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    Футбол в стиле Ретро Все блоги -

    Руй Кошта, Дешам, Роналдо и еще семь самых дорогих трансферов сезона 1994/1995

    19 января 2016
    Мировой купи-продай в разрезе Ретро.

    Блог «Футбол в стиле Ретро» продолжает серию публикаций рейтингов трансферных сделок прошлых лет.

    За единицу измерения «топовости» была взята стоимость перехода футболиста из клуба в клуб.

    10 самых дорогих трансферов. Сезон 1994/1995.

    Энди Коул / нападающий / Англия.

    Из «Ньюкасл Юнайтед» (Ньюкасл-апон-Тайн; Англия) в «Манчестер Юнайтед» (Манчестер; Англия).

    6,72 млн. £.

    Микаэль Лаудруп / полузащитник / Дания.

    Из «Барселоны» (Барселона; Испания) в «Реал» (Мадрид; Испания).

    6,72 млн. £.

    Крис Саттон / нападающий / Англия.

    Из «Норвич Сити» (Норидж; Англия) в «Блэкберн Роверс» (Блэкберн; Англия).

    5,25 млн. £.

    Данкан Фергюсон / нападающий / Шотландия.

    Из «Рейнджерс» (Глазго; Шотландия) в «Эвертон» (Ливерпуль; Англия).

    4,27 млн. £.

    Синиша Михайлович / защитник / Югославия.

    Из «Ромы» (Рим; Италия) в «Сампдорию» (Генуя; Италия).

    4,2 млн. £.

    Руй Кошта / полузащитник / Португалия.

    Из «Бенфики» (Лиссабон; Португалия) в «Фиорентину» (Флоренция; Италия).

    3,85 млн. £.

    Дидье Дешам / защитник, полузащитник / Франция.

    Из «Марселя» (Марсель; Франция) в «Ювентус» (Турин; Италия).

    3,85 млн. £.

    Роналдо / нападающий / Бразилия.

    Из «Крузейро» (Белу-Оризонти; Бразилия) в ПСВ (Эйндховен; Голландия).

    3,83 млн. £.

    Фил Бэбб / защитник / Ирландия.

    Из «Ковентри Сити» (Ковентри; Англия) в «Ливерпуль» (Ливерпуль; Англия).

    3,8 млн. £.

    Даррен Пикок / защитник / Англия.

    Из «Куинз Парк Рейнджерс» (Лондон; Англия) в «Ньюкасл Юнайтед» (Ньюкасл-апон-Тайн; Англия).

    3,5 млн. £.

    ТОП-10 трансферов / Сезон 1990/1991

    ТОП-10 трансферов / Сезон 1991/1992

    ТОП-10 трансферов / Сезон 1992/1993

    ТОП-10 трансферов / Сезон 1993/1994

    Стоимость трансферов указана в пересчёте на британские фунты стерлингов на момент совершения сделки.

    Данные о трансферах взяты со специализированного портала Transfermarkt.

    Фото: www.gettyimages.com, wordpress.com, www.almanaccogiallorosso.it.

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