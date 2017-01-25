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    Рыба гниет. Почему страшно за нового тренера молодежной сборной

    25 января 2017
    Во вторник РФС назвал имя нового главного тренера российской «молодежки». Им стал Евгений Бушманов, ранее работавший в «Спартаке-2». Блог «Бескрайний нападающий» погружается в контекст данного события.

    Заслуженный нами за грехи наши тренер Борис Игнатьев говорит о Евгении Бушманове, которого назначили в молодежную сборную: «В «Спартаке-2» он не просто брал очки, а готовил исполнителей для первого состава». Ох, нелегкая... Куда ж они запропастились, эти фамилии, Борис Петрович? Неужто Вы про Граната?..

    Впрочем, шутки неуместны. Хотелось обсудить полет другой мысли: Игнатьев считает, что молодежке теперь будут ставить атакующий спартаковский футбол. Наверняка он даже прав, хоть это и смахивает на отписку. Ну, как вот у Гончаренко на пресс-конференции спросили, означает ли схема с тремя защитниками, что он строит в ЦСКА «Ювентус». На что тренер влет отрезал: «Обе команды, против которых мы играли на сборе, тоже выходили с тремя центральными».

    Жаль, Виктор Михалыч – не язва, не докрутил эпиграмму, а так бы хотелось представить эту бендеровскую картину: команда «Пяст» из Гливице стремится стать «Ювентусом».

    Так вот в этом и загвоздка с нашей молодежной сборной. Она этот самый «Пяст» и есть. На нее, во-первых, никто не ходит, и, что совсем траурно даже для наших краев, никто не смотрит по телевизору. Не страшусь даже предположения о том, что не все здесь присутствующие знают, кто тренировал U21 в последний год. Почему? Может, потому, что отроки проиграли в очередном отборе всем, включая Финляндию и Азербайджан (не подразумевая насчет этих стран ничего плохого)?

    Теперь Бушманов будет ставить им спартаковский футбол. Пускай хоть барселонский. Ребята, а если это произойдет, как и кто это увидит? Даже в газетах, которые никто уже не покупает, отчет о матче напечатают на пятой полосе.

    Сериал «Молодежка» в этом варианте никто не смотрит. Это деревня Васюки из Ильфа и Петрова – место, к которому смешно применять имя Хосе Рауля Касабланки, смешно применять «спартаковское» или «динамовское».

    Игнатьеву задают следующий вопрос, и включается кассета с проповедью:

    «Наш юношеский сектор на сегодняшний день не производит никакого продукта. Нам нужно, наконец, с головой окунуться в детско-юношеский футбол, дать ему определенный вектор развития. Проводить тестирование тренеров и молодых игроков. Определить лучших специалистов, дать им соответствующую зарплату, пригласить в академии».

    Воля ваша, Бушманов-то здесь при чем? А до него был Писарев, который совмещал тренерство с работой в кабинете РФС. А до этого были сборные, которые никуда не выходили, имея в составе будущих бронзовых медалистов Европы, лучших бомбардиров чемпионата России, лидеров своих клубов. Был, наконец, Хомуха, который пришел после триумфальной работы с юношами, и уже через два месяца молодежка въехала на свалку, будучи вдрызг рассорена по какому-то идиотскому поводу.

    Ведь Борис Игнатьев сам вице-президент «Торпедо», которое нынче снова стремится в ФНЛ, по-прежнему удерживаясь не на деньгах, а на каше с маслом. Вот в этом контексте, читатель, тебе есть дело, в какой футбол играет «Торпедо» – черный или белый, треугольный или овальный?

    Ведь правильно Борис Петрович говорит о системе молодежного футбола как о беде, как о рыбе, которая в лучше случае просто молчит, в худшем – гниет с головы или любой другой части тела.

    Бушманову огромной удачи, но должность у него расстрельная, и как бы не получилось по Хемингуэю: «В отель, где мы жили и работали, попало больше тридцати снарядов. Так что если пьеса плохая, то, может быть, поэтому».

    Пьеса, кстати, была хорошая.

    Фото: официальный сайт «Спартака», СЭ.

    Рейтинг: 4 Голосов: 8
    Комментарии5
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      Рейтинг: +11

      Dub4ek 26 января 2017, 08:33

      Никогда не понимал смысла таких опусов, это же футбольный сайт, а не блог начинающего неопытного писателя, пользы и смысла в этом тексте ноль. Пожалуйста, перестаньте выкладывать такие статьи

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      Рейтинг: +1687

      Tostao > Dub4ek 26 января 2017, 22:52

      Просто т. Борисов хотел показать, какой он начитанный и разносторонний.
      Тут тебе Ильф и Петров, и Хемингуэй с "Пятой колонной" и Касабланка с шахматами. А сериал "Молодёжка" - это чтобы и остальная серость поняла аллегорию автора.

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      Рейтинг: +33

      Константин Сорокин 26 января 2017, 06:35

      Написано хорошо, но однобоко. То есть выходит Бушманов молодец и не при делах. Он сам согласился на эту "расстрельную" должность. То есть с него и спрос будет. Он прекрасно понимает, что можно вечно тренировать дубль Спартака, а можно развиваться и двигаться в карьере. Для этого он пришел в молодежку. И, конечно, он прекрасно понимал все проблемы данной сборной и пошел на эту должность осознано. Так, что жалеть его глупо. А про то, что нет исполнителей в молодежке, так то проблема всего нашего футбола. И пока российскую молодежь будут растить в тепличных условиях, холя и лелея их, да целую в попки, эта проблема будет существовать. Но это вина в том числе и Бушманова, и вообще всех тренеров, и владельцев российских клубов - их же все устраивает, никто не хочет перемен в данном направлении. Так что не только с головы рыба-то гниет.

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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 25 января 2017, 23:11

      Молодежь тяжело тренировать, потому что им на всё наплевать, играя в дубле или сидя в запасе в клубах РФПЛ и получая хорошую зарплату они больше ничего не хотят. Поэтому у нас только юноши и добиваются изредка чего-нибудь, а остальным нашим сборниках наплевать на всё......

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      Рейтинг: +475

      sandutzu 25 января 2017, 19:06

      жестко. чуток грубовато но по делу

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