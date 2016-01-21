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    Футбол в стиле Ретро Все блоги -

    Как выглядит футбол, если умеешь рисовать

    21 января 2016
    Более 50 лет жизни английский художник Пол Тревиллион делает из футбола большое искусство. Блог «Футбол в стиле Ретро» предлагает небольшую подборку шедевров этого замечательного человека.

    Более 50 лет жизни английский художник Пол Тревиллион делает из футбола большое искусство. Блог «Футбол в стиле Ретро» предлагает небольшую подборку шедевров этого замечательного человека.

    Английский художник Пол Тревиллион родился в далёком 1934 году, и уже более 50 лет своей жизни посвящает искусству карикатуры и портретизма.

    С Полом сотрудничают такие известные печатные бренды, как Daily Mirror, Daily Express, The Sun, The Daily Telegraph, The Times и другие.

    Мануэл Франсиско дос Сантос, известный как Гарринча.

    Паоло "Паблито" Росси.

    Бобби Чарльтон.

    Роналдо Луис Назарио де Лима.

    Герд Мюллер.

    Йохан Кройфф.

    Бобби Мур.

    Диего Армандо Марадона.

    Франц Беккенбауэр.

    И несколько рисунков в качестве бонуса:

    Фото: www.theguardian.com, www.dailymail.co.uk

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    Рейтинг: 5 Голосов: 9
    Комментарии3
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      Рейтинг: +97

      Cyberdiver 21 января 2016, 10:38

      Недолюбливает Месси :))

      1
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      Рейтинг: +324

      hellkid 21 января 2016, 09:04

      круто рисует, спасибо за статью!

      1
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      Рейтинг: +69

      Tekken3 21 января 2016, 08:09

      Очень круто!

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