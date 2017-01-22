Почему «Лестер» проваливает чемпионат Англии

«Саутгемптон» нанёс очередное крупное поражение «Лестеру» в текущем сезоне, поэтому блог «Ф@Н@Т ФУТБОЛ@» решил рассказать о главных проблемах «лис» в АПЛ.

После 22 туров АПЛ «Лестер» находиться лишь на 15 месте, а от зоны вылета прошлогоднего чемпиона отделяют лишь пять очков. Пока «лисы» в чемпионате Англии выглядят слишком слабо, ведь у команды Раньери накопилось слишком много проблем.

Продажа Канте.

Самая очевидная причина провала «лис» в текущем чемпионате Англии – уход Нголо Канте в «Челси». Без прежнего лидера полузащиты «Лестер» прилично сдал сразу по нескольким ключевым оборонительным характеристикам. Если в сезоне 2015/16 у «лис» было в среднем 22,9 отбора за матч, то сейчас 16, если перехватов было 21,6, то в этом сезоне лишь 14. А из этих двух данных выплывают еще два показателя: «Лестер» с Канте позволял наносить по воротам вратаря Каспера Шмейхеля 3,7 удара за матч в среднем, сейчас же целых 5,3, а это, в свою очередь, приводит к большему количеству голов – 1,6 в среднем за матч против ровно одного сезоном ранее. Конечно, статистика только подтвердила, что Канте был важнейшим элементом чемпионской команды Раньери, очевидно, пока заменить француза «Лестеру» не удалось.

Ставка на Лигу Чемпионов.

Преимуществом «Лестера» в прошлом сезоне в борьбе за чемпионство было отсутствие еврокубковых матчей и кубковых соревнований, из которых «лисы» быстро вылетели. Но уже в этом сезоне «Лестер» впервые в своей истории играет в групповом этапе Лиги Чемпионов, поэтому команда Раньери вынуждена «распыляться» на несколько турниров одновременно. Если для итальянца такое расписание матчей привычно, то для многих игроков «Лестера» столь насыщенный календарь выпадает впервые в карьере. В принципе, дела в Лиги Чемпионов у «лис» идут отлично, хотя с группой «Лестеру» очень повезло, но всё равно команда свои очки исправно и стабильно набирает. Команда Раньери обеспечили себе выход в плей-офф с первого места уже после 5 тура. Удивительно, но за 5 туров ЛЧ «Лестер» набрал столько же очков, сколько в АПЛ за 14 туров, причём ни разу не проиграв. Очевидно, Раньери достигнув максимума в чемпионате Англии с «Лестером», хочет теперь сотворить сенсацию в Лиги Чемпионов, да и ему это вполне по силам, из группы подопечные Раньери уже вышли, поэтому теперь всё будет зависеть от матчей против «Севильи».

«Начинается новое приключение. Не знаю, как далеко оно нас заведёт, но мы этому рады. Возможно, в Лиге чемпионов наша команда играет с большей концентрацией. Мы выиграли групповой этап, и теперь пора вернуться к Премьер-лиге», — приводит слова Раньери BBC.

Ужасная форма Варди.

Конечно, после чемпионства «Лестера» многие эксперты начали говорить, что Варди форвард-бомбардир «одного сезона» и в принципе, после половины нынешнего сезона АПЛ, мнение экспертов начинает подтверждаться. Ведь в прошлом сезоне после Джейми был главной угрозой «лис» и вёл «Лестер» к чемпионству. В этом же сезоне Варди продемонстрировал свои бомбардирские и лидерские качества лишь в матче против »Сити» когда дубль англичанина помог разгромить команду Гвардиолы. Ужасная голевая форма Варди в АПЛ отразилась и на его тренировках.

«Варди начал забивать на тренировке, и это хорошая новость, потому что прежде ему это не удавалось. Сколько он не забил? Это близко к тому, сколько он не забивал на тренировках» – сказал Раньери.



Кроме, бомбардирских проблем Варди «приобрёл» ещё и дисциплинарные, ведь только недавно англичанин отбыл трёх матчевую дисквалификацию за грубый фол. Конечно, со спадом формы главного бомбардира, «лисы» начинают терять и очки, которых в этом сезоне они потеряли слишком много.

Тактика.

После сенсационного чемпионства «Лестера», соперники досконально изучили сильные и слабые стороны команды Раньери. Все знают, что «лисам» мяч в принципе не нужен, ведь «Лестер» прекрасно играет на контратаках, поэтому в текущем сезоне, соперникам достаточно строго сыграть в обороне и у «лис» начинают возникать проблемы. Варди уже не так часто забивает, да и на поле не так заметен, а всё потому, что соперники не предоставляют ему столько свободного пространства, как в прошлом сезоне. Однозначно, поражение в первом туре от «Халл Сити» подтверждает эти мысли, ведь заведомый аутсайдер с большим количеством травмированных, сумел обыграть чемпиона, благодаря слаженной обороне и компактности. Очевидно, что проблема «Лестера» в текущем сезоне – это тактическая гибкость, а простыми словами отсутствие «плана Б», поэтому Раньери нужно подумать над запасным вариантом ведения игры, ведь прошлые «козыри» его команды уже не работают.

Календарь и психология.

«Арсенал», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Челси» и «Тоттенхэм» со столь грозными соперниками «лисы» были вынуждены начинать АПЛ, кроме того, что соперники достаточно сильны, так только с «канонирами» «Лестеру» удалось сыграть дома. Очевидно, с календарём прошлогодним чемпионам, на старте чемпионата Англии, явно не повезло, а потому проигрыш в дебютной встрече «Халл Сити», домашняя ничья с «Саутгемптоном», «Мидлсбро» и поражение «Вест Бромвичу» ставят «Лестер» в тяжёлое положение, ведь от зоны вылета действующего чемпиона отделяло лишь два очка. Конечно, такие результаты вначале сезона отразились на психологии игроков, поэтому ближе к Рождеству у футболистов «Лестера» стали сдавать нервы, а дисквалификации Варди и Дринквуотера только подтверждают эти опасения. Пока в игре «лис» не хватает уверенности, которая была присуща команде в прошлом сезоне. Конечно, сложный старт наложил отпечаток на психологию команды и её игру, что отразилось на результатах «Лестера» в этом сезоне.

Стандарты и фарт.

Удивительно, но в матче против «Манчестер Юнайтед» команда Раньери пропустила в первом тайме 3 мяча после угловых, а в матче против «Челси» первый мяч, положивший начало разгрома «лис», также был забит после углового.

«Это невероятно пропустить три мяча с угловых. Это значит, что при стандартах нет никакой концентрации. Мы, как правило, очень ответственно подходим к стандартам и для меня все это очень странно. До сих пор это была наша сильная сторона, но такие ошибки, которые мы сделали сегодня не допустимы», — Клаудио Раньери.

Ужасная игра при стандартах в этом сезоне бросается в глаза экспертам и болельщикам «лис», ведь так безответственно при угловых «Лестер» в прошлом сезоне не играл. В матче против «Тоттенхэма» «лисы» пропустили также со стандарта, но уже с пенальти. Очевидно, столь плохая игра «лис» на стандартных положениях лишила «Лестер» зачётных пунктов. Отдельно хочется сказать о фарте и удачи «Лестера» в этом сезоне, конечно, чемпионство «лисы» заслужили, но без фарта команда Раньери могла бы и не стать первой. Очевидно, «везёт тому кто везёт», поэтому в этом сезоне если «Лестеру» не хватает чуть-чуть до победы, то удача поворачивалась уже к сопернику «лис».

«Раньше нам во многом везло. Очень часто соперники тратили свои голевые моменты впустую, в этом сезоне все изменилось. Удача необходима любой ситуации. Можно упорно работать и все делать правильно, но если не везет... «, — Клаудио Раньери.

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