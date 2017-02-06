Ибрагимович, Коутиньо и другие самые татуированные игроки АПЛ

Многие игроки, любят украшать свое тело татуировками. Блог «SUBJECTIVE OPINION» составил сборную татуированных футболистов из участников английского чемпионата.

Лорис Кариус - «Ливерпуль»

Вратарь

Юрген Клопп, этим летом приобрел немецкого вратаря, который в свое время уже выступал на Туманном Альбионе, будучи игроком молодежных команд «Манчестер Сити». На старте сезона, после нескольких ошибок, молодой футболист подвергся жесткой критике со стороны легенды «Ливерпуля» Джейми Каррагера: «Кариус на этой неделе ответил на мои слова и слова Гари Невилла. Мой ему совет: заткнись и просто делай свою работу. Ответом на критику было бы спасение ворот после удара Пайета сегодня, но его не последовало. В этом эпизоде, как и в матче с «Борнмутом», его руки были недостаточно сильны. При этом удар Пайета не был очень сильным».

Юрген не дал в обиду своего соотечественника, выразив ему свое доверие: «У меня нет никакого беспокойства, нет никаких проблем. Если ты ошибаешься, тебя критикуют. Уверен, что и Каррагера критиковали по ходу его карьеры».

Николас Отаменди – «Манчестер Сити»

Центральный защитник

Пеп Гвардиола столкнулся с трудностями английской Премьер-лиги и следующим летом для достижения поставленных перед клубом серьезных спортивных задач намерен устроить массовую чистку состава, которая точно не должна коснуться центрального защитника «горожан» и сборной Аргентины – Николаса Отаменди. Да, игрок не безгрешен, но на фоне распиаренного Стоунза и вечно травмированного Компани, выглядит самым надежным и стабильным защитником команды.

«Играть с Джоном, Отаменди и Компани – это прекрасно для вратаря. Парни уверены в себе, и у них есть класс» – высказал свое мнение вратарь «Сити» Вилли Кабальеро

Александр Коларов – «Манчестер Сити»

Центральный защитник

В центральные защитники, опытного сербского футболиста записали не от хорошей жизни. И ведь выступает он неплохо, проведя более 230 матчей за «горожан», однако с ним Гвардиола, в отличие от Отаменди, расстаться готов. Несмотря на возраст, интерес к защитнику, проявляют многие клубы Европы, в частности, возникали слухи относительно его перехода в московский «Спартак», где сербов любят со времен Видича.

«Наиболее благоприятным для Александра видится продолжение карьеры в «Спартаке. Тут играет роль, как близость двух народов, так и амбиции одного из сильнейших клубов Восточной Европы. «Спартак» — легендарный футбольный клуб и даже худшие нежели в Китае финансовые условия личного контракта вряд ли станут преградой для Коларова. Мой подопечный ставит перед собой наиболее высокие цели на ближайшие годы, следовательно, выступление в Лиге Чемпионов — важный фактор, который поможет «Спартаку» заполучить одного из самых сильных левых защитников АПЛ» – высказался на тему перехода агент игрока Сержио Берти

Жозе Фонте – «Вест Хэм»

Центральный защитник

Со слухами о возможном переходе в «Спартак» был связан еще один опытный центральный защитник из английской Премьер-Лиги, новоиспеченный чемпион Европы по футболу в составе сборной Португалии Жозе Фонте. Однако, уже экс-капитан «Саутгемптона» предпочел российскому футболу «Вест Хэм», команду, находящуюся в творческом кризисе, и благодаря в том числе и Фонте, надеющуюся из этого кризиса, как можно скорее, выбраться.

Джек Уилшир – «Борнмут»

Полузащитник

Несколько лет назад Джек считался едва ли не главным талантом английского футбола, но увы, время шло, а футболист проводил больше времени на больничной койке, по примеру многострадального Абу Диаби, нежели на футбольном поле. Арсен Венгер несколько разочаровался в футболисте, и даже поездка на Евро во Францию, ставшая весьма спорным решением экс-главного тренера сборной – Роя Ходжсона, не убедила французского наставника «Арсенала» в конкурентноспособности игрока. Перед Джеком стоял выбор: уехать в Италию, вроде как, интерес к нему проявлял «Милан», или же остаться в АПЛ. В «Борнмуте» Уилшир – одна из главных «звезд» по статусу, и самый дорогой игрок по версии ТМ. В текущем сезоне полузащитник провел на поле 19 матчей, отметившись всего одной результативной передачей.

«Да, я сожалею об аренде Джека, ведь сейчас бы он нам пригодился.Однако если бы он до сих пор не попадал в стартовый состав, то и не был бы готов выйти на поле. Вы никогда не знаете наверняка, в какой период сезона вам может понадобиться тот или иной футболист». Несмотря на все это, я думаю, что уйти в «Борнмут» было правильным решением для Уилшира», – говорит в интервью Арсен Венгер

Росс Баркли – «Эвертон»

Полузащитник

Партнер Джека Уилшира по сборной Англии и воспитанник «Эвертона», Росс Баркли (крайний справа) не обошел стороной наш топ, благодаря крутому «рукаву». Прежде, чем стать основным игроком и лидером «ирисок», Росс пробовал свои силы в клубах попроще: «Лидсе» и «Шеффилде». С ранних лет он проявлял себя на футбольном поле, вызывался в юношеские и молодежные сборные Англии, а за главную команду страны провел на данный момент 22 матча.

«Мы знаем, что осталось 18 месяцев по контракту клуба и Баркли. Сейчас это не приоритет, но с начала Нового года мы начнем переговоры о его будущем. Наша задача сейчас — играть и побеждать. Сейчас мне не интересно, что вы пишите о будущем футболистов. Нам никто не стучит в двери, интересуясь нашими исполнителями», — резюмировал голландский менеджер» - Рональд Куман.

Джорджиньо Вейналдум – «Ливерпуль»

Полузащитник

Юрген Клопп любит ярких и безбашенных игроков, в его «Ливерпуле» можно собрать футболистов с татуировками на половину нашей сборной, но отметим все-таки темнокожего полузащитника сборной Голландии – Джорджиньо Вейналдума. Карьера игрока шла по нарастающей. Сменив ряд голландских клубов, Вейналдум перебрался на «Туманный Альбион» в «Ньюкасл», несмотря на вылет команды, Жорж был одним из ярких пятен в провальном сезоне, для Чемпионшипа он слишком крут, потом «сороки» не сильно возражали его уходу в «Ливерпуль», ведь клуб получил солидную компенсацию, около 30 млн. евро.

«Я знал Джорджиньо, как игрока, поскольку в 16 или 17 лет мне впервые довелось наблюдать за его игрой в Роттердаме, но я не знал Вейналдума, как человека до нашей встречи. Мне понравилось, как развивалась его карьера: он перешел из «Фейеноорда» в «ПСВ», что помогло ему стать лучше. В «ПСВ» он был капитаном и занимал первое место, так что у него есть опыт побед в матчах и чемпионатах. Вейналдум — совершенный футболист. Он хорошо работает с мячом, обладает высокой скоростью, быстро принимает решения и опасен у чужих ворот. Также он может играть на пяти-шести позициях в схеме 4-3-3. Это еще один момент, который мне нравится в нем», — слова Юргена Клоппа.

Фелипе Коутиньо – «Ливерпуль»

Полузащитник

Техничный бразилец – один из самых важных игроков для Юргена Клоппа в «Ливерпуле». Ему удалось убедить Фелипе продлить контракт с клубом, при этом интерес к полузащитнику проявляла испанская «Барса», готовая выложить порядка 70 млн. евро. Первым европейским клубом для Коутиньо стал миланский «Интер», где талант футболиста не смогли раскрыть в полной мере, да и в «Ливерпуле» он был лишь одним из до прихода Клоппа. На старте сезона футболист регулярно пополнял счет своим забитым мячам и голевым передачам, но из-за травмы лодыжки пропустил около месяца и сейчас все еще далек от оптимальной формы.

«Будет здорово, если большие клубы забудут о Коутиньо. Кстати, у нас не было ни с кем официальных переговоров. Потому что Фелипе — наш футболист. Без вариантов», – говорит об игроке Клопп

Златан Ибрагимович – «Манчестер Юнайтед»

Нападающий

В свои 35 шведский форвард «Манчестер Юнайтед» остается одним из лучших форвардов планеты, забивая за календарный год на уровне Лео Месси. Прошедшим летом Златан сменил французский «ПСЖ» на «Манчестер Юнайтед», где он воссоединился с Жозе Моуринью, а также стал партнером Поля Погбы, чья трансферная стоимость была перекрыта продажей футболок с девятым номером Златана на спине. Дебютировать в сильнейшей лиге мира в таком солидном возрасте и так удачно не смог бы никто, на то он и Златан! 2 десятка мячей за пол сезона.

«Моуринью — большая звезда. Как-то раз он встретил мою девушку Хелену и сказал ей: «Твоя главная задача — кормить Златана и следить, чтобы он высыпался и был счастливым». Он говорит то, что хочет. Он прирожденный лидер, но в то же время умеет проявлять заботу. Во время чемпионата Европы 2008 года мне сообщили, что Жозе, возглавивший мой «Интер», хочет со мной поговорить. Я не знал, что думать, но оказалось, что он всего лишь хотел признаться, что с нетерпением ждет возможности поработать вместе. При этом он говорил на итальянском, хотя в серии A никогда не работал! Жозе выучил язык за три недели и изъяснялся на нем лучше меня! А после матча с испанцами он удивил меня еще больше, прислав текстовое сообщение, в котором похвалил меня за игру и дал несколько советов. Никогда не встречал таких тренеров. Он работал 24 часа в сутки семь дней в неделю и продумывал все мелочи, вплоть до размера обуви третьего вратаря! Моуринью – совсем не такой тренер, как Фабио Капелло: тот настоящий демон. Жозе не имел любимчиков, но со всеми выстраивал дружеские отношения. После неудачных матчей он делал так, что нам становилось стыдно за свою игру», – восторгается Златан Ибрагимович

Дэнни Ингс – «Ливерпуль»

Нападающий

Успешно выступая за скромные английские клубы уровня «Бернли» и «Борнмута», Дэнни сделал себе славу крутого форварда, которого очень хотел заполучить в свои ряды «Ливерпуль». Да и сам игрок хотел попробовать свои силы на более высоком уровне, а потому сделка состоялась, и сумма трансфера была не из ряда вон выходящей. Спустя 3 месяца после перехода Дэнни дебютировал за сборную, Ходжсон доверил молодому форварду 30 минут на футбольном поле. А дальше...травмы...травмы...травмы... в текущем сезоне Дэнни сыграл лишь в паре матчей за основу клуба, выходя на замену, и еще несколько матчей за резервный состав. Ждем восстановления форварда после операции на колене, хотя, возможно, ему, как и Старриджу, места на поле не будет.

«Сказать, что мы опустошены – ничего не сказать. Это отличный парень, который упорно работал, и он заслуживал большей удачи. То, как он получил травму, показательно для своего характера Дэнни – пытаясь отобрать мяч для своей команды. Однако эта черта характера доказывает, что он преодолеет это препятствие и вернется еще сильнее, как это было раньше. Он силён психологически и физически, получит лучшее лечение, поэтому, уверен, что вернётся на нужном нам уровне» – поддержал футболиста Юрген Клопп

Андре Грэй – «Бернли»

Нападающий

Футбольный клуб «Бернли» не претендует на высокие места в АПЛ, состав у команды весьма скромный, а самым дорогим игроком является форвард с ямайскими корнями – Андре Грэй, его трансферная стоимость оценивается в 10 млн. евро. 2 года назад «Бернли» заплатил за переход футболиста из «Брентфорда» более 12 млн. Серьезная сумма для клуба из «Чемпионшипа», и ставка на Андре оправдала себя на все 100%, игрок забил 25 мячей, благодаря которым «Бернли» смог попасть в элиту Английского футбола. В свой первый сезон в АПЛ, Андре играет весьма недурно, забив уже шесть мячей, пять из которых были победными.

«Я играл против Варди, когда он играл за Флитвуд, и его развитие показывает, что каждый способен дорасти до игрока Премьер-Лиги. Примеры Ламберта, Остина и Варди, пробившихся из низших лиг Англии, мотивируют и дают веру в то, что и я способен достичь своей мечты, успешно выступать в АПЛ», – отметил Андре Грэй.

Фото: globallookpress.com