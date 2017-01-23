Ротор. От рассвета до заката.Часть первая. Советская эпоха.

История волгоградского клуба.

Если «Ротор» не команда, значит Волга не река. Будет «Ротор» чемпионом, знаю я наверняка.

Нужно заметить что команда под названием «Ротор» появиться только в 1975 году, а до этого её название будет меняться многократно. «Трактор», «Дзержинец-СТЗ», «Торпедо», «Сталь», «Баррикады» и наконец «Ротор» вот все названия волгоградской команды.

Об игре команды в советские времена мало, что известно, так как в число грандов они никогда не входили и большую часть истории Чемпионатов СССР прозябали в первой лиге.

И так обо всём по порядку...

Команда «Трактор» была основана в городе Сталинград в 1929 году и входила в состав спортивного общества «Тракторостроитель». Спустя год после образвания команда играет первые официальные матчи на городских соревнованиях. Первые три чемпионата СССР «Трактор» пропускает, но после удачного выступления на кубке ВЦСПС(Всесоюзный центральный совет профессиональных союзов, орган профессиональных союзов СССР), в том розыгрыше команда добралась до финала, и как и «Зенит» сезоном ранее были включены в розыгрыш Чемпионата СССР в группе «Г». Через год, одержав победу в турнире, «Трактор» перебрался в Высшую лигу, и вплоть до 1950 года будет держаться в компании сильнейших команд СССР.

Дебют «Трактора» в Вышке стоит признать удачным, в 1938 году команда занимает 12 место, но при этом из команд, которые находятся выше сталинградцев, команда проиграла только «Спартаку», «ЦДКА» и «Металлургу»М, занявшие первые три строчки. Были одержаны победы над «Локомотивом»М и «Динамо»М со счётом 3:2, над Торпедо и Динамо Тб-2:1, а аутсайдеры «Буревестник», «Сталинец» М и «Сельмаш» Х были повержены с общим счётом 16:4. Но были и явные провалы, так были вчистую проиграны матчи «Электрику» из Ленинграда (6:0) и «Спартаку» (5:1).... Но в целом «Трактор» показал себя с лучшей стороны.

Командой в те годы руководил Юрий Николаевич Ходотов, надо отметить, что он был моложе некоторых своих игроков, он принял команду когда ему было всего 26 лет. В 11 лет он вместе с матерью покинул страну, они уехали в Берлин. Там то Ходотов пристрастился к футболу, а после матча немцев и англичан влюбился в тактику именнуемую «дубль-вэ». Так же он довольно неплохо играл на вратарской позиции, даже вызывался в юниорскую сборную Берлина, но фашизм. и Ходотов в 1933 году вернулся в СССР, где поступил в Институт физкультуры, закончив его он попал в «Трактор», где и прошли лучшие тренерские годы, так же он удачно работал с командой «Труд»(Торпедо) Владимир.

Следующий сезон стоит признать самым успешным в истории союзных чемпионатов для «Трактора», команда немного не добралась до медалей, отстав от третьей строчки, на которой расположились «армейцы», всего на два очка. В этом сезоне «Трактор» обыграл чемпиона «Спартак» М — 3:1(два гола на счету лучшего бомбардира «Трактора» в Высшей лиге СССР Пономарёва), но в ответной игре проиграли им с тем же счётом, с занявшими вторую строчку тбилисцами дважды сыграли в ничью, а вот «ЦДКА» не отдали сталинградцам ни одного очка, команды покинувшие после чемпионата Вышку – «Динамо» Одесса и «Электрик» Л на двоих за четыре матча пропустили 12 мячей, а забили всего лишь один, причём в 22 туре «Динамо» О проиграл с неприличным счётом 6:0..... В этом же чемпионате произошёл любопытный случай: Став одним из лидеров чемпионата «Трактор» безнадёжно летит в двух матчах подряд, проиграв «Стахановцу»-4:2, а «Сталицу»-7:1.... В чём же дело? Эти матчи «Трактор» проводил без своих лидеров нападения — Пономарёва и Проворова, которые по независящим от них причинам перешли в другие клубы, короче говоря их просто призвали в силовые структуры, чтобы отдать долг родине. Таким образом Пономарёв оказался в московском «Динамо», а Проворов в составе «армейцев». Данный вопрос выноситься на заседании политбюро ЦК ВКП(б). В постановлении Политбюро, подписанном самим Иосифом Виссарионовичем Сталиным, в частности, говорилось:

«Предложить т. Юдину (начальник административно-мобилизационного управления РККА.) отменить приказ о призыве в РККА т. Пономарева и т.Проворнова.

Провести переигровку матчей команды «Трактор» с командами «Стахановец» и «Сталинец».

Официальные итоги этих игр таковы: «Стахановец» – «Трактор» – 2:3; «Трактор» – «Сталинец» – 0:1.

Не смотря на то что команда остановилась в шаге от пьедистала, нельзя сказать что команда до последнего боролась за медали, потому что уже за тур до конца чемпионата были известны все три призёра и ЦДКА спокойно позволил себе спокойно проиграть в последнем матче «Торпедо»-4:3.

На следующий год « Трактор» опустился на три строчки по турнирной таблице, расположившись прямо в середине таблицы.... Результаты команды были ровными: 8 побед, 7 ничьих, 9 поражений....Но при этот как и годами ранее «Трактор» попрежнему доставлял неприятности лидерам.... Но если занявшие второе и третье место соответственно «Динамо» Тб и «Спартак» смогли получить только по одному очку в свою копилку, то чемпионы-московское «Динамо», с трудом, но всё же один матч выйграли (3:2), а во втором была зарегистрирована нулевая ничья.

После этого сезона команда лишилось своей главной ударной силы, именуемой не иначе как «Три П». Сергей Проценко-Александр Пономарёв-Василий Проворов. Эта троица наводила ужас на оборонительные порядки соперников. Проворов полностью соответствовал своей фамилии: небольшого роста, быстрый, проворный игрок с отличной техникой.После окончания карьеры футболиста он стал тренером, готовил молодёжь, среди его воспитанников такие звёзды советского футбола как Э.Стрельцов и В.Воронин. Пономарёв же был наконечником этого трезубца: форвард таранного типа с мощнейшим ударом (за который он получил прозвище «Царь-Пушка»), за свои три сезона забил 43 гола в 81 матче, а в 1/64 финала кубка СССР в 1937 году забил 9 голов в одном матче в ворота «Динамо»(Саратов), мог бы и «червонец» положить, но, увы, пенальти не забил. Проценко тоже забивал не мало, 34 гола за три сезона, и это играя на месте инсайда, что не типично для этой позиции. У этой троицы интересная судьба, они вместе играли в «Тракторе», вместе перешли в московский «Профсоюзы-1», а после войны они будут вместе играть за московское «Торпедо».

Александр Пономарёв.

Чемпионат страны 1941 года по всем известной причине не был завершён.....И хотя после 12-ти игр команда шла на 4-ом месте, не думаю что она реально могла бороться за медали. 7 ничьих( все со счётом 1:1!!!) и всего 3 победы, не очень впечатляющие результаты...... Но как бы то не было, наступила война...

Не смотря на войну 2 мая 1943 года произошло знаковое событие для всего мирового футбола, которое впоследствии получило название – «На руинах Сталинграда».... В разрушенном Сталинграде, всего через 3 месяца после освобождения города, на стадионе «Азот», два основных стадиона «Динамо» и «Трактор» были уничтожены полностью, собрались более 10 000 зрителей, чтобы посмотреть игру московского «Спартака» и сталинградского «Динамо» (в составе которых играли некоторые игроки «Трактора»).

Вот кто выступал в том памятном матче (с учетом замен):

«Спартак»: А. Акимов, А. Леонтьев, Г. Глазков, К. Малинин, Н. Морозов, А. Оботов, Б. Смыслов, А. Сеглин, Борис, Василий, Виктор Соколовы, В. Степанов, О. Тимаков, С. Холодков.

«Динамо»: В. Ермасов, К. Беликов, Ф. Гусев, В. Зуев, В. Иванов, А. Колосов, А. Моисеев, Л. Назарчук, С. Пеликьян, С. Плонский, И. Фролов, Л. Шеремет, Г. Шляпин

Василий Ермасов

Хозяева победили 1:0, победный гол забил А.Моисеев. После матча лондонская «Таймс» писала: «Если русские могут играть в футбол в Сталинграде, то это свидетельствует, что они уверены в будущем...» Этот матч состоялся благодаря настойчивости вратаря и тренера сталинградцев Василия Ермасова, который сделал запрос на разрешение проведения этого матча у министерства спорта, собрал команду и сумел её подготовить. В этом матче «Трактор» представляли: Ермасов, Плонский, Шеремет.

В послевоенные годы команда уже не так грозана, хотя в чемпионате держиться уверенно в середине таблицы. В сезоне 1945 года команда заняла 7 место, не показав при этом какой то яркой игры, в этом же году «Трактор» добился наивысшего достижения в кубке СССР, добравшись до полуфинала, где уступила московскому «Динамо» со счётом 3:1..... В следующих сезонах команда постепенно скатываеться к зоне вылета, в 1946-8 место, в 1947-9 место..... В 1948 году команда меняет название на «Торпедо», но от этого игра команды не изменилась, как итог 8 место....Это был последний более-менее удачный сезон сталинградцев, дальше-хуже.....

В 11-ом розыгрыше чемпионата СССР команда впервые боролась за выживание.....заняв непривычно низкое место-13-ое из 18-ти возможных, но катастрофы не произошло... Порой команда играла очень даже неплохо, выдавая беспроигрышные серии из 3-4 матчей, попались под их раздачу и серебрянные призёры — ЦДКА. Наконецто армейцы были обыграны, счёт этого события 3:1, так же были обыграны сильные команды тбилисцев и самарцев, но на этом большие подвиги закончились.

И вот наступил страшный год для сталинградского футбола..... По итогам чемпионата команда покинула Высшую лигу.... почти на 40 лет..... Провели первенство «торпедовцы» отвратительно проиграв 22 матча из 36, при этом пропустили больше всех в чемпионате-77 мячей, как итог предпоследнее место, на очко опередив «Нефтяник» из Баку.... в переди их ждала Первая лига.

ФК «Трактор» Сталинград в сезоне 1940 года.

Слева направо: Ходотов, Матвеев, Колесников, Пономарёв, Усов, Терентьев, Ливенцев, Тяжлов, Серов, Григорьев, Проворнов, Борисов, Рудин, Сапронов, Беликов, Иванов, Покровский, Яновский, Ермасов.

В последние годы в Вышке у сталинградцев было много интересных игроков, но особую роль в судьбе клуба и города сыграл Виктор Матвеев. Он один из немногих кто всю свою карьеру провёл за команду «Трактор/Торпедо», на его счету 15 сезонов, но от сюда можно вычеркнуть 4 года войны, но не получиться. Виктор Петрович даже во время войны делал всё возможное для своего города, не даром он награждён медалью «За оборону Сталинграда». Матвейчик, как лаского его называли болельщики, провёл больше всех матчей за сталинградцев в союзных чемпионатах-189. Матвеев начинал играть как защитник, но со временем он был переведён в нападение, отсюда и немалое количество забитых голов-33(третье место после Пономарёва и Проценко), после завершения карьеры, он не долго поработал тренером, а потом стал. слесарем-наладчиком в одном из знакомых цехов (с трудом представляются современные звёзды футбола стоящими за станками).

В Первой лиге «Торпедо» или «Трактор» растворился в массе остальных команд, став так же серядником. Самыми удчными сезонами следует признать розыгрыши в 1961 и 1962 годах, где сталинградцы заняли 3-е и 2-е место соответственно, но этого было мало, так как в Вышку проходили только победители. А в 1969 году «Трактор» благополучно проследовал во вторую лигу, где пробыл долгих 13 лет.. В эти годы с командой работают известные в прошлом игроки: Плонский, Ермасов, Белоусов. Но тонущий корабль спасти не могут.

Лишь после 1975 года, когда команда получила название «Ротор», она начала поступательное движение вверх из второго дивизиона. В 1976-10-е место, 1977-5-е, 1978-4-е, 1979-2-е. И вот вроде 1980 году команда просто обязана выходить в Первую лигу, команда занимает первое место в своей группе, но в финальном розыгрыше за повышение уступает кастромскому «Спартаку», который был обыгран в Волгограде со счётом 6:0!!! Но уже на следующий год команда без проблем завоёвывает билет в Первый класс. Происходит это под руководством Г.Шершнева. Но в Первой лиге «Ротор» вновь выступает неровно, то резко падая на дно, то поднимаясь на верх, на тренерской позиции как и ранее нет постоянства, чехарда (Шершнев, Корольков,Гроховский, Белоусов,Исаев– немало для 6-ти сезонов), что тоже не идёт на пользу команде. Места которые команда занимала в эти сезоны: 14-4-15-8-8-17 (никакой стабильности).

В эти сложные для команды годы, в коллективе появляется интересный игрок, личность, он будет связан с волгоградской командой ещё долго. Это Владимир Файзулин. Уроженец Волгоградской области. Он не был сверхталантливым игроком, его уровнем был Первый девизион. Он приходил в клуб трижды: 1972 году он дебютирует в «Баррикадах», но спустя четыре года перебирается в ростовский СКА, не по своей воле конечно, его призвали в армию. Отслужив 2 года, он возвращаеться в Волгоград, но потерпев две неудачи в 1979 и 1980 годах) в попытках выйти с командой в Первый Дивизион в 1980 году покидает команду. Но спустя два года он вместе с кастромским «Спартаком» должен был вернуться во Вторую лигу, но тут возник вариант с «Ротором», который уже играл Первой лиге. После игровой карьеры он переходит на тренерскую деятельность, и долгие годы будет помогать Виктору Прокопенко, после чего и сам станет главным тренером волгоградской команды.

Владимир Файзулин.

Вплоть до 1987 выступления команды можно считать неудачными, но в этом году произошло знаковое событие – у руля клуба встал Виктор Прокопенко. Именно с этим человеком связано светлое будущее клуба, но об этом в следующей части.