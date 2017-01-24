Зал Славы. Часть первая

В этом цикле пойдет рассказ об особой категории тренеров. Таких уникальных людей на сегодняшний день всего 19. Девятнадцать тренеров – чемпионов мира.

ЧМ – 1930. Уругвай. Альберто Суппичи.

Суппичи никогда не был профессиональным тренером, хотя к футболу имл самое непосредственное отношение. В свои 18 лет он уже основал футбольный клуб,в 29 лет выиграл олимпийское золото, а спустя 2 года повторил успех на чемпионате мира. На сегодняшний день он остаётся самым молодым тренером-чемпионом мира, и думаю вряд ли кто-то когда-нибудь затмит это его достижение. Но не стоит переоцениват Суппичи, его роль в победе уругвайцев малозначительна. С таким подбором игроков, команда могла выступать даже без тренера. Уругвай на тот момент считался сильнейшей командой, о чём говорят победы на двух Олимпиадах подряд. Но всё же Альберто вписал (дважды) своё имя в историю футбола: как самый молодой и самый первый тренер сильнейшей футбольной сборной на планете.

ЧМ — 1934, 1938. Италия. Витторио Поццо.

А вот и ещё один обладатель уникального достижения. Кроме Поццо никому ещё не удавалось дважды побеждать на ЧМ, причём делать это дважды подряд. Витторио один из революционеров мирового футбола, многое в «ногомяче» появилось с его лёгкой руки или получало развитие оказавшись рядом с Поццо. Так например, Поццо одним из первых стал уделять внимание не только игре и тактике, но и психологии. Он частенько разговаривал с игроками в неофициальной обстановке, искал к каждому индивидуальный подход. Также внедрение в игру тактики мелкого фола, который позволял срывать быстрые контратаки соперников, внедрил в футбол Поццо. Ещё одно ноу-хау Витторио, это использование в комплектовании сборной базовый клуб. Например, сборная Италии-1934 была построена на основе игроков «Ювентуса». И ещё! Натурализация игроков — это одним из первых стал делать Поццо, так в составе итальянцев появилось немало латиноамериканцев, в основном аргентинцев. Так что, Витторио Поццо по праву заслужил право находиться в кагорте великих тренеров всех времён и народов.

ЧМ — 1950. Уругвай. Хуан Лопес Фонтана.

Фонтана это пожалуй тренер, который сумел впитать в себя лучшее от своих предшественников. Так как он был учеником Суппичи, то видимо от Альберто ему передалась удача. Без везения победить бразильцев на переполненной (174 000 зрителей) «Маракане» было невозможно. К тому же Хуан оказался неплохим психологом, и сразу попытался заручится поддержкой лидеров команды: Варелой, Масполи, Скиаффино. И уже через них доводил свои мысли до остальных игроков команды. Правда случались и неожиданности и игроки вносили свои коррективы в игру. «Лопесито», как лаского прозвали тренера игроки, стал одним из лучших тренеров в истории Уругвая.

ЧМ — 1954. Германия. Зепп Хербергер.

«Следующая игра всегда самая тяжёлая». Эти слова Хербергера получили полное отражение на ЧМ-1954, а апогеем стала финальная игра против венгров. Вообще весь турнир Зепп просчитывал на ход вперёд, как опытный стратег или шахматист. Он не стал бодаться с мадьярами в группе, выставив против них второй состав. А вот в финале проявил всю свою тренерскую хитрость. Он воспользовался другой мудростью: «Порядок бьёт класс». Не смотря на провал в начале матче, позже идея Зеппа получила воплощение на поле в полной мере. Пушкаш и Ко были обескуражены и упустили из своих рук заветный кубок. Хербергер является рекордсменом Бундестим по количеству матчей, проведённых у руля сборной.

ЧМ – 1958. Бразилия. Висенте Феола.

Внешне Феола всегда напоминал человека далёкого от футбола, но это не помешало ему не только стать великим тренером, но и шокировать футбольный мир нововведениями и умением искать бриллианты, там где их казалось нет. Откровением стало использование тактики «4-2-4» в противовес вездесущей «дубль-вэ». Причём в этой схеме особую роль играл один из центральных полузащитников — Диди. У него не было конкретной позиции и задания на поле, и по игре напоминал современного плеймейкера, умело дерижируя атаками команды. Ещё одной неожиданностью стала пара нападающих бразильской сборной, Феола сделал ставку на «кривоногого и хромого» Гарринчу и «молодого и безумно талантливого» Пеле. Последний к слову стал самым молодым игрком, когда-либо побеждавший на ЧМ. Это достижение не побито до сих пор, возраст Пеле был 17, 5 лет. Все рискованные эксперименты Феолы прошли на ура, и бразильцы впервые привезли «Золотую богиню» к себе на родину.

ЧМ – 1962. Бразилия. Айморе Морейра.

Последователь Феолы, очень сильный стратег и тактик. Морейра любил экспериментировать с тактикой, в поисках оптимального сочетания. В тиках поисках он и пришёл к революционной расстановке «4-3-3», в которой усиление получала самая уязвимая часть схемы «4-2-4» – средняя линия. Бразилия произвела фурор на ЧМ в Чили, а тактика «4-3-3» стала одной из самых популярных в мире. Морейра очень интересный и своеобразный персонаж. За свою долгую тренерскую карьеру он 29 раз менял место работы. Единственной слабой чертой Айморе было отсутствие лидерства, он был крайне спокойным человеком, редко поддавался силе эмоций.

ЧМ — 1966. Англия. Альф Рамсей.

Наконец-то и родоначальники футбола отметились серьёзными успехами. Рамсей не только привёл сборную к победе на ЧМ, но и провёл очередные «реформы» в мировом футболе. «Кто владеет центром поля, тот владеет инициативой! Вшестером в защите, вшестером в нападении.» Именно на середину поля и сделал акцент Альф Рамсей, доведя тактику «4-2-4» до практически защитной (по тем временам) «4-4-2». К тому же в этой тактике Рамсей не отводил конкретному игроку конкретную роль. В его понимании все игроки должны были быть универсалами, и уметь сыграть на любой позиции. Такие изменения в тактике намного опередили своё время, в последствии став классикой. Правда в дальнейшем Рамсей не смог развить успех своей команды, но и так он сделал не мало для футбола в целом.

ЧМ – 1970. Бразилия. Марио Загалло.

Загалло в мировом футболе фигура уникальная. Кто ещё может похвастаться 4-мя золотыми медалями мировых первенств. Марио был ключевой фигурой в схеме Феолы, а новая тактика Морейра получила рождение во мнгом благодаря Загалло. Свои лидерские качества Марио смог направить в правильное русло, и создал очень сильную и красивоиграющую команду, во главе с Карлосом Альберто Паррейрой. После пути этих двух людей пересекались и не раз. Кстати по своей привычке менять место работы очень близок к своему предшественнику Морейре. В 1998 году Загалло мог повторить достижение Поццо и победить в качестве тренера сборной на ЧМ во второй раз, но «мушкетёры» свою родину не сдали.