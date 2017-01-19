Чур меня, чур..

«Если, кажется – надобно креститься».

«Если, кажется – надобно креститься». Знакомая же фраза? Вот и мне вдруг показалось, померещилось на одну секунду. Не иначе, думаю, нечистый морок наводит. Как не вспомнить, эту мудрость народную, именно в эти дни. В дни, когда к Иоанну Крестителю пришел Иисус Христос и молвил: «Мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне?». На это Иисус ответил, что «надлежит нам исполнить всякую правду», и принял Иисус крещение от Иоанна.

Так исполним же всякую правду? Увы, не получится, а очень бы хотелось.

Я давно привык, что всякую новость, даже если это сонное перешептывание бабушек на скамейке, случайно попавшее на страницы газет, следует перепроверять с бОльшим усердием, даже, если при том разговоре ты присутствовал лично.

Запестрили новостью ресурсы, и разнес их тот самый белый голубь. И говорилось в них, как новоиспеченный футбольный мессия Марко, явил миру очередной, 401-й пример относительно честного отъёма денег, точнее, заработка Международной федерации, в условиях временного отсутствия взяток. Был я на их официальном сайте, но, там не явил мне Всевышний упоминаний этой реформаторской вести. Оказалось, что Марко Ван Бастен, проповедовал свое прозрение миру в своих откровениях немецкой газете «Sport Bild» и информационному агентству « Рейтер».

Подумал, сначала подмазали странам третьего футбольного мира, увеличив количество стран участников, а теперь взялись за главное, за футбол.

«Святой» Марко давал интервью, где проповедовал собравшимся свою теорию спасения и воскрешения мирового футбола.

«Общался я со многими игроками и тренерами» – рассказывал Ван Бастен, и явилось мне чудо. «Нам нужно продвигать качественные, а не количественные изменения в футболе, мы должны защитить игроков от перегрузок, потому что сейчас они играют слишком много». Потом, он предложил заменить пенальти на футбольные буллиты, и окончательно добил журналистов идеей окончательно отменить надоевшие офсайды. «Так как «без них у команд будет больше возможностей забить гол», а если еще разделить игры на четверти, тогда «у тренеров будет три возможности пообщаться с футболистами». Далее, Марко понесло, он, вместо желтых карточек предложил наказывать футболистов за фолы удалением с поля на определенное количество минут. «Футболисты этого очень боятся. Играть вдесятером против 11 соперников не так-то просто. Не говоря уже об игре вдевятером или ввосьмером», — сказал голландец, также Ван Бастен хотел бы, чтобы команды не имели возможности тянуть время в последние десять минут матча. Для этого он предложил, начиная с 80-й минуты запретить держать мяч в статичном положении более десяти секунд, что не позволит наставникам проводить долгие тактические замены и задерживать пробитие штрафных.

И знаете, что главное? Я не верю не единому его слову. От начала и до последней рекламной фразы.

Вот этой: «Болельщики хотят видеть зрелище, голы и борьбу двух команд»

Марко Ван Бастен, великолепный в прошлом футболист с огромным опытом, и даже тренер. Он не может не понимать очевидных протечек в своем устремлении к реорганизации существующего футбольного процесса. Разве только мне, понятно, что никакая отмена положения вне игры не станет причиной обилия голов? Вы как себе это представляете? Я, следующим образом. Тренер футбольной команды, пребывая в здравом уме, не станет оставлять за спиной защитников быстрых форвардов, которые способны были убежать даже, при наличие офсайда, а уж без отсутствия оного – тем более. Посему, начнут оставлять рядом с ним защитников, даже если команда атакует. Обороняющаяся команда просто сконцентрируется в штрафной площадке. Вы искренне верите, что дальние удары принесут обилие забитых мячей? И так можно рассуждать по каждому пункту нововведений. Какие, уж простите, страхи испытывает команда оставшаяся в вдесятером и что даст эта баскетбольная стратегия?

Придется смыть в унитаз все наработки, все конспекты, все тактические схемы, и в конечно итоге весь, веками существующий футбол.

Что мне показалось, пока не перекрестился. Назначение великого, авторитетного футболиста, прекрасная возможность по средствам его ротовой полости продвигать абсурдные нововведения. Кто услышит и поддержит бессвязный лепет новенького Джанни Инфантино? Другое дело, сам Ван Бастен. Работа, дали задание– голландец, выполняет. Лично я не против конструктивных, безболезненных не идущих в разрез с идеей самой игры, вразумительных перемен. Никто же не против введения мяча с центра поля обязательно первым ударом вперед, все восприняли с пониманием запрета игры руками вратаря после передачи защитника своей команды. Разве навредит игре чип, определяющий взятие ворот соперника и уж тем более введение видеоповторов?

Но я помню и то, что древние славяне прибегали к языческим силам – говорили: «Чур меня, чур. То есть призывали языческого божка – Чура, защитить их от напастей.

Выбирайте себе защитника от напастей и креститесь или чурайтесь!

Но самый надёжный защитник от морока – здравый смысл!

Кто примет решение внедрений этих нововведений, и кому это на пользу, судите сами.