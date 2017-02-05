Ди Мария, Депай и еще 3 трансферных провала «МЮ»

Жозе Моуринью пообещал летом взорвать трансферный рынок. Боссы «МЮ» уже готовятся серьезно раскошелиться на усиление состава. Блог «SUBJECTIVE OPINION» вспоминает 5 самых провальных покупок «МЮ» за последние 10 лет, уберегая Жозе от ошибок.

Бебе

Сезон: 2010/11

Откуда: «Витория Гимарайнш»

Цена: 9 млн евро

Карьера в «МЮ»: 7 матчей, 2 мяча

Это должно было стать красивой историей о том, как молодой парень, еще недавно выступавший на чемпионате мира для бездомных, врывается в элиту европейского футбола и становится звездой самого титулованного клуба Англии и сборной Португалии.

Выкладывая солидные 9 млн за ноунейма из Португалии, сэр Алекс доверился мнению своего помощника Карлуша Кейруша. Игрок действительно впечатлял, при нем были техника, скорость. «Он – продукт уличного футбола, – рассказывал тренер «Эштрелы» Жорже Пакшайо. – Сегодня игроки воспитываются в клубах и спортивных школах, но у него не было такого опыта. Он – игрок старой школы. Игра на улице наградила Бебе дерзостью, техникой и креативностью, и этим он отличается от всех остальных. В нем есть что-то от природы».

Даже сэр Алекс (!!!) после первой тренировки Бебе в составе «МЮ» отмечал большой талант у футболиста: «Бебе быстр, техничен и хорошо работает обеими ногами. Это отличный материал!» – резюмировал Фергюсон.

Но карьера в Манчестере, как и в других клубах, у Бебе не сложилась. Сейчас игроку уже 26 лет. Он выступает за скромный Испанский «Эйбар» и с грустью вспоминает те времена, когда он считался чуть ли не главным талантом в родной Португалии, до уровня основной сборной которой он так и не дорос.

Оуэн Харгривз

Сезон: 2007/8

Откуда: «Бавария»

Цена: 25 млн евро

Карьера в «МЮ»: 39 матчей, 2 мяча, 2 голевых передачи

Уроженец канадского города Калгари вполне мог стать хоккеистом, ведь это спорт №1 в Канаде, но все-таки сделал выбор в пользу игры с мячом на траве. После первых успехов юношу заметили скауты немецкой «Баварии», а от таких предложений не отказываются.

В 16 лет Оуэн оказался в совершенно незнакомой для себя стране и 3 года выступал за молодежные команды «Баварии», прежде чем состоялся его дебют в основной. В своем первом же сезоне на профессиональном уровне британец выиграл чемпионат Германии и Лигу Чемпионов. Он заслужил вызов в сборную Англии, за которую в итоге провел более 40 матчей.

Отыграв свыше 200 матчей в футболке немецкого гранда, Оуэн решился попробовать свои силы на исторической родине. «Манчестер Юнайтед» не пожалел 25 млн за игрока национальной сборной – и как же они ошибались! Несмотря на начавшиеся проблемы с коленями, в свой дебютный сезон в Англии Оуэн провел более 30 матчей, приложив руку к завоеванию «МЮ» Лиги Чемпионов.

Однако это был последний «нормальный» сезон в карьере игрока. Харгривз очень долго лечился, за 2 сезона сыграв всего в 3-х встречах. Когда же наконец настал момент вернуться в большую игру, колени вновь подвели футболиста, 10 минут на поле, замена, конец карьеры. Была еще попытка как-то реанимировать ее в другом клубе из Манчестера, но в составе «Сити» игрок провел всего лишь 4 встречи.

«Когда я я подписывал с ним контракт, у меня зародилось чувство, что мне в нем что-то не нравится. В итоге получилась настоящая катастрофа», – сэр Алекс Фергюсон.

Ник Пауэлл

Сезон: 2012/13

Откуда: «Крю Александра»

Цена: 7,5 млн евро

Карьера в «МЮ»: 9 матчей, 1 мяч

Ник Пауэлл – обладатель огромного таланта и скверного характера. Первый помог ему пройти путь от Лиги 2 до Премьер-Лиги и «надежды Англии», второй, напротив, угробил все труды, и в свои 22 игрок находится скорее на черной полосе карьеры, нежели на белой.

В 16 лет Ник дебютировал в составе клуба «Крю Александра», чьим воспитанником он является. Играя против мужиков в столь юном возрасте, трудно проявить все свои сильные стороны, но уже в следующем сезоне Пауэлл стал лучшим игроком Лиги 2, выиграв 5 индивидуальных наград, чего в истории английского футбола не случалось.

Глаз на футболиста положили скауты всех топ-клубов Англии. «Во время осуществления этой сделки я постоянно вспоминал подписание Ли Шарпа. Я все время думал, что контракт нужно подписывать как можно скорее. И в тот раз мы действовали очень решительно. Помню, в голове у меня была мысль о том, что я не выпущу директоров его клуба «Торки» из машины до тех пор, пока они не подпишут с нами соглашение», – сэр Алекс Фергюсон.

Ник был куплен в то время, когда в «МЮ» оказались ван Перси, Кагава и другие. Спустя год эта команда праздновала вручение чемпионского кубка, но вклад Пауэлла в общекомандный успех был весьма скромен (несмотря на блистательный дебют с забитым мячом, который так и остался для полузащитника единственным).

Не желая быть запасным, Ник начал путешествовать по арендам, где его настигли: травма, лишение водительских прав, отказ в визе США, обвинения в нежелании усердно тренироваться.

Анхель Ди Мария

Сезон: 2014/15

Откуда: «Реал»

Цена: 75 млн евро

Карьера в «МЮ»: 32 матча, 4 мяча, 12 голевых

«Реал» (вернее даже не сам клуб, а его президент Флорентино Перес) постоянно нуждается в покупках очень крутых и дорогих футболистов. Стоит президенту загореться идеей о новой звезде, и чек на круглую сумму отправляется в обмен на игрока. Бэйл, Иско, Хамес – «Реал» насытил среднюю зону до неприличия, не оставив шансов скромному и очень полезному Анхелю Ди Марии.

В «Реале» он шел классным дополнением к КриРо, тогда как в «МЮ» его видели в качестве непосредственной замены gортугальца. 7-й номер и очень высокие ожидания на старте – и полное разочарование в конце сезона. Не стоит винить игрока в том, что он не сумел проявить себя в клубе с наилучшей стороны: к философии Луи ван Гаала не смогли приспособиться многие футболисты.

«Это хорошая сделка. «МЮ» в последнее время потерял свою хватку в переговорах. Ему нужен был громкий переход. Ди Мария – как раз такой футболист. Он может добавить команде скорости и играть от штрафной до штрафной. Вы можете возразить, что «МЮ» нужны были другие исполнители на другие позиции, но им точно был необходим кто-то вроде аргентинца», – сказал бывший защитник «Юнайтед» Гари Невилл.

Спустя год Анхель перебрался в Париж, где снова заиграл в футбол высокого класса. По-другому у него быть и не могло, ведь он попал в одну команду с Иброй.

Мемфис Депай

Сезон: 2015/16

Откуда: «ПСВ»

Цена: 34 млн евро

Карьера в «МЮ»: 56 матчей, 7 мячей, 7 голевых передач

Буквально за 1 год Мемфис Депай прошел путь от самого талантливого игрока Голландии до лавочника «МЮ», который оказался не нужен и ван Гаалу, и Моуринью. Хотя изначально у футболиста были все предпосылки для успешного выступления. Как обычно, за дриблинг и технику его окрестили «новым Роналду» и торжественно вручили 7-й номер.

«Конечно, я ожидал большего от Депая. Иначе сейчас он был бы в составе, а я не искал бы другие варианты и не сохранил бы Джесси Лингарда и Андреаса Перейру. Сейчас он должен бороться за место в команде, что он и делает, так что я доволен.Иногда игроки не проходят в состав, так как их конкуренты пребывают в лучшей форме, но это не значит, что мы находимся в конфликте», – Луи ван Гаал.

В это трансферное окно Депай наконец смог покинуть «красных дьяволов» и уже успел дебютировать за французский «Лион». Ему всего 22 (!!!), карьера находится в самом начале, и теперь уже только от игрока зависит, станет ли он звездой мирового уровня или остановится на уровне чемпионата Голландии.

Фото: globallookpress.com