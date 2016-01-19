Руй Кошта, Дешам, Роналдо и еще семь самых дорогих трансферов сезона 1994/1995

Блог «Футбол в стиле Ретро» продолжает серию публикаций рейтингов трансферных сделок прошлых лет.
За единицу измерения «топовости» была взята стоимость перехода футболиста из клуба в клуб.
10 самых дорогих трансферов. Сезон 1994/1995.
Энди Коул / нападающий / Англия.
Из «Ньюкасл Юнайтед» (Ньюкасл-апон-Тайн; Англия) в «Манчестер Юнайтед» (Манчестер; Англия).
6,72 млн. £.
Микаэль Лаудруп / полузащитник / Дания.
Из «Барселоны» (Барселона; Испания) в «Реал» (Мадрид; Испания).
6,72 млн. £.
Крис Саттон / нападающий / Англия.
Из «Норвич Сити» (Норидж; Англия) в «Блэкберн Роверс» (Блэкберн; Англия).
5,25 млн. £.
Данкан Фергюсон / нападающий / Шотландия.
Из «Рейнджерс» (Глазго; Шотландия) в «Эвертон» (Ливерпуль; Англия).
4,27 млн. £.
Синиша Михайлович / защитник / Югославия.
Из «Ромы» (Рим; Италия) в «Сампдорию» (Генуя; Италия).
4,2 млн. £.
Руй Кошта / полузащитник / Португалия.
Из «Бенфики» (Лиссабон; Португалия) в «Фиорентину» (Флоренция; Италия).
3,85 млн. £.
Дидье Дешам / защитник, полузащитник / Франция.
Из «Марселя» (Марсель; Франция) в «Ювентус» (Турин; Италия).
3,85 млн. £.
Роналдо / нападающий / Бразилия.
Из «Крузейро» (Белу-Оризонти; Бразилия) в ПСВ (Эйндховен; Голландия).
3,83 млн. £.
Фил Бэбб / защитник / Ирландия.
Из «Ковентри Сити» (Ковентри; Англия) в «Ливерпуль» (Ливерпуль; Англия).
3,8 млн. £.
Даррен Пикок / защитник / Англия.
Из «Куинз Парк Рейнджерс» (Лондон; Англия) в «Ньюкасл Юнайтед» (Ньюкасл-апон-Тайн; Англия).
3,5 млн. £.
ТОП-10 трансферов / Сезон 1990/1991
ТОП-10 трансферов / Сезон 1991/1992
ТОП-10 трансферов / Сезон 1992/1993
ТОП-10 трансферов / Сезон 1993/1994
Стоимость трансферов указана в пересчёте на британские фунты стерлингов на момент совершения сделки.
Данные о трансферах взяты со специализированного портала Transfermarkt.
Фото: www.gettyimages.com, wordpress.com, www.almanaccogiallorosso.it.
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