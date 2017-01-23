«Сити» обреченный. Почему у Гвардиолы ничего не получается

Один из лучших тренеров мира столкнулся с неожиданными трудностями – амбициозный и дорогостоящий манчестерский проект забуксовал и выпал из зоны ЛЧ. Блог «Бескрайний нападающий» задается вопросом: может, это не так уж и неожиданно?

Когда я приезжаю в чужую страну, я никогда не спрашиваю, хорошие там законы или плохие. Я спрашиваю только, исполняются ли они. (Б. и А. Стругацкие, «Град обреченный»)

Тот, кто думает, будто Хосеп заблудился в трех соснах, ничего не смыслит в соснологии. Эксперименты с «Манчестер Сити», будь они трижды неудобоваримы, делаются не от зуда в копчике и не ради самих экспериментов. Очевидных шагов, на которые Гвардиола, бестолочь такая, не идет, на самом деле не существует.

Пеп находится перед лицом большой миссии. Только не надо буквализировать, представлять себе плакат с манифестом, перед которым тренер ежеутренне сидит в позе богомола. Труднее всего представить Гвардиолу, несущего знамя Революции с Маяковским на устах – он не теоретик смены эпох, он теоретик комбинации в четыре касания.

Но поскольку нам в наших журналах приходится как-то объяснять давешние конфузы и мытарства самого умного тренера планеты, мы обязаны выйти на уровень революционной патетики и сказать: миссия Гвардиолы в том, чтобы придти в чужой монастырь со своим самоваром, чтобы реализовать испанскую (каталонскую) модель игры в условиях Британии.

А что такое цифровой испанский футбол в аналоговом британском варианте? Если попытаться описать... Чрезвычайно активные фланговые защитники, крайние хавбеки с гениальным кроссом, пробивной форвард, особенная средняя линия – не просто семи пядей во лбу, но и готовая намотать на колено заблудшего супостата. Сойдёт?

Так ведь это в точности портрет гвардиольской «Баварии»!

Именно «Баварию», а не «Барселону» нужно брать за точку отсчета для манчестерского проекта – с поправкой на то, что в Мюнхене Пепу так и не дался высший трофей. Но с руки ли сегодняшнему «Сити» думать о вершинах? Сначала бы разобраться с эвертонами, упорно не желающими пропускать больше нуля и готовыми с минуты на минуту послать в ответ апперкот, не мудрствуя лукаво.

Рота бронированных очкариков – вот черновой вариант командного портрета «Манчестер Сити», играющего в гвардиольский футбол. Губа не дура, конечно, но кто ж вам, приглашавшим Хосепа, обещал кашу из топора? Глупо не знать, что этот джентльмен нуждается в игроках мирового класса, коих в сегодняшнем «Сити», откровенно говоря, два – Агуэро и Де Брюйне. В последний чемпионский год у Пеллегрини и то было вдвое больше, считая здорового Компани и ещё не постаревшего Туре.

Тот же тезис относится не только к классу, но и к складу игроков. Не зря же Ю. А. Розанов семь раз в неделю повторяет: глупейшим решением клуба было решение отдать Негредо. И далее – везде: если снова вспоминать «Баварию», то Рафинья, быть может, ничуть не класснее, чем Санья и Клиши, но гораздо активнее, а по сравнению с Алабой все трое – вообще жоры щенниковы.

Какой из Браво Нойер, из Стерлинга – Рибери, из Нолито – Роббен?

Гюндоган, играющий на позиции модератора – ну ей богу, он туфельками до педалей еле достает, не ему бы рулить игрой команды, претендующей на Кубок чемпионов. Даже в Дортмунде Илкай не был гением поэзии, и вдобавок недурно вспомнить, что многие игроки, ушедшие из «Боруссии» на повышение, ничего не добились ступенькой выше и вернулись обратно – это касается и Кагавы, и Шахина, и Гетце. Обратная ситуация с Мхитаряном, Хуммельсом и Левандовски – но ведь «Сити» рекрутировал под Гвардиолу не их, а тонконогую старательную птичку, поющую на поле тенором. Вы бы еще изъяли Гранита Джаку у «Арсенала» и Мишу Галустяна с ТНТ.

Когда в минувшую пятницу Роберт Левандовски из вороха мусорных полумоментов верстал победу «Баварии» над «Фрайбургом», можно было в очередной раз отметить, какого игрока не хватает «Манчестер Сити» в первую очередь.

И, разумеется, не его одного.

Не стыдно ли переводить неудачи Гвардиолы на счет менеджмента, перекладывать с лысой головы на богатую? Отнюдь. Мы и Хосепа пропесочим под микроскопом, если будет нужно. Тем не менее, кадровая несостоятельность «Ман Сити» видится в этой истории важнейшим фактором. Да и, в конце концов, это просто уморительно – глядеть, как толстосумов от года к году разводят на все более мелкую рыбешку. Лерой Сане за 42 миллиона, боже ты мой, джинсы всмятку...

А Гвардиола ничего, перетерпит. Он козерог, а козероги – удивительный народ, сочетающий робость, властность и недюжинный IQ.

Так в гороскопе написано.