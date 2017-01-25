Ротор. От рассвета до заката. Часть вторая. Серебрянный век

Вторая часть про волгоградский «Ротор».

Не верю!

Большой футбол без Волгограда – это какой-то театр абсурда!

В. Прокопенко

Отправной точкой нового «Ротора» можно считать сезон 1987 года, тогда в команде появляются люди, которые будут связаны с клубом ещё долгие годы.

И так после двух более-менее стабильных сезонов в Первой лиге союзного чемпионата (2 года подряд занимал 8 место), в 1987 году «Ротор» впадает в какую-то непонятную спячку и терпить одно поражение за другим. Особенно неудачным выдалось начало чемпионата, в первых 10-ти матчах команда набрала всего 5 очков (2 победы и одна ничья), но к концу первого круга команда набрала обороты и в заключительных 8 матчах круга сумела одержать 5 побед. Но общее положение дел в команде это не поменяло, шокирующие 12 поражений в 21 игре и главный тренер Анатолий Исаев покидает свой пост.

Виктор Прокопенко

На замену ему приходит молодой, но уже успешный специалист Виктор Евгеньевич Прокопенко, к тому моменту он вместе с «Черноморцем» из Одессы навёл шороху в Высшей лиге СССР (4-ое место в 1984 году) и в Европе переиграв «Вердер» и на равных поборолся с «Реалом».. Это был его первый приход в клуб, он был не продолжительным, всего 1,5 года, но очень продуктивным. Второй раз Прокоп, как называли его болельщики и друзья, окажется в клубе после самого большого успеха, после серебра 1993 года, с его уходом и завершиться великая эра «Ротора».

Перед Прокопенко сразу встала очень сложная задача, поднять «Ротор» из зоны вылета и наладить игру команды, чтоб та работала как отлаженный механизм. С первой задачей Виктор Евгеньевич, не без труда, но справился. Засверкал в составе форвард Александр Никитин, забивший 12 голов в чемпионате. И результаты команды выравнялись, «Ротор» уже не проигрывает каждый второй матч, но и с победами у команды по прежнему напряжёнка.

В домашних играх «Ротор практически не оставлял соперникам шанса (4 поражения),а вот гостевые поединки проваливал, всего 2 победы и 4 ничьи. Впрочем гостевые поединки самая больная тема для волгоградцев, на эти грабли они ещё наступят. А пока «Ротор» вылез со дна турнирной таблицы, но не так высоко как хотелось бы, как итог 17 место.

5.11.1988. «Ротор» оформил официальное возвращение в Высшую лигу.

Сезон 1988 года надолго запомниться болельщикам «Ротора». По его итогам волгоградцы заняли 2-е место и завоевали право вернуться в Вышку впервые с 1950 года (!!!). Пришлось конечно очень потрудиться, но всё решалось в последнем туре, на выход в Вышку претендовали трое «Памир», «Ротор» и ЦСКА, между первым и третьим местом разрыв был всего 2 очка, таким же он и остался по окончании последнего тура. И финишировали команды в той же последовательности. «Ротор» провёл великолепный сезон, больше побед чем у других команд (25), со своими прямыми конкурентами волгоградцы разделили очки поравно (дома победы, в гостях поражения), в домашних играх «Ротор» уступил дважды с одинаковым счётом 0:1– «Динамо» Ставрополь и запорожскому «Металлургу», а в гостях они камня на камне не оставили от «Котайка» из Абовяна– 7:0. Виктор Прокопенко создал неплохую команду: Александр Хомутетцкий и Юрий Кулиш-отрабатывали не только на своей позиции в обороне, но и не мало забивали, перед ними трудился Юрий Калитвинцев, который вернулся со службы в ростовском СКА и стал настоящим лидером команды, а позже и её капитаном, так же в полузащите играли Чупин Валерий, Суровикин Игорь, Стогов Олег, ну а в нападении рвали и метали Никитин Александр(22 гола) и Олег Сергеев(15). Казалось всё хорошо, но пришла беда откуда не ждали. Команду покинул один из творцов сенсации Виктор Прокопенко. В новом сезон команду возглавит известный специалист Севидов.

Александр Никитин Юрий Калитвинцев Олег Сергеев

И так «Ротор» снова в Вышке. Конечно не о какой борьбе за призовые места и речи не могло идти, а вот с задачей закрепиться в элите «Ротор» справился, и довольно не плохо. Старт нужно признать провальным, до 7 тура волгоградцы никак не могли выиграть, а первая победа случилась в матче с московским «Динамо»-2:0, но свою лучшую игру «Ротор» начал демонстрировать лишь в середине чемпионата, в 6-ти первых матчах второго круга волгоградцы уступили лишь однажды, проиграв будущему чемпиону– «Спартаку». «Спартак» в этом году так и не покорился волгоградцам, дома они уступили им 0:3, это было единственное домашнее поражение в чемпионате. В таблице в итоговом результате «Ротор» расположился на 10-ом месте.

1988. «Ротор» перед началом сезона в Высшей Лиге.

На снимке (слева направо): стоят – Олег Крушин, Сергей Приходько, Андрей Федоровский, Александр Никитин, тренер Анатолий Коваль, начальник команды Владимир Горюнов, Александр Хомутецкий, Алексей Большаков, Сергей Сергеев, Сергей Кузнецов, 8алерий Клейменов;сидят – Сергей Худорожков, Юрий Калитвинцев, Владимир Осколков, Валерий Чулин, Сергей Борисов, Олег Стогов.

И вот всё ближе распад СССР, в новом чемпионате неожиданно с игр снимаются обе грузинские команды: «Динамо» Тбилиси и «Гурия» Ланчхути, и не сыграв и трёх матчей покинул ряд участников и «Жальгирис» Вильнюсс. Но чемпионат было решено продолжать. «Ротор» ничего не смог противопоставить остальным и боролся за выживание до последнего тура с минским «Динамо», тоже не блеставшим в этом сезоне. Перед последним туром у волгоградцев было на одно очко больше, но «Ротор» свою игру проиграл «Динамо» М, тогда как минчане выиграли дома «Памир». Оба матча завершились с одинаковым счётом 1:0. В переходном турнире «Ротор» уступил по сумме двух матчей «Локомотиву»– 1:3; 1:0. Кстати в этом сезоне в качестве главного наставника попробовал свои силы ещё недавний игрок «Ротора»– Владимир Файзулин. Таким образом по итогам сезона волгоградцы проследовали в Первый дивизион. И ещё одним знаменательным событием запомниться этот год: на президентском посту клуба появляется Владимир Горюнов, проработавший 8 лет администратором клуба, а до этого он был простым водителем, по злой иронии именно этот человек положит начало гибели клуба.

Владимир Горюнов.

Затягивать с возвращением в элиту футбола на этот раз волгоградцы не стали. Проведя отличный сезон команда завоевала малые золотые награды советского первенства. Проведя чемпионат на высочайшем уровне, команда под руководством Леонида Колтуна выдала 12-тиматчевую беспроигрышную серию на финише. От занявшего второе место «Тилигула» из Тирасполя волгоградцы оторвались на 5 очков, а у Юрия Калитвинцева открылся дар бомбардира-18 мячей за сезон. Так же в команде появились будущие звёзды клуба– Шмарко, Геращенко, Бурлаченко, Ледяхов и 3 игры успел сыграть Эдуард Малый, в последствии известный российский арбитр. Вот такой оказался последний союзный чемпионат для «Ротора». Дальше уже история российская.

Валерий Бурлаченко Александр Шмарко

1992 год «Ротор» – дебютирует в Чемпионатах России. Дебют пришёлся на матч с «Торпедо» 18 апреля 1992 года.

Вот кто играл у «Ротора» в том историческом матче: Малый, Шмарко, Бурлаченко, Геращенко(к), Ещенко, Жидков, Крушин,Тройнин (Шкилов), Веретенников, Сухов (Нейман), Царенко (Седых). К сожалению волгоградцы проиграли 0:1.

Схема первого турнира российского чемпионата сложна и не сразу понятна, Было создано две группы: «А» и «Б», команды занявшие первые 4 места в своих группах вдальнейшем разыгрывали медали, а оставшиеся 12 команд определяли лузеров, в эту компанию в итоге и попали волгоградцы. Короче всё очень запутано.

Эдуард Малый

Несмотря на то что в итоге «Ротор» занял лишь 12-ое место, в первом чемпионате они выглядели достойно, а разгром «Зенита» у себя на поле со счётом 6:1 стал украшением всего чемпионата.

9 апреля 1992 г. Высшая лига России 1992 г., Группа «Б». 3 тур.

Волгоград. Центральный стадион профсоюзов. 18000 зрителей. Судьи:Ю.Савченко, В.Овчинников, В.Быковский (все – Москва).

«Ротор»:Малый, Шмарко, Бурлаченко, Геращенко(к), Ещенко, Жидков, Седых, Тройнин (Илялетдинов 89), Веретенников, Сухов, Крушин (Царенко 7).

«Зенит»: Заикин, Усачёв, Белоцерковец, Боков (Трофимов 46), Наумов, Варфоломеев, Лёвин(к), Дмитриев (Иванов 7; Решетов 85), Ильин, Кулик, Игнатов.

Голы: 1:0-Сухов(2); 2:0-Сухов(38); 2:1-Иванов(58); 3:1-Седых(66); 4:1-Сухов(81); 5:1-Веретенников(88); 6:1-Веретенников(90).

В этом же сезоне в команде появляеться знаменитое трио атаки: Есипов-Веретенников-Нидергаус, что-то сродни великой троицы «Трактора»– «Три П». О них будет отдельный разговор в конце этой части.

Валерий Есипов Владимир Нидергаус Олег Веретенников

Наконец – то после этой тренерской чехарды в клубе появляется Владимир Сальков, знаменитый тренер и игрок донецкого «Шахтёра», ещё незадолго до этого работавший в тренерском штабе олимпийской сборной с Сеуле. Он впервые шагнул на тренерский мостик «Ротора» и пробыл на нём всего год, но это стал самый лучший год в истории клуба.

Что может быть лучше нежданного серебра, конечно золото. Но, увы, тогда бороться с «Красно-белой машиной» могли не многие, об этом красноречиво говорит цифра в графе поражения-2, причём «Спартак» с поражения начал и поражением завершил чемпионат. В тридцатом туре подопечные Романцева проиграли как раз волгоградцам, но та игра уже не имела никакого значения в турнирном плане, так как разрыв между первым и вторым местом составлял 13(!!!) очков. Но команде нужно было показать кто здесь главный, а сделать это перед своей публике было важно вдвойне, волгоградцы победили 1:0 (Шмарко). Кстати с этого сезона в России «Ротор» и «Спартак» становятся принципиальными соперниками. После этого матча «Ротор» официально оформил серебро. А за 9 дней до этого там же в Волгограде состоялась настоящая битва за серебряные медали между московским «Динамо» и «Ротором».

24 сентября 1993 г. Высшая лига России 1993 г. 29 тур. Волгоград. Центральный стадион профсоюзов. 30000 зрителей (вмещает 40000). Судьи:В.Гаврин, В.Маркин (оба– Ростов-на-Дону), А.Некрасов (Чебоксары).

«Ротор»: Мананников, Шмарко, Бурлаченко, Геращенко(к), Ещенко, Царенко,Стогов (Жидков 87), Нидергаус (Коваленко 83), Веретенников, Есипов (Нечаев 62), Меньщиков

«Динамо»: Клеймёнов, Селезов, Ковтун, Крутов, Калитвинцев (Рыбаков 83), Чернышов, Тедеев, Черышев, Тетрадзе, Добровольский(к), Симутенков.

Голы: 0:1-Чернышов(43); 0:2– Крутов(64); 1:2– Геращенко(66); 2:2-Царенко(71); 3:2-Веретенников(79).

Троица из нападения «Ротора» вместе забила 40 голов, а Олег Веретенников с 19 мячами стал вторым в гонке бомбардиров. 5 игроков по итогам сезона были выбраны в «33 лучших игрока России»: Геращенко, Шмарко, Веретенников, Стогов, Есипов. А вот весь список «серебрянного» состава «Ротора»: вратари: Мананников, Гриценко; защитники: Нечай, Геращенко, Бурлаченко, Шмарко, Ещенко, Кузнецов; полузащитники: Веретенников, Стогов, Царенко, Жидков, Герасименко, Мирошниченко, Меньщиков, Коваленко; нападающие: Есипов, Нидергаус, Нечаев, Никитин, Шкилов, Коновалов. И вновь как и 5 лет назад: «Мавр сделал своё дело, Мавр может уходить». Команду покидает Сальков, но на смену ему приходит уже хорошо нам знакомый Виктор Прокопенко и на ближайшие шесть лет станет бессменным руководителем.

Владимир Сальков

В сезоне 1994 года «Ротор» откатился на две позиции вниз в таблице. Команда наконец то провела хороший сезон в плане выездных игр, проиграв всего 3 игры, но и победив всего лишь в одной. В первенстве команду захватил ничейный синдром, больше половины матчей(16) всего чемпионата «Ротор» завершил миром. Собственно этим и объясняется 12-тиматчевая беспроигрышная серия во втором круге с 16 по 28 турах. Могли волгоградцы и оказаться на ступеньку повыше и взять бронзу, но по дополнительным показателям уступили московскому «Локомотиву». В этом в футбольном Волгограде происходит знаменательно событие – «Ротор» пробует свои силы в еврокубках, точнее Кубке УЕФА, 13 сентября 1994 года в гости к волгоградцам приезжает будущий чемпион Франции – «Нант». И «Ротор» порадовал свою публику победой 3:2.

Но пройти дальше не удалось в гостях последовало поражение — 3:0. Вообще надо признать «Ротору» (точнее Прокопенко) не везло с соперниками на европейской арене.

Осенью команда начала поход и за Кубком России. В 1/16 и 1/8 финала не без труда были переиграны «Торпедо» Волжский (2:1-победный гол не последней минуте забил Царенко) и «Динамо» Ставрополь (2:1– за минуту до конца дополнительного времени ворота поразил Тройнин). Вот таким противоречивым оказался этот сезон для «Ротора».

Следующий сезон стал непредсказуемым не только для волгоградцев, но и для остальных команд, флагман российского футбола «Спартак» стал только третьим, а кто же был выше???

Чемпионами неожиданно стала «Алания», ниже расположились все «пять колёс» московского футбола, и отстав на приличное расстояние (13 очков) на седьмом месте болтался «Ротор».Команда из Волгограда чередует победы с поражениями, изредка разбовляя их ничьими. Команда играла какими то всплесками: то громили «Жемчужину»(7:0!!!), «Динамо-Газовик»(6:1), ЦСКА(4:1), «Черноморец»(5:1), то проигрывали без сопротивления «Уралмашу»(3:0) и «Торпедо»(3:0 и 2:1). Не хватило стабильности.

Тем временем в апреле команда продолжила свой путь к кубку. Нужно отметить что во всех трёх оставшихся матчах победитель неизменно будет определяться в серии пенальти. Так в четвертьфинале сыграв по нулям в основное и дополнительное время «Ротор» одолел в лотерее московское «Торпедо»-4:3. В полуфинале волгоградцев ждала набравшая ход «Алания». И опять игровое время матча завершилось результативной ничьей-2:2 (Кавелашвили, Тетрадзе — Беркетов, Есипов), а в пенальти вновь везёт волгоградцам – 4:2. И вот в середине лета 1995 года «Ротор» принял участие в первом финале Кубка России.

14 июня 1995 г. Кубок России 1994/95 г. Финал. Москва. Стадион «Динамо». 15000 зрителей (вмещает 51000). Судьи:И.Синер(Омск), Н.Фёдоров (Воронеж), С.Исаков (Нижний Тагил).

«Динамо»: Сметанин, Яхимович, И. Некрасов (Ишкинин 82), Точилин, Сабитов (Шулигин 50), С. Некрасов, Саматов, Кобелев (Богомолов 110), Сафронов, Подпалый(к), Куценко.

«Ротор»: Саморуков, Жуненко, Бурлаченко, Корниец, Нечай(к), Царенко, Бондарь, Нидергаус (Меньщиков 105), Веретенников, Беркетов (Троинин 67), Нечаев (Кривов 46).

На 115 минуте Веретенников не реализовал пенальти (штанга).

Сама игра завершилась со счётом 0:0, а по пенальти «Ротор» уступил 7:8, хотя игру выигрывать должны были волгоградцы, которые намного превосходили своих соперников, но как это часто бывает не повезло в самый нужный момент.

Стоит сказать , что в этом чемпионате лучшим бомбардиром стал Олег Веретенников с 25 голами, но я думаю он легко бы променял их все на тот злополучный пенальти в финале кубка.

Очередную сенсацию сотворил «Ротор» и на международной арене, победив в 1/32 финала КУЕФА по сумме двух матчей «МЮ», оба матча завершились вничью: 0:0 в Волгограде и 2:2 в Манчестере, причём волгоградцы выигрывали 2:0, но на последней минуте гол забил Петер Шмейхель и спас манкунианцев от позора.

Дальше команда наткнулась на «Бордо», которое стало «чёрной меткой» для Геращенко, ещё играя за «Днепр» он играл против «Бордо» и тогда тоже был назначен пенальти за его нарушение, А Итог был и вовсе неутешителен для волгоградцев, два поражения 2:1 и 1:0.

Два следующих сезона следует признать более чем удачными, бронза и серебро. Причём команда не просто боролась за медали, она реально претендовала на золото, вплоть до последнего тура.

В 1996 году в борьбе за золото вновь Владикавказ, Москва и Волгоград. До последних туров они идут ноздря в ноздрю, но в 27 туре «Ротор» неожиданно оступается в Новороссийске, сыграв с «Черноморцем» по нулям, но трагедии не произошло, нужно просто выиграть два последних матча и золото в кармане, у «Ротора» на тот момент было +1 по очкам над конкурентами. Но «Спартаковцы» как московские так и Владикавказкие должны сказать большое спасибо московскому «Локомотиву» и в частности Олегу Гарасу, чьи два гола лишили волгоградцев шансов на чемпионство. Команда из Волгограда на протяжении всего чемпионата не в чём не уступила своим конкурентам. «Аланию», чемпиона прошлого сезона , у себя дома и вовсе разобрали по полочкам-3:0(Веретенников, Нидергаус, Беркетов), а со «Спартаком» выдал такой триллер в Волгограде, что эту игру будут вспоминать ещё долго.

17 августа 1996 г. Высшая лига России 1996 г. 23 тур. Волгоград. Центральный стадион профсоюзов. 28000 зрителей (вмещает 40000). Судьи:Л.-А.Ибрагимов(Грозный), Н.Фёдоров (Воронеж), Е.Волнин (Владимир).

«Ротор»: Саморуков, Шмарко, Зернов (Бурлаченко 73), Тищенко (Геращенко 78), Беркетов, Борзенков, Корниец, Нидергаус, Веретенников(к), Есипов, Орбу (Жуненко 63).

«Спартак»: Нигматуллин, Ананко, Дуюн, Евсеев, Мамедов, Ширко (Джубанов 46), Мелёшин (Коновалов 85), Аленичев, Титов, Кечинов, Тихонов(к).

Голы: 1:0-Беркетов(43), 2:0-Веретенников(53), 2:1-Тихонов(62), 2:2-Джубанов(63), 2:3-Кечинов(73), 3:3– Веретенников(82), 4:3-Бурлаченко(86).

В 33 лучших от «Ротора» попали: Беркетов, Борзенков, Веретенников, Нидергаус, Есипов.

Хороший сезон, но опыта команде явно не хватило.

На следующий год никто бы и подумать не мог что судьба золота решиться в 34-ом туре в Волгограде. До матча волгоградцы были в отличной форме, не проигрывая уже на протяжении 15-ти матчей в чемпионате, но опять команда сломалась тогда, когда надо было просто собраться и победить. К тому же на своём поле «Ротор» проигрывал, даже в худшие годы очень редко, козалось бы всё сошлось, но у «Спартака» на этот счёт было своё мнение. И так «Ротору» нужна только победа, а «Спартаку» главное не проиграть, таков был расклад перед матчем.

9 ноября 1997 г. Высшая лига России 1997 г. 34 тур. Волгоград. Центральный стадион профсоюзов. 25000 зрителей (вмещает 40000). Судьи:Л.-А.Ибрагимов(Грозный), М.Беляев, В.Жуков (оба– Липецк). Инспектор:Б.Рябко (Краснодар)

«Ротор»: Захарчук, Шмарко, Бурлаченко, Олеников (Зернов 67), Беркетов, Жуненко, Нидергаус (Кривов 57), Веретенников(к), Есипов, Абрамов.

«Спартак»: Филимонов, Горлукович(к), Ананко, Хлестов, Ромащенко, Ширко (Бахарев 90), Бузникин (Мелёшин 64), Титов, Тихонов, Кечинов, Аленичев.

Голы: 0:1-Кечинов(72), 0:2– Ширко(78).

Тот самый «серебряный» состав. «Ротор» 1997 г.

И не смотря на то что Веретенников вновь стал главным бомбардиром страны(22 мяча), забить в нужный команде момент оказался опять не готов.

Больше в своей истории волгоградцы ни разу не забирались на такую высоту.

В следующем сезоне команда хоть и оказалась на четвёртом месте, но до медалей ей было далеко, 7 очков до занимавшего 3 место «Локомотива». Команда выглядеть неплохо, но былого прошлогоднего блеска нет, только один Веретенников продолжает штамповать голы, которых к концу чемпионата у него наберётся 22 штуки. Только лишь в кубке команда радовала своих поклонников. Но в полуфинале вновь наткнулись на «Динамо», которое в кубках никак не хотело уступать волгоградцам. Матч завершился вничью 2:2, а по пенальти как и три года назад верх взяли москвичи-6:7.

По сезону 1999 года было заметно, что эта команда выработала свой ресурс, и Прокопенко вместе с ними. Только этим пожалуй можно объяснить то нежелание играть всех игроков.

«Ротор» выступал просто шокирующе, проиграв в гостях занявшим первые три строчки «Спартаку», «Локомотиву» и ЦСКА с общим счётом 14:3. Конечно Прокопенко пытался найти хоть какие нибудь оправдание провалу, но лучше чем свалить всю вину на судей не смог. Он даже провёл показательную акцию против судейского корпуса, уведя команду с поле в матче 17 тура с «Аланией».

Ещё совсем недавно боровшийся за золото клуб рухнул, именно рухнул, а не опустился, на 13-е место. На этом закончилась великая эра побед, эра Прокопенко. Вместе с тренером из команды уходят звёзды последних лет: Беркетов, Геращенко, Нидергаус, Веретенников, Кривов.

Теперь немного о игроках-легендах волгоградцев. Впервую очередь про ударную силу «Ротора»– Веретенников-Нидергаус-Есипов. На троих они забили почти 400 голов за волгоградцев, но при этом, как и многие игроки периферии, остались не замечены тренерами сборной.

Олег Веретенников-человек с которым в первую очередь ассоциируется «Ротор», можно сказать, что это даже синонимы. Лучший бомбардир Высшей лиги России на данный момент. Был куплен у «Уралмаша» мудрым Сальковым который и рассмотрел в нём талант не только бомбардира, но и отличного исполнителя стандартных положений. Он ещё не раз вернётся в клуб, потому что ему просто будет больно смотреть на то, как он погибает.

Владимир Нидергаус тоже интересная личность, его селекционеры клуба нашли в Казахстане. Несмотря на то что он когда то уже был заигран за сборную этой страны, он всё равно сыграл одну игру за сборную России. После карьеры игрока вернётся в клуб и займёт место спортивного директора, будет работать вместе с другим известным игроком «Ротора» Александром Никитиным, который станет главным тренером команды.

Валерий Есипов задержался в команде до её окончательного вылета из вышки, настоящий профессионал, за что его любила и публика и тренеры, и партнёры. В 2010 вернулся в качестве тренера, помогать в клубе Владимиру Файзулину и Виталию Шевченко. Но после продолжил самостоятельную карьеру тренера в других клубах.

Владимир Геращенко Александр Беркетов

Владимир Геращенко уроженец Днепропетровска, один из лучших и забивных защитников Высшей лиги России. Долгое время был капитаном команды, пока не перестал постоянно попадать в состав. Не по своей воле ему сделали российское гражданство, но когда за пару минут до конца отборочного матча России-Шотландия ему предлажили выйти на поле, то он придумал себе травму, расчитывая что ещё сможет пригодиться сборной Украины, но и туда его так и не вызвали.

Александр Беркетов наверное единственный из «роторовцев» имеет полный комплект российских наград, золото он получил в составе ЦСКА в 2003 году, но в армейском клубе так и не прижился. Беркетов был универсалом, он играл как в защите, так и в полузащите. Провёл почти 200 матчей за волгоградскую команду.