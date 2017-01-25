Большое и доброе сердце. Куда пропал самый добрый футболист Африки

В разгар кубка Африки блогер «Бомбардира» вспоминает Нванкво Кану и рассказывает, как он вошел в историю Олимпиады, почему не потянул в «Интере», как заиграл в «Арсенале» и чем занимается сейчас.

Нванкво Кану — человек с большим сердцем.

Таким же большим, как и он сам.

К. Киган

Мы уже привыкли к этому экзотическому нигерийскому имени, но мало кто знает, что большинство футболистов приезжающих в Европу, выбирают для себя более «европейское» имя. Так например Нванкво должен был стать Кристианом, но чтобы его не путали с братом оставил свое первое имя. У главы семейства Кану Мгбокво было трое сыновей (Кристофер (Огбонна), Анри (Гудвин), Нванкво), причем все трое стали футболистами, и одна дочь — Нненнайа. Отец Кану трудился не покладая рук, только чтобы обеспечить безбедную жизнь своей семье: днем он разносил газеты, а по вечерам продавал автозапчасти. Сыновья же его все свободное время проводили в погоне за круглым снарядом. Увидя это увлечение своих отпрысков, Мгбокво решил отдать их в спортивную школу и это дало свои результаты.

В 15 лет Нванкво был едва ли не самым талантливым игроком африканского континента. В столь юном и нежном возрасте он уже выступал на профессиональном уровне за клуб «Фед Вокс», а год спустя продолжил выступления в своем родном городе, в клубе «Ивуяннайву Оверри». Кстати, сейчас Кану принято считать форвардом, но в начале своей карьеры он скорее был своего рода плеймейкером, зачастую вся игра команды строилась через него. Естественно, пройти мимо этого высокорослого игрока не смогли и тренеры сборной.

На юниорском чемпионате мира для игроков не старше 17 лет Нванкво вместе со своей сборной произвел настоящий фурор. Африканцы всегда считаются одними из фаворитов на таких турнирах, и неудивительно, что в финале сошлись две команды с «Черного» континента Гана и Нигерия, последние и победили со счетом 2:1. На такие праздники футбола, почти всегда приезжают скауты известных европейских команд, чтобы найти восходящую звёздочку для своего клуба. Кану приглянулся наблюдателю из «Аякса»...

Летом того же 1993 года Нванкво впервые примерил футболку известного амстердамского клуба. «Аякс» заплатил за «Жирафа» $207 тысяч. В «поставщике талантов для всего футбольного мира» Кану заиграл не сразу, ему дали время на притирку к новым партнерам, а спустя где-то полсезона Нванкво начал отрабатывать вложенные в него деньги. Что из себя представлял «Аякс» начала 90-х, думаю, никому объяснять не нужно. И в столь звездном составе нужно было проявить себя как можно ярче и не затеряться. Период карьеры в «Аяксе», пожалуй, стал самым плодотворным в плане добычи наград, и Кану принял непосредственное участие при завоевании каждого трофея. К 20 годам он выиграл Лигу Чемпионов, трижды стал чемпионом Голландии и дважды взял Кубок «страны тюльпанов». Именно выступая за «Аякс», Нванкво переквалифицировался в нападающего.

Летом 1996 года, несмотря на запреты тренеров, Кану вместе со своей сборной отправился на Олимпийские игры в Атланту. Там-то нигерийская сборная и добилась наверное своего самого большого успеха. Поколение Окочи, Амокачи, Олисе, Икпебы, Бабаяро и Бабангиды было настолько талантливо, что им многие пророчили скорую победу и на мировом первенстве, но увы, это так и осталось на стадии «могли бы...». Но тогда эту машину не смогли остановить ни бразильцы, ни аргентинцы, хотя если глянуть на их составы, то кажется, что это не Олимпийские игры, а как минимум Чемпионат мира. Полуфинал против Бразилии стал бенефисом Нванкво. После первого тайма нигерийцы безнадежно проигрывали 1:3, но после перерыва кого-то подменили — или бразильцы уже уверовали в победу, или в «суперорлах» проснулась гордость.

Как бы то ни было на 77-й минуте разрыв в счете сократил Виктор Икпеба и началось долгое действо под названием «осада бразильских ворот». И вот, когда до конца матча оставались считанные секунды, нигерийцы заработали угловой. Последний штурм, сутолока в штрафной сборной Бразилии, мяч отскакивает на «пятачок» точнехонько к Кану, тот, разворачиваясь, уходит от вратаря...удар...и ГОЛ! 3:3 — вот это драма! В дополнительное время в одной из атак Нигерии мяч неаккуратно отскакивает от Икпебы точно к Кану, тот, смещаясь из центра немного влево, обходит защитника и с линии штрафной точно бьет в дальний угол ворот. А дальше были национальные африканские танцы, не менее драматичный финал с Аргентиной, где нигерийцы опять проигрывали, но за минуту до конца матча все-таки вырвали победу. Вклад Нванкво в победу национальной команды был оценен по достоинству — в 1996 году его признали лучшим игроком Африки.

После всех этих событий последовало и еще одно, на первый взгляд тоже хорошее. «Жирафом» заинтересовался «Интер», который уже тогда скупал «все талантливое». Миланцы выложили почти 5 млн долларов за нигерийца, но как это часто бывает у «Интера», деньги были выброшены на ветер. За «Интер» за три сезона Кану сыграл всего 13 матчей и забил лишь однажды. Виной тому явилась не неприязнь со стороны тренера, а проблемы со здоровьем. При первом же серьезном медосмотре врач итальянцев Пьетро Вольпи услышал подозрительные шумы в сердце у Нванкво, после детального осмотра подозрения подтвердились — порок сердца. «Я ничего не знал об этом. Все эти годы мне никто ничего не говорил», – прокомментировал Кану поставленный диагноз. Нигерийцу предстояла сложнейшая операция в одной из лучших клиник в мире, в Кливленде. Все расходы по проведению операции взял на себя миланский клуб. На карте стояла не только карьера Кану, но и его жизнь.

Опасную операцию по замене клапана аорты, на протяжении четырех часов проводил доктор Брюс Литтл. Операция прошла успешно и Нванкво начал длительный процесс восстановления. Спустя 14 месяцев Нванкво вновь смог вернуться на поле, что было крайне важно. Летом 1998 года он отправился на Чемпионат мира во Францию, не как зритель, а как игрок. Конечно, Бора Милутинович не рассчитывал на Кану, как на игрока основы, но «Жирафу» было важно вернуться в большой футбол... просто вернуться. От Нигерии тогда ждали очень многого, по сути почти тем же составом они взяли золото в Атланте два года назад. Нигерийцы смогли выйти из непростой группы, оставив за бортом Испанию и Болгарию, но в 1/8 финала были разбиты датчанами 1:4. Кану сыграл в трех матчах и ни разу не поразил ворота соперников, но свою большую победу он все-таки одержал.

Времени с момента перехода в «Интер» прошло предостаточно, но пока Нванкво лечился, его место заняли другие. Но тут неожиданно на горизонте замоячила Англия. Арсен Венгер часто делал рискованные шаги, и покупка Кану была тоже рискованной. Нужно вспомнить, что Венгер уже покупал у миланцев Денниса Бергкампа и не прогадал. Не прогадал он и с нигерийцем. Карьера в «Арсенале» тоже сложилась неодназначно. В первое время Венгер души не чаял в новобранце, а после ухода Николя Анелька и вовсе предоставил ему карт-бланш. Нванкво быстро завоевал расположение не только тренера, но и болельщиков, которые после каждого забитого мяча дружно затягивали клич: «Кануууууууууу!». Его полюбили с первых же матчей, а после гола в ворота «МЮ» обряд посвящения в «ганнеры» был завершен окончательно. «Я знал, что «Арсенал» называют «пушкарями». И гол в ворота «МЮ» явился моим салютом. Меня признали «пушкарем».

И пусть Кану не забивал по 20-25 мячей за сезон, но каждый из забитых мячей был крайне важен для «Арсенала». Чего стоит хотя бы хет-трик в матче с «Челси», когда «ганнеры» проигрывали 0:2. В 2000 году Нванкво очень хотел помочь своей сборной на Олимпиаде в Сиднее, но «пушкари» его не отпустили. Вдобавок ко всему Кану лишился и первой олимпийской медали, когда его квартиру обворовали. В общем период в «Арсенале» можно считать успешным — два чемпионства, два Кубка Англии и один Суперкубок, жаль что до европейских наград лондонцы так и не добрались. В 2005 году Нванкво на правах свободного агента перешел в «Вест Бромвич Альбион».

С новой командой нигерийцу не очень повезло. Нет, он играл почти во всех матчах и забил 7 мячей (один из них как раз «Арсеналу»), став лучшим снайпером команды, но команда играла отвратительно и вылетела в нижний эшелон. Но Кану остался в Премьер-Лиге. На помощь «Жирафу» пришел наш старый знакомый Харри Реднэпп и амбициозный «Портсмут». «Харри знает твои возможности. Он знает твои способности, и, в отличие от других наставников, может умело использовать их. Благодаря ему, ты чувствуешь, что тебя ценят, что у тебя есть талант. Благодаря Харри, игроки едут в Портсмут, они наслаждаются тут жизнью, а для некоторых Портсмут может быть новой жизнью!». В «помпи» Кану даже и не думает уходить на вторые роли. В 2008 году Нванкву взял свой третий Кубок Англии. В полуфинале уже по традиции он огорчил свою бывшую команду, на этот раз «ВБА», а в финале забил победный гол после передачи соотечественника Утаки. «Жираф» со временем стал все реже попадать в состав, и сезон-2011/12 стал последним для него.

После завершения карьеры жизнь Нванкво продолжает бить ключом. Он, по-прежнему, тесно связан с футболом и своей родиной. Организовал академию и свой клуб. Успешно продвигая их под брендом своего прозвища «Papilo». Занимается бизнесом и постоянно на виду. Но главное место в своей жизни он отводит благотворительности.

Когда Кану узнал про свой недуг, то он решил создать свой фонд, средства от которого идут на постройку больниц и операции для людей, у которых так же существуют проблемы с сердцем. Не всем же может так повезти, как повезло Нванкво. Не забывает Кану и о своей родине, он постоянно организовывает благотворительные матчи, для сбора денег на помощь голодающим в Африке. Вот такое у него большое и доброе сердце.