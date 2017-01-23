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    «Сити» обреченный. Почему у Гвардиолы ничего не получается

    23 января 2017
    Один из лучших тренеров мира столкнулся с неожиданными трудностями – амбициозный и дорогостоящий манчестерский проект забуксовал и выпал из зоны ЛЧ. Блог «Бескрайний нападающий» задается вопросом: может, это не так уж и неожиданно?

    Когда я приезжаю в чужую страну, я никогда не спрашиваю, хорошие там законы или плохие. Я спрашиваю только, исполняются ли они.

    (Б. и А. Стругацкие, «Град обреченный»)

    Тот, кто думает, будто Хосеп заблудился в трех соснах, ничего не смыслит в соснологии. Эксперименты с «Манчестер Сити», будь они трижды неудобоваримы, делаются не от зуда в копчике и не ради самих экспериментов. Очевидных шагов, на которые Гвардиола, бестолочь такая, не идет, на самом деле не существует.

    Пеп находится перед лицом большой миссии. Только не надо буквализировать, представлять себе плакат с манифестом, перед которым тренер ежеутренне сидит в позе богомола. Труднее всего представить Гвардиолу, несущего знамя Революции с Маяковским на устах – он не теоретик смены эпох, он теоретик комбинации в четыре касания.

    Но поскольку нам в наших журналах приходится как-то объяснять давешние конфузы и мытарства самого умного тренера планеты, мы обязаны выйти на уровень революционной патетики и сказать: миссия Гвардиолы в том, чтобы придти в чужой монастырь со своим самоваром, чтобы реализовать испанскую (каталонскую) модель игры в условиях Британии.

    А что такое цифровой испанский футбол в аналоговом британском варианте? Если попытаться описать... Чрезвычайно активные фланговые защитники, крайние хавбеки с гениальным кроссом, пробивной форвард, особенная средняя линия – не просто семи пядей во лбу, но и готовая намотать на колено заблудшего супостата. Сойдёт?

    Так ведь это в точности портрет гвардиольской «Баварии»!

    Именно «Баварию», а не «Барселону» нужно брать за точку отсчета для манчестерского проекта – с поправкой на то, что в Мюнхене Пепу так и не дался высший трофей. Но с руки ли сегодняшнему «Сити» думать о вершинах? Сначала бы разобраться с эвертонами, упорно не желающими пропускать больше нуля и готовыми с минуты на минуту послать в ответ апперкот, не мудрствуя лукаво.

    Рота бронированных очкариков – вот черновой вариант командного портрета «Манчестер Сити», играющего в гвардиольский футбол. Губа не дура, конечно, но кто ж вам, приглашавшим Хосепа, обещал кашу из топора? Глупо не знать, что этот джентльмен нуждается в игроках мирового класса, коих в сегодняшнем «Сити», откровенно говоря, два – Агуэро и Де Брюйне. В последний чемпионский год у Пеллегрини и то было вдвое больше, считая здорового Компани и ещё не постаревшего Туре.

    Тот же тезис относится не только к классу, но и к складу игроков. Не зря же Ю. А. Розанов семь раз в неделю повторяет: глупейшим решением клуба было решение отдать Негредо. И далее – везде: если снова вспоминать «Баварию», то Рафинья, быть может, ничуть не класснее, чем Санья и Клиши, но гораздо активнее, а по сравнению с Алабой все трое – вообще жоры щенниковы.

    Какой из Браво Нойер, из Стерлинга – Рибери, из Нолито – Роббен?

    Гюндоган, играющий на позиции модератора – ну ей богу, он туфельками до педалей еле достает, не ему бы рулить игрой команды, претендующей на Кубок чемпионов. Даже в Дортмунде Илкай не был гением поэзии, и вдобавок недурно вспомнить, что многие игроки, ушедшие из «Боруссии» на повышение, ничего не добились ступенькой выше и вернулись обратно – это касается и Кагавы, и Шахина, и Гетце. Обратная ситуация с Мхитаряном, Хуммельсом и Левандовски – но ведь «Сити» рекрутировал под Гвардиолу не их, а тонконогую старательную птичку, поющую на поле тенором. Вы бы еще изъяли Гранита Джаку у «Арсенала» и Мишу Галустяна с ТНТ.

    Когда в минувшую пятницу Роберт Левандовски из вороха мусорных полумоментов верстал победу «Баварии» над «Фрайбургом», можно было в очередной раз отметить, какого игрока не хватает «Манчестер Сити» в первую очередь.

    И, разумеется, не его одного.

    Не стыдно ли переводить неудачи Гвардиолы на счет менеджмента, перекладывать с лысой головы на богатую? Отнюдь. Мы и Хосепа пропесочим под микроскопом, если будет нужно. Тем не менее, кадровая несостоятельность «Ман Сити» видится в этой истории важнейшим фактором. Да и, в конце концов, это просто уморительно – глядеть, как толстосумов от года к году разводят на все более мелкую рыбешку. Лерой Сане за 42 миллиона, боже ты мой, джинсы всмятку...

    А Гвардиола ничего, перетерпит. Он козерог, а козероги – удивительный народ, сочетающий робость, властность и недюжинный IQ.

    Так в гороскопе написано.

    Рейтинг: 3 Голосов: 13
    Комментарии18
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      Рейтинг: +18

      alex0312 28 января 2017, 15:46

      В последний чемпионский год у Пеллегрини Де Брюйне не было, он за Вольфсбург играл

      0
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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 24 января 2017, 10:29

      Эксперименты над МС ставит не столько Пеп, сколько люди его нанявшие. Выглядит забавно ,но сочувствия почему-то не вызывает.

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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 23 января 2017, 17:52

      Автор красава!!! Продолжай в том же духе!!! Пиши на "нашем" языке, а не на языке интелегенции

      0
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 23 января 2017, 17:40

      Бавария топ в Германии конкурентов очень мало , такая же история и с Барсой ! В Англии другой футбол там каждый клуб может выиграть ! В Англии мало иметь сильный состав , там есть еще много фактов влияющих на результат !

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      Рейтинг: +185

      К.Серж.А > XaXatyn 23 января 2017, 22:51

      Гвардиола просто умеет ставить такой футбол , который приносит победы с командами ниже классом , а равные соперники , всегда могли ему дать бой ... И как раз в АПЛ , таких равных и сопоставимых соперников хоть отбавляй и результата просто не будет ...

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      Рейтинг: +54

      Evklid 23 января 2017, 17:39

      Кто писал статью?язык сломать можно.все предложения рваные какие-то.Читается тяжело.Да и к тому же - ошибок куча

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      Рейтинг: +6

      Артём Борисов > Evklid 25 января 2017, 12:15

      Перечислите ошибки, товарищ филолог)

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      Рейтинг: +54

      Evklid > Артём Борисов 28 января 2017, 00:28

      Нах пошел.Если ты их не нашел-твои проблемы.

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      Рейтинг: +54

      Evklid > Артём Борисов 28 января 2017, 00:30

      Грубовато вышло,извЕни

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      Рейтинг: +6

      Артём Борисов > Evklid 28 января 2017, 12:27

      Если нечего перечислять, то проблемы нет)

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      Рейтинг: +2283

      Бриг 23 января 2017, 17:34

      Сразу было понятно, что переход в Ман Сити был не додуман. Бавариями не бросаются.

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      Рейтинг: +54

      BloodBow 23 января 2017, 17:27

      С тем, что почти нет игроков мирового уровня - согласен, но по совокупности состав МС ни чуть не хуже, чем у конкурентов в АПЛ. Взять тот же Ливерпуль или Тоттенхем, или прошлогодний Лестер - команды тоже не блистают супер мировыми звездами, а показывают при этом хорошую игру и результат.

      1
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      Рейтинг: +639

      MrVanes-Zenit 23 января 2017, 17:17

      Я дико извиняюсь, но кто вообще сказал, что Пеп один из лучших тренеров в мире?
      Успехи в Барсе и Баварии - это не показатель всё-таки, а сейчас он как раз проходит проверку лучшей лигой мира, и пока, скажем честно, не справляется

      5
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      Рейтинг: +173

      Max Urbanov > MrVanes-Zenit 23 января 2017, 17:38

      Согласен полостью! Я вообще считаю, если приходит тренер в такой клуб как Бавария, Барса или Реал и не выигрывает ЛЧ и первенство за 2 сезона, то это показывает, что уровень тренера никакой.

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      Рейтинг: +12

      Юрий Басов > MrVanes-Zenit 23 января 2017, 18:02

      В "Баерне" он пользовался наработками и трудом предыдущего тренера.А,сам начал её перекраивать ,наигрывая низкорослого Лама в центре защиты.Но,во-время одумался.А,сейчас "Баерн" хоть и выше всех на-голову,ещё бы с таким составом,играет натужно и скучно.Вымучивая победы.

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      Рейтинг: +185

      К.Серж.А > Юрий Басов 23 января 2017, 22:47

      Бавария и во времена Гвардиолы зачастую играла скучно , но правда результаты частенько были крутые , хотя и таких же натужных побед хватало ....

      0
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      Рейтинг: +102

      Андрей32 23 января 2017, 16:55

      ...приЙти в чужой монастырь...

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      Рейтинг: +33

      alexarh 23 января 2017, 16:49

      хреновочитаемая статья...ничего личного

      5
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