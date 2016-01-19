Руй Кошта, Дешам, Роналдо и еще семь самых дорогих трансферов сезона 1994/1995

Мировой купи-продай в разрезе Ретро.

Блог «Футбол в стиле Ретро» продолжает серию публикаций рейтингов трансферных сделок прошлых лет.

За единицу измерения «топовости» была взята стоимость перехода футболиста из клуба в клуб.

10 самых дорогих трансферов. Сезон 1994/1995.

Энди Коул / нападающий / Англия.

Из «Ньюкасл Юнайтед» (Ньюкасл-апон-Тайн; Англия) в «Манчестер Юнайтед» (Манчестер; Англия).

6,72 млн. £.

Микаэль Лаудруп / полузащитник / Дания.

Из «Барселоны» (Барселона; Испания) в «Реал» (Мадрид; Испания).

6,72 млн. £.

Крис Саттон / нападающий / Англия.

Из «Норвич Сити» (Норидж; Англия) в «Блэкберн Роверс» (Блэкберн; Англия).

5,25 млн. £.

Данкан Фергюсон / нападающий / Шотландия.

Из «Рейнджерс» (Глазго; Шотландия) в «Эвертон» (Ливерпуль; Англия).

4,27 млн. £.

Синиша Михайлович / защитник / Югославия.

Из «Ромы» (Рим; Италия) в «Сампдорию» (Генуя; Италия).

4,2 млн. £.

Руй Кошта / полузащитник / Португалия.

Из «Бенфики» (Лиссабон; Португалия) в «Фиорентину» (Флоренция; Италия).

3,85 млн. £.

Дидье Дешам / защитник, полузащитник / Франция.

Из «Марселя» (Марсель; Франция) в «Ювентус» (Турин; Италия).

3,85 млн. £.

Роналдо / нападающий / Бразилия.

Из «Крузейро» (Белу-Оризонти; Бразилия) в ПСВ (Эйндховен; Голландия).

3,83 млн. £.

Фил Бэбб / защитник / Ирландия.

Из «Ковентри Сити» (Ковентри; Англия) в «Ливерпуль» (Ливерпуль; Англия).

3,8 млн. £.

Даррен Пикок / защитник / Англия.

Из «Куинз Парк Рейнджерс» (Лондон; Англия) в «Ньюкасл Юнайтед» (Ньюкасл-апон-Тайн; Англия).

3,5 млн. £.

ТОП-10 трансферов / Сезон 1990/1991

ТОП-10 трансферов / Сезон 1991/1992

ТОП-10 трансферов / Сезон 1992/1993

ТОП-10 трансферов / Сезон 1993/1994

Стоимость трансферов указана в пересчёте на британские фунты стерлингов на момент совершения сделки.

Данные о трансферах взяты со специализированного портала Transfermarkt.

Фото: www.gettyimages.com, wordpress.com, www.almanaccogiallorosso.it.

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