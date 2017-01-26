Зал Славы. Часть вторая

Вторая часть о тренерах-победителях.

ЧМ – 1974. Германия. Хельмут Шён.

Ну тут как говориться «пост сдал — пост принял», то есть один тренер-чемпион передал команду другому. Шён долгое время был помощником Херберга и перенимал бесценный опыт. К тому же Хельмут успел самостоятельно порулить сборной, да ещё какой. Сборной Саарской области, эта область находилась на территории ФРГ, но принадлежала Франции. И Шёну почти удалось вывести эту сборную на Чемпионат мира, но им помешали всё теже немцы. На период «правления» Шёна пришёлся рассцвет немецкой сборной. Дважды чемпионы: Мира и Европы, и ещё несколько призовых пъедисталов на крупнейших турнирах. Прирождённый победитель.

ЧМ — 1978. Аргентина. Сесар Луис Менотти.

Менотти пришёл в сборную в 1974 году и всего 4 года полностью обновил состав. Причём принял очень революционное решение. Он отказался от услуг всех местных звёзд, а основу сборной составили в основном игроки из средних клубов Аргентины. Ещё одним рискованным шагом Тощего стал выбор в пользу молодёжи. Но тут проколов Менотти вряд ли бы допустил, все талантливые молодые игроки проходили через его руки сперва в молодёжной сборной (он совмещал работу в обоих командах), а самые достойные попадали в старшую команду. Так в короткие строки Тощий сумел создать яркую, атакующую, голодную до побед и цельную команду. Именно команду звезду, а не звёзд в команде. К слову из его чемпионов более менее известными стали лишь Кемпес и Пассарелла.

ЧМ — 1982. Италия. Энцо Беарзот.

Карьера в сборной у Беарзота схожа с карьерой Менотти. Всех своих подопечных, с которыми покорил футбольный Олимп, он знал по выступлениям за молодёжку, которой и руководил одно время. А когда Энцо стал у руля, то неожиданно вспомнил про принципы построения команды Витторио Поццо. И выбрал базовой командой для комплектования сборной «Ювентус», разбавив его молодыми и талантливыми игроками других клубов. Беарзот быстро учился на своих ошибках. И если на ЧМ — 1978 подопечные Старика начинали очень ярко и к самым важным матчам явно сдали в «физике», то спустя четыре года сборная набирала форму по ходу турнира. Беарзот за один ЧМ увидел как легко можно пройти путь от изгоя до бога. На групповом этапе его критиквали все кому не попадя, а в матчах на вылет теже люди не могли найти слов, для выражения восхищения работой Беарзота. Он таким был, таким и остался — противоречивым, таким его запомнили все.

ЧМ — 1986. Аргентина. Карлос Билардо.

Билардо – это интелектуальный тренер. Ко всему, что касалось игры он подходил с точными расчётами, сродни учёному конструирующему ракету. Билардо всегда придерживался принципа: «Игру делают яркие личности, а командная игра должна строиться, исходя их их интересов». Вот поэтому он и построил команду вокруг лидера и ярчайшей звезды всех времён в Аргентине — Диего Марадоны. К слову только Марадоне и было гарантировано место в сотаве, о чём Билардо не раз открыто заявлял. «Нос» славился тем, что мог создавать великолепные связки игроков, которые понимают друг друга с полуслова. На ЧМ-1986 это были Вальдано и Марадона, на ЧМ-1990 — Марадона и Каниджа. Но главная его заслуга в том (и без этого не было бы успеха в Мексике), что он смог заставить Дона Диего работать не только на себя, но и на команду. Всё сошлось и Аргентина стала двукратным чемпионом.

ЧМ — 1990. Германия. Франц Беккенбауэр.

Талантливый человек талантлив во всём. После Марио Загалло лишь двум людям удавалось побеждать и как игрок, и как тренер — это Франц Беккенбауэр и Карлос Альберто Паррейра. Но у Кайзера есть неоспоримое приемущество перед двумя бразильцами, свой первый ЧМ он выиграл в ранге капитана. С приходом Беккенбауэра команда Германии раз за разом стала попадать в призёры различных международных турниров. По сути Кайзер дал «немецкой машине» импульс, и она покатилась собирая коллекции трофеев, не останавливаясь и по сей день. Франц покинул сборную, доведя её до высшей точки, до первого места на чемпионате мира. В этом весь Беккенбауэр, он никогда не признавал незаконченных дел, не получилось в 1986 году, добились успеха в 1990.

ЧМ — 1994. Бразилия. Карлос Альберто Паррейра.

Тренер-прагматик для Бразилии — это нонсенс. Это сейчас мы можем представить себе бразильскую команду играющую в европейский футбол, а тогда, в 1994 году, это было откровением. Паррейра обучался тренерскому ремеслу в Европе, отсюда и его приверженность к такой манере игры. Многие южноамериканские тренеры пытались наводить порядок у себя в сборной, вспомнить хотя бы Пассареллу на ЧМ — 1998, но мало кто достиг этой цели. Паррейре удалось сделать невозможное — поставить дисциплину, исключить разгильдяйство и пижонство. Но вместе с ними исчезла и изюминка игры бразильцев. Команда была блеклой и невыразительной, разве, что в матче с Голландцами на часок вернулись к своему привычному обличию. В Бразилии Паррейру недолюбливают, но при этом признают его заслуги со сборной.

ЧМ — 1998. Франция. Эме Жаке.

Франция много раз подбиралась к вершине мирового футбола, но удалось это сделать только однажды, у себя на родине. Повезло Эме Жаке. Ну как повезло? Он упорно шёл к своей цели, не обращая внимания на критику, советы и давление оказываемые на него. Жаке не признавал авторитетов и мог спокойно убрать из команды прирождённого лидера Кантону, заменив его на ещё никому неизвестного Зидана. Как же прав был Эме. Именно этому лысоватому пареньку и суждено было стать главной звездой сборной, как на ЧМ-1998, так и последующие 8 лет. Помимо чемпионата мира Жаке не мало трофеев выиграл во Франции, как игрок и как тренер. Но после самой большой победы в его жизни, он не только сумел заткнуть и умыть всех критиков, но и уйти красиво и в зените славы.

ЧМ — 2002. Бразилия. Луис Фелипе Сколари.

Сержантище был ярким последователем идей Паррейры. И когда Сколари назначали на пост главного тренера Бразилии, многие болельщики в стране схватились за голову. Опять никакого креатива, никакой фантазии, только лишь скучная тактическая игра. Но всё же игроков ярких, способных разбавить серую игру в команде хватало: Ривалдо, Роналдо, Роналдиньо. Именно великолепная игра этого треугольника в атаке во многом и позволила Бразилии в пятый раз завоевать желанный трофей. Большой Фил же доказал всем, что футбол конца ХХ-ХХI века сильно отличается от футбола середины 20-го столетия. И сейчас невозможно победить играя только красиво и нестандартно, дисциплина и тактика играют первичную роль. Что и показывает ситуация в нынешней сборной, которой до последнего руководил Дунга. Он прививал сборной европейский футбол, видимо за этим будущее. Но не смотря на победу в ЧМ, давление со стороны болельщиков не ослабло и Филипао покинул свой пост, взяв под опеку других бразильцев – «европейских».

ЧМ — 2006. Италия. Марчелло Липпи.

Накануне Чемпионата мира в Германии Марчелло Липпи проводил много времени в беседах с другим тренером-чемпионом — Энцо Беарзотом. Видимо Старик поделился своими секретами успеха и дал несколько ценных советов Марчелло. По сути по тому как команда постепенно набирала обороты по движению турнира было видно, что кое к чему Липпи всё же прислушался. Марчелло очень повезло, в его распоряжении оказались одни из лучших игроков, причём в самом расцвете сил. Опыт игроков, помноженный на опыт тренера дали свои плоды. Но видимо возраст Липпи всё же даёт о себе знать и он уже иногда отступает от принципов, которые когда-то сам и вывел. «Резать по-живому» – это всегда было его кредом, а когда он резать не мог, то уходил сам.Прозевав момент для смены поколений в сборной он провалил свой, скорее всего, последний ЧМ. Но и за 2006 год многие болельщики «скуадры адзурры» должны сказать спасибо Марчелло Липпи.