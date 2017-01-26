Точка J. Почему «Ювентус» скоро будут хотеть все

«Ювентус» – самый успешный клуб Италии. Хоть финансово, хоть по спортивным результатам. С помощью экономики и социологии блог Vanity Fair объясняет, как, обновив логотип, туринцы опять нагнули конкурентов.

Давайте честно: ни название, ни отражающий его силуэт яблока не выглядели самым подходящим вариантом для компании, производящей компьютеры. Сейчас надкушенное яблоко Роба Янова однозначно ассоциируется с техникой Apple и делает ее узнаваемой в любой точке планеты. То же можно сказать о простых до безобразия закорючке Nike, трех полосках Adidas и большинстве автомобильных логотипов вроде Audi или Toyota.

Они раскручены настолько мощно, что если вдруг Nike начнет выпускать автомобили, Coca-Cola – подгузники, а Apple – носки, то это все равно прокатит. Потребитель привычно доплатит за бренд. Корпорации перехватывают эстафетную палочку у религии, превращая свой продукт в объект культового поклонения. Потенциальный клиент покупает уже не вещь, а мировоззрение, особый стиль жизни. Человека, купившего «Харлей», ты бессознательно представляешь с рокотом уезжающим за горизонт по автостраде в косухе.

Механизмы могут быть разными, но базовый принцип один – выделение из огромной массы потенциальных потребителей «своих» и объединение их вокруг. Для начала надо понять, в чем их отличие. Затем сформировать собственную уникальность, свой стиль. Наконец, установить общее между вами. Ты не такой, как все? Отлично, мы тоже. Это бунт против рутины общепринятого. Привлечь потенциального приверженца, дать почувствовать, что он важен. Что мучительный поиск себя и таких же как ты закончен, что ты наконец обрел дом.

Apple построила успех на противопоставлении себя с Microsoft. Сейчас против «Ювентуса» как минимум вся Италия. Но у клуба достаточный запас финансовой и спортивной мощи, чтобы затыкать глотки несогласных результатами. Преданные почитатели теснее сплотятся перед лицом общего врага. Однако конечная цель – не консолидация имеющихся поклонников, а привлечение новых. Тех, кто разделяет философию «Ювентуса». И это не обязательно люди, которые приходят на стадион. Буйные фанаты могут наоборот мешать популяризации. Свежим ветром нового лого принесет других, более правильных членов сообщества «Ювентуса».

Кричащее, откровенное противопоставление общепринятым нормам дизайна клубных эмблем, основанным на геральдике и традициях, делает подход «Ювентуса» прогрессивным. В Турине отбросили все лишнее. Никаких мячей, никакого зоопарка. Надпись Juventus сверху пока нужна, потому что клубный логотип в начале пути и еще не стал узнаваемым. В будущем наверняка уберут и ее. Тогда останется лаконичный стильный щит с J и T в клубных цветах, с которыми «Юве» повезло. Черный с белым лягут на любой другой, зайдут и в монохромном варианте.

Не стоит забывать о титульном спонсоре. Контракт с Jeep у туринцев до 2021 года, а так клуб вроде и партнера уважил, и слияния избежал. К моменту его окончания «Ювентус» уже перестанет ассоциироваться с одним только футболом, как Nike давным-давно перестал ассоциироваться с одними только кроссовками. Ведь цель менеджмента туринцев продавать не только и не столько футбол.

Мы попытались определить, себя, свою принадлежность к чему-то и стиль «Ювентуса», который можно использовать, обращаясь к разным аудиториям: детям, женщинам, молодежи. Мы хотим, чтобы они стали ближе к нам не только из-за футбола – который остается для нас главным, – но и из-за нашей философии, нашего стиля. Андреа Аньелли, президент «Ювентуса»

Ребрендинг – первый, но важный шаг, который выделит «Ювентус» на фоне остальных итальянских клубов. Не важно, что это понравится далеко не всем. В ситуации «Юве vs все остальные» человек будет делать выбор. Наверняка маленькие фишечки, набор мероприятий и атрибутики, формирующих уникальный ДНК члена семьи «Ювентус», уже в процессе разработки. Ты с «Юве»? Значит, ты победитель. Ты независим и достаточно смел, чтобы менять привычный порядок вещей. А с успехом туринцы и так ассоциируются не только на Апеннинах.