Губит футбол не пиво...

Сотворение пива…

Когда-то наши далекие предки придумали, как из простой воды, солода и хмеля можно варить превосходный душистый напиток. Светлые, добрые, мудрые люди. Говорят, что в древней Руси этим ремеслом в совершенстве владели монахи, а служители Господа нашего никогда не сотворят что-либо непотребное.

Согласитесь, какой же это жизнерадостный и веселый нектар, а в сочетании с оригинальной формой пивной кружки дает неповторимый, наполненный солнцем густой янтарный цвет. Пиво – это лето, тепло, уют, расслабленность и нега. Пиво – это праздник! Разумеется, в умеренных количествах.

Мужской праздник

Спросите опытную желательно русскую женщину, и она молниеносно выдаст краткое описание среднестатистического мужика. Пиво, телевизор (или газета), футбол, табак, диван, щетина.

Но эволюция особи мужского пола, особенно женатой его части, позволила для беспрепятственного потребления любимого напитка изыскивать все новые возможности. Особь вдруг поняла, что поход на футбол, в гараж или в баню дает ему важные составляющие мужской свободы. Главная – отсутствие женщин. Самая главная, духовно-идейная! Единение с коллегами, единомышленниками в сочетании с полными канистрами и трехлитровыми банками.

Вероятно, именно поэтому советско-российский болельщик и пиво стали неотъемлемой частью футбольного действа.

Наши деды и отцы, собирались у стадиона задолго до начала футбольных матчей, изучали турнирную таблицу, ну и, конечно, пили пиво, и не только, знаете ли. Пойти на футбол и не выпить кружечку другую старинного напитка – абсурд.

Футбол — это же спортивный праздник? А во время праздника, как говорится, не грех и выпить.

Гонения пивоварения

Дотошные исследователи уверены, что именно Иван Третий был первым владыкой, кто понял, что пиво – дело прибыльное, и издал указ, запрещающий производство этого напитка кем бы то ни было, за исключением специально привлечённых к этому занятию людей. В те же времена пиво было разрешено продавать в кабаках, а спустя сто с лишним лет, когда монополия полностью перешла в царские руки, Борис Годунов издал ряд ограничений, основным из которых был запрет на продажу его молодёжи!

Видимо, и в те далекие времена фанаты кулачных боев, будучи в изрядном подпитии, вели себя неадекватно. Бранились, бузили, а после драки «разрешенной» начиналась другая – массовая, нелегитимная.

А у нас, в современной и непредсказуемой России, в 2004 году рекламные ролики пива были изъяты из утреннего и дневного эфира телеканалов, а также со всех стадионов. Правда, по непонятным мне причинам, ограничение рекламы никак не отразилось на футбольных трансляциях с Лиги чемпионов, Кубка УЕФА и чемпионата России.

С 1 января 2005 года в рекламе пива было запрещено использование образов людей и животных и запрет продажи пива во всех физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружениях. Одновременно было ограничено время трансляции этой рекламы на радио и телевидении. В 2009-м поступило предложение о полном её запрете.

А 20 июля 2011 года Дмитрий Анатольевич Медведев, когда он еще работал президентом Российской Федерации, подписал законопроект, приравнивающий пиво к остальным алкогольным напиткам и распространяющий на него те же ограничения, в том числе и запрет на рекламу.

Если в свете этих законодательных актов говорить о футболе, то можно ненароком предположить, что эти постановления были продиктованы исключительно желанием навести порядок на трибунах и особенно в среде рьяных болельщиков. Разве можно принятием какого-либо запрещающего закона оградить нашего болельщика от вожделенного «добровольного сумасшествия»? Зато, когда наша сборная по футболу играла не на родных стадионах, то баннеры вокруг поля пестрили рекламой самой разнообразной алкогольной продукции.

Идея закручивания «пивных пробок» возникла еще в 2002 году, сразу после уличных погромов в Москве, вызванных печальным итогом после поражения, которое российской сборной нанесла сборная команда Японии на Чемпионате мира по футболу.

А 20 января 2014 года вступило в силу постановление правительства, регулирующее правила поведения зрителей на спортивных соревнованиях. Оно запрещает находиться на стадионе в состоянии опьянения.

Русским языком

Есть ощущение, что причина беспощадной законодательной борьбы с пивом бесконечно далека от желания руководителей навести порядок на трибунах, сделать посещение наших стадионов более приятным и тем самым привлечь на стадионы больше трезвых (во всех смыслах) болельщиков? Хотели как лучше – получилось как всегда.

В результате мата и привычных беспорядков на стадионах меньше не стало. Выяснилось, что горящий файер может кинуть и «трезвый» фанат (а в этом состоянии он швыряет снаряд гораздо прицельней). Оказалось, что дело не в продаже и рекламе пива, но об этом уже не вспоминали.

Надо заметить, что запреты не относились к лицензионным торговцам алкоголя. Ваш покорный слуга спокойно пил разливное, холодненькое в уютном баре прямо на территории спорткомплекса «Лужники», спокойно наблюдая за ходом матча «Спартак» – «Локомотив». Известно, чем у нас больше запрещают, тем хитрее и изощреннее становится наш человек. Любители футбола давно навострились запросто проносить алкоголь на трибуны, несмотря на запреты и обыски. А иные, дабы не подвергать опасности потерять «запрещенную» жидкость, стали собираться в уютных двориках и скверах, на детских площадках, расположенных в непосредственной близости от стадионов, и являться на спортивное мероприятие, уже порядком надигустированными. Лишь бы пустили. А подраться и выпить можно и после. Никаких проблем.

Грустно другое. Тех, кто не мыслит просмотр игры любимой команды без бокала пива, просто отвадили от посещения стадионов. Им стало проще и удобней и гораздо приятней проводить время в кругу веселой компании в многочисленных кабаках, где есть алкоголь и телевизор. Почему меньше начали ходить на стадионы? Эта причина, конечно, не главная и не единственная, но – вполне себе – причина.

Закон, что дышло…

Подсчитывая немалые убытки от таких нововведений, пивные компании не сидели сложа руки. Ясно же, что законы – законами, а деньги – деньгами. Политики вдруг осознали, что скоро Чемпионат мира по футболу в России, и к нам приедут иностранцы. Надо соответствовать и не ударить в грязь. Помните, как на прилавках наших продмагов вдруг появились неведомые и вроде запрещенные для советского гражданина импортные газированные напитки во время проведения Олимпиады-80?

Экономисты не зря кушают свой хлеб и отчетливо понимают, сколько можно заработать на продаже спиртных напитков или хотя бы попытаться хоть немного «отбить» затраты на проведение Чемпионата мира. Калькуляторы раскалены добела.

В 2012 году Владимира Путина (тогда еще премьер-министра) на встрече с российскими футбольными фанатами в присутствии тогда еще президента ФИФА Йозефа Блаттера и президента, опять же в прошлом, УЕФА Мишеля Платини болельщики попросили вернуть пиво на стадионы.

Бурную дискуссию вызвали вопросы, заданные Александром Шпрыгиным. Тогда еще президент ВОБ поинтересовался у Путина, нужно ли копировать законодательство Великобритании, предусматривающее жесткие меры по отношению к нарушителям порядка на стадионах, а также запрещать продажу пива во время футбольных матчей?

Первый вопрос премьер-министр переадресовал президенту УЕФА, и тот отрицательно покачал пальцем. Вопрос о пиве Путин переадресовал Блаттеру. «Я начинал заниматься подготовкой к Чемпионату мира в 1978 году, когда допускались продажа и реклама сигарет и алкоголя. Сейчас другие времена. Только болельщики хотят пива, которое не так уж вредно», — сказал президент ФИФА.

Премьер-министр России не упустил возможности пошутить: «Выпьют по три литра и успокоятся».

Буквально на следующий день против этой невинной шутки высказалась возглавлявшая тогда Минздравсоцразвития Татьяна Голикова и главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко. В прошлом году Госдума приняла закон «О подготовке и проведении в РФ чемпионата мира по футболу 2018 года, Кубка конфедераций 2017 года», где поблажка была сделана только для рекламы пива на стадионе и только для официального спонсора турниров — марки «Bud».

«Большего кощунства они не могли предложить. В храме здоровья, коим является любое спортивное сооружение, предлагают вернуть языческое святотатство. Я уверен, что никаких решений о возвращении массового спаивания нашего населения не будет. Мы должны реально оценивать, что за этим стоит не только желание отдельных несознательных болельщиков, за этим стоят огромные деньги, огромные силы. Деньги алкогольной мафии, табачной мафии». ( Г.Онищенко). «Храм здоровья»…

Представитель МВД, чьим сотрудникам часто приходится усмирять футбольных фанатов, заявил, что министерство не поддержит такой законопроект. «Мы последовательно выступали против как проноса пива на стадионы, так и его продажи на их территориях».

А Виталий Мутко, как обычно, комментировать законопроект отказался, сославшись на то, что не знаком с его текстом.

Амнистия

Летом 2014 года Госдума наконец–то отменила запрет на рекламу пива на стадионах и в рамках спортивных трансляций в соответствии с требованиями Международной федерации футбола. (Вот уж не из-за этого).

Послабления якобы были сделаны в связи с тем, что в 2018 году в России пройдет Чемпионат мира по футболу, по завершению которого запрет вновь вступит в силу.

У российских болельщиков может появиться возможность употреблять пиво на стадионе. Также могут разрешить продавать вино. С такой инициативой выступило Минэкономразвития. В правительстве предложили поправки, позволяющие продавать алкоголь крепостью до 16,5% на спортивных мероприятиях.

Разрешение употреблять любой алкоголь может привести к беспорядкам, отметил директор Центра исследований федерального и регионального рынка алкоголя Вадим Дробиз.

«На спортивных мероприятиях продавать алкоголь категорически запрещено, поскольку там люди находятся в состоянии психоэмоциональной возбужденности. Болельщик не может быть уравновешенным человеком. Уравновешенный болельщик сидит дома у телевизора. Как можно в руки этим людям давать еще алкоголь, провоцировать их? Там должны сидеть трезвые люди. Если ты хочешь выпить во время просмотра, существует куча спорт-баров, пожалуйста, сиди там, пей, никому не мешай», — заявил Дробиз.

Во, как!

Сиди и читай. Скоро конец

Пивные компании – одни из главных спонсоров мирового футбола. «Bud» – спонсор Чемпионатов мира с 1986-го по 2022-й годы, «Heineken» – спонсор Лиги чемпионов c 1994-го по 2018-й, «Старый мельник» – спонсор Российского футбольного союза и сборной России по футболу с 2001-го по 2015-й. Компании устраивают турниры по дворовому футболу, участники которых – молодежь от 18 лет. Реклама пива размещена на футболках, щитах, билетах на стадионы. Пивом поливают друг друга чемпионы после золотого матча. Пивоваренные компании тратят огромные средства, вкладывая их в спонсирование и футбольную рекламу, спонсируя множество футбольных турниров. Любому ясно, что любые запреты – это обратная сторона нелегального бизнеса и немалых доходов. Почему сегодня футбол так рьяно бредет навстречу букмекерам, и почему развязывают поясок запрета на продажу пива?

Все до безобразия очевидно.

Смотреть или пить?

Но я хочу спросить. Болельщик! Ты зачем пришел на стадион? Даже если пиво начнут цистернами продавать в подтрибунных помещениях, в итоге, это или гигантские очереди к крану с желанным напитком, или в места обратные процессу его потребления. Что ты увидишь на поле, а если увидишь, то что ты запомнишь? Или это не так важно? Руководитель нашего футбола, ну разве не очевидно, что спонсорские вливания в клубы и в футбол в целом пивоваренных компаний – не во вред развитию и поддержанию на плаву нашего футбола? А то, что мы в 2018 году хотим показать иностранцам, какие мы современные? Так они уедут, а мы, наверное, останемся? Вот только с чем?