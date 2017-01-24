Он спасает круче всех. Как Асенхо стал лучшим вратарем Европы

Блог «Ла Примера: заметки юного испанца» анализирует статистические показатели вратарей ТОП-чемпионатов и выделяет лучших. Возглавляет рейтинг голкипер «Вильярреала» Серхио Асенхо.

Быть вратарем непросто, пропущенные мячи, по большей части, их достояние, а уже потом защитников, опорников, тренера. Недаром, в истории футбола лишь один вратарь удостоен Золотого Мяча.

В последнее время очень много разговоров ходит вокруг Клаудио Браво, после унизительного поражения от «Эвертона» многие сравнивали его с бесполезным мешком. В Испании вратарский вопрос не менее важен, «Реал» с радаром судоржно ищет подходящую замену слегка поседевшему Навасу, болельщики «Барселоны» не очень довольны работой Тер Штегена, «Сельта» пытается строить свои атаки через вратаря с хорошими лонгболами.

Если вас попросят назвать лучшего вратаря Примеры, кого вы выберете? Даю пари, ожесточённые споры развернутся вокруг Наваса и Тер Штегена, возможно, кто-то включит сюда Яна Облака, но не более.

После внушительной аналитики стало понятно, что ни кипер «Барселоны», ни «Реала» не вошли даже в ТОП-9 лучших вратарей Европы по статистическим показателям.

Первым и ключевым показателем считаю % совершенных сейвов. Рассчитывается он как отношение количества сейвов к общему количеству ударов по воротам (для процентного выражения умножаем наш показатель на 100%).

Судить исключительно по проценту совершенных сейвов было бы не правильно, чуть дальше мы расширим ассортимент показателей и включим в аналитику кол-во пропущенных в ср. за матч и кол-во сухих матчей. Анализируем мы голкиперов, которые провели 15 и более матчей за сезон!

Возглавляет рейтинг испанский вратарь, игрок «Вильярреала» Серхио Асенхо. Валенсийцы на данный момент занимают 6 строчку в Примере и являются самой малопропускающей командой чемпионата (14 мячей в 19 турах). В текущем сезоне игрок столкнулся с 68 ударами, 56 из которых успешно парировал, в процентном соотношении это 82.4%.

Больше всего вратарей, согласно рейтингу, представляют Бундеслигу (4), по двое игроков представляют французскую Лигу 1 и итальянскую Серию А.

Помимо Асенхо, ещё три вратаря имеют более 80% отраженных сейвов – Стефан Руффье (80.8%), Войцех Щесны (80.7%), Иоан Кардиналь (80.5%).

Далее приведена средняя статистика по всем вратарям ТОП-5 лиг, которые провели более 15 поединков за сезон. Среднее количество сейвов – 2.93, количество пропущенных голов за матч – 1.33, процент сейвов – 59.7%, кол-во сухих поединков – 13.9.

Закрашенный четырёхугольник отображает усреднённые результаты всех вратарей из ТОП-5 чемпионатов, которые провели более 15 матчей в этом сезоне.

Больше всего на общем фоне контрастирует Мануэль Нойер, вратарь «Баварии». По процентному соотношению немец демонстрирует хорошие результаты, да и пропускает, в среднем, за матч лишь 0.56 поединков. Но по большей части это обусловлено тем, что соперники крайне мало бьют по воротам, примерно 2.5 раза, а сам Мануэль едва ли совершает 2.00 сейва за встречу.

Наиболее близко к средним показателями приблизился голкипер немецкого «Хоффенхайма» Оливер Бауманн. Не без его помощи команда замыкает ТОП-3 Бундеслиги и имеет неплохие перспективы в текущем сезоне. Опытный вратарь совершает, в среднем, невероятные 3.69 сейва за матч, а пропускает 1.06 мячей за игру.

Серхио Асенхо выглядит органично по всем показателям. В среднем за матч испанец совершает 3.11 сейвов и пропускает всего лишь 0.67 мячей за матч.

Далее идут два юных вратаря, 22-х летний Иоан Кардиналь помогает «Ницце» бороться в чемпионской гонке за титул. Подопечные Люсьена являются самой малопропускающей командой Лиги 1 и Иоан внёс существенный вклад в это. Среднее количество сейвов – 3.53, а в 8 сухих матчах Кардиналь совершил 25 сейвов.

Миланский тинейджер Доннарумма вытащил 64.2% ударов с дальней дистанции (более 16 метров) и 76.1% с ближней дистанции. В среднем, игрок совершает 3.53 сейва за матч. В 7 сухих матча Джанлуиджи совершил 27 сейвов и помог сохранить «Милану» 17 очков.

Похожую статистику, как у Доннаруммы, имеет поляк Войцех Щесны. Ныне его арендует «Рома» у лондонского «Арсенала» и статистика даёт повод задуматься Венгеру о возвращении опытного кипера. В 8 сухих матчах он совершил 26 сейвов, а, в среднем, по всем матчах совершает 3.55 сейва.

Больше всех поражает Руффье, ему 30 лет, но по своим показателям он выглядит невероятно. Стефан лидирует по количеству сейвов за матч – 3.71, также кипер совершил больше всех сейвов в сухих матчах (29 в 7 встречах).

Эти результаты дают пищу для размышлений. Возможно, Арсену Венгеру стоит задуматься о возвращении в свой стан Щенсны, а Руффье доказывает, его рано списывать со счетов и, безусловно, он заслуживает своего шанса в сборной Франции.

В плане Испании будет невероятно, если, наконец, трофей Саморы получит не вратарь «Реала», «Барселоны» или «Атлетико», а Серхио Асенхо. Вообще Серхио всегда был достойным вратарём, к сожалению, его главная проблема в травмах. По-моему, как минимум, 3 раза за свою карьеру Асенхо рвал крестообразные связки, это ему помешало в своё время закрепиться в «Атлетико» и попасть в сборную Испании.