«Ему срочно нужно помочь». Как самый талантливый аргентинец пропил свой потенциал

Осенью игрока «Лас-Пальмаса» Серхио Араухо осудили на девять месяцев за вождение в нетрезвом виде. Сейчас некогда один из самых перспективных юношей Аргентины потерял место в составе, а заодно и доверие Кике Сэтьена.

«Лас-Пальмас» служит украшением Примеры, островные команды всегда придавали особый колорит, в то же время островетяне зачастую горячо встречают соперников, будь ты скромная «Осасуна» или мадридский «Реал».

Думаете, почему Кевин Принс-Боатенг переехал в «Лас-Пальмас»? Да это же райский островок. Лас-Пальмас-де-Гран-Канария – один из самых популярных курортов Испании, город страстей, манящий своими соблазнами туристов: пляжи, пятизвездочные отели, девушки в купальниках, бары, ночные клубы. Последние особенно пришлись по вкусу Серхио Араухо.

В последнее время за Араухо закрепилось клеймо «лишнего человека». «Лас-Пальмас» судорожно выкупил трансфер Серхио в 2015 году, после того, как он стал форвардов вокруг которого строилась вся игра команды в Сегунде. В новом сезоне его величали одним из лидеров команды Сэтьена, на его спине гордо красовался 10-й номер. Но что-то пошло не так...

В среду патруль полиции остановил на трассе подозрительный автомобиль, водитель ехал неуверенно на небольшой скорости. За рулем сидел Серхио Араухо, алкотестер показал 0,32 мг/л, ничего страшного, по закону лишь административное правонарушение. Ситуация могла бы быть замята, если бы не прецедент спустя некоторое время.

В четверг 26 сентября в 8:30 по местному времени Араухо был остановлен гражданской гвардией на 19-м км шоссе GC-1 в сторону Лас-Пальмас из-за неправильной парковки. Серхио вышел из BMW, сразу стало ясно, футболист пьян. Результат на алкотестере превысил норму в 3 раза - 0,76 мг/л (1,7 промилле), подобное нарушение квалифицируется уже согласно уголовному кодексу. Араухо вел себя вызывающе и агрессивно, заявил представителям закона, что эту «проблему» решит президент «Лас-Пальмаса» Мигель Анхель Рамирес.

Никто не стал впрягаться за сорванца, в итоге Араухо осудили на девять месяцев, лишив водительских прав на два года. Позже футболист обжаловал решение, права ему вернули, но репутацию уже не вернёшь.

В «Лас-Пальмас» уже был подобный кадр, Хонатан Виера. Парень любил тусоваться, выпивать, отвисать на канарских пляжах. Его ловили пьяным сотрудники клуба, штрафовали – не помогало, все равно веселился. Но с Виерой немного другая история. Хонатан считался гиперкрутым, его вели «Реал», «Барса» и другие испанские ТОПы, но у парня была проблема Хесуса Наваса: ему слишком нравилось в родных краях, и он не хотел уезжать из рая. Со временем это все перерос, не сломался и сейчас является лидером команды.

Араухо успешно заявил о себе в Аргентине, помог в 2011 выиграть Апертуду «Бока Хуниорс», это не осталось незамеченным, со временем его арендовала «Барселона Б» – не впечатлил. Спустя два сезона отправился в аренду в скромный «Лас-Пальмас», тогда канарцы играли в Сегунде. Его 25 мячей за сезон стали одной из главных причин возвращения команды в Примеру. Без преувеличения Серхио стал центром вселенной для команды, располагала этому и манера главного тренера Пако Эрреры. Футбол вертикальный, незамысловатый, без излишних перепасовок. Араухо был одним нападающим на острие, поэтому каждый из партнеров глазами искал аргентинца.

Этот сезон стал часом X для Араухо, с того времени у форварда потихоньку развивалась звёздная болезнь, ему казалось, он достиг всего. Примера добавила диссонанс, Эрерра перестроил игру «Лас-Пальмаса», команда просто не могла себе позволить играть в такой футбол, форварда отрезали от ворот, пришлось больше использовать мелкий пас. Увольнение Эрреры вовсе лишило Серхио места в основе.

Кике Сетьен тренер мудрый, непреклонный, его команда должна работать, как часы. Он делает ставку на владение, короткие передачи, даже на своей половине поля. Араухо выпадал из общей картинки, Сетьен не церемонился, так в команде появился Виллиан Хосе. После феерии Хосе и отъезда в «Реал Сосьедад», Араухо не стал основным, его место в Примере занял Ливайа, в кубке - Асдрубаль, а если кто-либо травмировался, коуч ставил АПЗ Боатенга на позицию центрфорварда.

Наверное, Араухо переживает когнитивный диссонанс – в своих мыслях он все тот же парень, который забил 25 мячей и на которого молилась вся команда с болельщиками. Возможно, игроку больно принимать действительность, злоупотребляют алкоголем не от лучшей жизни. Араухо похож на ребенка, сейчас он возмущается в прессе тем, что Сетьен не доверяет ему. Неужели он не понимает? Доверие нужно заслуживать упорной работой на тренировках. Кике был прав, Араухо не ребенок и должен понимать, что любой поступок влечет последствия.

На пятничной пресс-конференции тренер обронил парочку фраз, касаемо Серхио:

Он не прекращает быть человеком, которому нужно помочь. Все могут казнить его, но он не осознает ситуацию и не может ее решить. Лучшим решением для него будет уйти из команды. Прямо сейчас он находится в ситуации большого напряжения, очень сложного для всех. Лучшее, если он найдет команду, в которой сможет раскрыть свой потенциал. Уверен, у него получится, потому что он всегда хорошо тренировался и работал.

По слухам на бумаге есть предложение для Араухо из Китая на 10 миллионов евро. Согласиться на это, стать палачом своей карьеры, но и уйти нельзя остаться в Испании.