесс тренировки или врач со смартфоном в руках бегать по бровке поля, дабы запечатлеть красивый момент.

По большей части, для европейских футбольных Wi-Fi пик инноваций. Но что дальше? Америка – ядро новых разработок, запад веет нам новые тренды. В NBA знают самые разные способы модернизации, от простых, малобюджетных до самых изощрённых.

Баскетбольная команда Sacramento Kings из города Сакраменто, столицы Калифорнии модернизировала свой стадион на 500 000 долларов. Для удобства болельщиков были установлены интерактивные автоматы для покупки билетов, оснащенные чатом. Бот отвечал на FAQ, а также помогал болельщикам выбрать подходящее местечко на трибунах.

Помимо этого боссы Sacramento Kings инвестировали в стартап Voke (разработчики технологии виртуальной реальности). В прошлом сезоне они протестировали эту новинку, она прижилась и вот в текущем сезоне уже в полной мере используется. Вскоре будет заключено партнёрское соглашение с крупными кинотеатрами Калифорнии, таким образом болельщик сможет выбрать между сиденьем в кинотеатре, оснащённым виртуальной реальностью и местом непосредственно на трибунах.

Подобный курс взял и Cleveland Cavaliers. Уже сегодня владелец команды Дэн Гилберт говорит о скорой продажи билетов на виртуальные матчи.

Баскетбольный клуб Brooklyn Nets разработал приложение, которые во время перерыва позволяет с помощью виртуальной реальности прогуляться по Бруклину. Эта опция создана специально для туристов, у которых, возможно, была дилемма: прогуляться по городу или посетить баскетбольный матч. Благодаря этой технологии можно в свободное время между игрой выбрать подходящее заведение, бросить там якорь после матча и поделиться впечатлениями с друзьями.

Команда Denver Broncos, выступающая в NFL с помощью инноваций заботится о безопасности. Благодаря разработанному приложению можно следить за соблюдением норм безопасности, избегать давок при входе и выходу, отправляя болельщиками сообщения на смартфон. Также приложение используется для отправки промо-сообщений, нацеленных на конкретную аудиторию (ориентация на возраст, покупательную способность и так далее).

В NFL есть команда Minnesota Vikings, они первые в мире ввели музей виртуальной реальности. Так, к примеру, вы можете оказаться в далёком 1969 году, когда бейсболистам из Миннесоты удалось сенсационно выиграть Национальную Лигу. Музей пользуется большой популярностью и приносит внушительные доходы.

На арене бейсбольной команды San Francisco Giants открылось классное кафе, где с помощью виртуальной реальности вы можете «провести несколько часов» в тренировочном кампусе команды.

В Австралии на стадионе Docklands в VIP зоне установлено несколько мониторов, которые позволяют смотреть другие желаемые матчи, а дети могут скоротать время за мультиками.

Внедрение инноваций не всегда дорогостоящее удовольствие, но если Ла Лига пойдёт на этот шаг, это позволит в разы повысить привлекательность чемпионата, повлечет за собой приток инвестиций и, возможно, позволит им обеспечить мировое финансовое господство. Пока же мы видим, что ни «Реал», ни «Барселона» не предпринимают никаких серьёзных мер, всё ограничивается неброскими, локальными улучшениями.