История настоящего мужика: как Абелардо покидал «Спортинг»

Сегодня хихонский «Спортинг» расторг контракт с главным тренером Абелардо Фернандесом. Блог «Ла Примера: заметки юного испанца» вспоминает всё – от триумфального вывода команды в Примеру до слёз на своей последней пресс-конференции.

Хочется отойти в сторону от «Реала», «Барселоны», «Севильи», «Валенсии» и большинства других хайповых тем. Сегодня хочется заполнить свой дневник юного испанца несколькими небанальными заметками.

Отставка тренера для Испании норма, импульсивные и горячие боссы клубов любят менять тренеров. Хотя, с другой стороны, время диктует свои правила, ныне верность не в почёте. Такие менеджеры, как сэр Алекс Фергюсон, Арсен Венгер вымирают, становятся музейными экспонатами, тоже самое касается игроков, мне кажется, второго Буффона или Тотти уже не будет, а жаль.

Сегодня хихонский «Спортинг» уволил главного тренера Абелардо Фернандеса, казалось бы, ничего особенного, но эта история меня зацепила – деньги не всегда решают, верность не вымерла.

Ещё 100 лет назад на Хихон был скромной рыбацкой деревушкой на Севере Испании, те годы стали кладезем менталитета местного населения в наше время. Сегодняшний Хихон – популярный пляжный курорт, где люди зарабатывают преимущественно за счёт туризма и промышленности. Красивый изгиб береговой линии позволяет любоваться неповторимой картиной, создаваемой скалистыми утесами и огромными валунами, между которыми приютились удобные бухты с уютными пляжами.

В таком уютном городке обитает «Спортинг» – лучший клуб всея Астурии. Команда никогда не хватала звёзд с неба, на счету каждое евро, но марку они всегда умели держать, никогда не падали ниже Сегунды. Большую часть своего существования сохраняли прописку именно во втором дивизионе, поэтому менеджеры, которые выводили «Спортинг» в элиту, безусловно, попадают в местный зал славы.

Одним из экспонатов «Хол оф фейм» стал Абелардо Фернандес. В своё время один из самых талантливых воспитанников »Спортинга», чуть ли не лучший испанский защитник 90-х голов! Со сборной Фернандес выиграл Олимпиаду, поучаствовал на двух ЧМ и двух ЧЕ. В его карьере было три клуба: в «Спортинге» он вырос, как игрок, в «Алавесе» повесил бутсы на гвоздь, а в «Барселоне» провёл лучшие годы своей жизни.

Абелардо всегда был трудягой и если его близкий друг Луис Энрике практически сразу стал ТОП-тренером, то Фернандес решил постигать профессию менеджера с самых низов. Сначала возглавил один из филиалов «Спортинга», но не преуспел в этом деле, позже отправился в региональную лигу, где сделал из скромных клубов грандов местного разряда. Набравшись опыта, вернулся в Хихон, где уже продвинулся по карьерной лестнице до главного тренера первой команды.

Сходу Абелардо удалось создать нечто невероятное, на фоне остальных клубов Сегунды «Спортинг» выделялся своей зрелостью. Будучи отличным защитником, он особое внимание уделил обороне, парни под его руководством пропустили лишь 27 мячей в 42 поединках, но не обороной единой, в атаке хихонцы действовали не менее качественно, 52 забитых отлично это подтверждает. За весь сезон «Спортинг» проиграл тогда лишь 2 раза!

Выход в Примеру праздновал весь Хихон, но это был серьёзный вызов для Абелардо, как коуча. Проблемы остались те же, мало финансов, поэтому трансферную компанию Абе взял под свой контроль, благодаря этому удалось за минимальные суммы арендовать потрясающих футболистов типа Санабрии, Халиловича, Хонни... Манеру игры также пришлось перекраивать, ещё один серьёзный челлендж, с которым он справился.

В прошлогодней темпораде »Спортинг» запомнился, как самая зубастая команда из всех дебютантов и не только. Монументальная роль отводилась обороне, но благодаря потрясающей контратакующей манере, мощным флангам – всё это смотрелось крайне органично, благодаря этому хихонцы сохранили прописку.

Текущий сезон не сулил изначально ничего хорошего, у звёзд прошлого сезона закончились контракты аренды, они разбрелись кто куда. Денег традиционно не хватало, вновь сыграли в лотерею, взяли в аренду немало игроков. Сейчас они в зоне вылета, 12 очков и для спасения нужно, как минимум, 4 очка. Сказать, что ситуация катастрофическая? Нет, но сегодня боссы приняли решение расторгнуть контракт с Абелардо.

По условиям контракта Фернандесу полагалось 4 миллиона евро неустойки, но он отказался от них и расплакался на пресс-конференции.

Мои слезы из-за этих людей, этого клуба и болельщиков, которых я очень сильно люблю.

Да, у меня был контракт до 2020 года, но я не могу поступить так с клубом, который люблю. Точно так же я поступал и в других командах, и теперь я не мог поступить по-другому.

Отказ от денег для меня не проблема. Есть куда более важные вещи, верность клубу превыше всего.

Во всем моя вина, не футболистов. Я видел, что не могу донести до игроков то, что хочу видеть на поле. По этой причине я решил уйти. Моя семья и, особенно, мой сын, тяжело переносили этот период. Хочу поблагодарить своих футболистов. Если бы не они, я бы не задержался здесь на 2,5 года

Настоящий мужик. Глубокое уважение таким людям и тренерам ¡Bravo, Abelardo!