Как выглядит футбол, если умеешь рисовать

Более 50 лет жизни английский художник Пол Тревиллион делает из футбола большое искусство. Блог «Футбол в стиле Ретро» предлагает небольшую подборку шедевров этого замечательного человека.

Более 50 лет жизни английский художник Пол Тревиллион делает из футбола большое искусство. Блог «Футбол в стиле Ретро» предлагает небольшую подборку шедевров этого замечательного человека.

Английский художник Пол Тревиллион родился в далёком 1934 году, и уже более 50 лет своей жизни посвящает искусству карикатуры и портретизма.

С Полом сотрудничают такие известные печатные бренды, как Daily Mirror, Daily Express, The Sun, The Daily Telegraph, The Times и другие.

Мануэл Франсиско дос Сантос, известный как Гарринча.

Паоло "Паблито" Росси.

Бобби Чарльтон.

Роналдо Луис Назарио де Лима.

Герд Мюллер.

Йохан Кройфф.

Бобби Мур.

Диего Армандо Марадона.

Франц Беккенбауэр.

И несколько рисунков в качестве бонуса:

Фото: www.theguardian.com, www.dailymail.co.uk

Регистрируйся на сайте Бомбардир, подписывайся на наш блог, жми палец вверх, жги в комментах!