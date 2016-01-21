Как выглядит футбол, если умеешь рисовать

Недолюбливает Месси :))
Более 50 лет жизни английский художник Пол Тревиллион делает из футбола большое искусство. Блог «Футбол в стиле Ретро» предлагает небольшую подборку шедевров этого замечательного человека.
Английский художник Пол Тревиллион родился в далёком 1934 году, и уже более 50 лет своей жизни посвящает искусству карикатуры и портретизма.
С Полом сотрудничают такие известные печатные бренды, как Daily Mirror, Daily Express, The Sun, The Daily Telegraph, The Times и другие.
Мануэл Франсиско дос Сантос, известный как Гарринча.
Паоло "Паблито" Росси.
Бобби Чарльтон.
Роналдо Луис Назарио де Лима.
Герд Мюллер.
Йохан Кройфф.
Бобби Мур.
Диего Армандо Марадона.
Франц Беккенбауэр.
И несколько рисунков в качестве бонуса:
Фото: www.theguardian.com, www.dailymail.co.uk
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