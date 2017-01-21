Почему матч «Милана» и «Наполи» – главная встреча уик-энда

Блог «SUBJECTIVE OPINION» рассказывает, почему вы просто не имеете права пропустить субботнюю встречу двух лидеров итальянского футбола.

О командах: В чемпионате Италии команды расположились в верху турнирной таблицы. «Наполи» занимает 3-ю строчку, тогда как «Милан» занимает 5-ю позицию, впервые, за последнее время забравшись в зону Еврокубков. За всю историю клубы встречались между собой 139 раз, 55 побед были одержаны «Миланом», 38 матчей остались за «Наполи» и 46 встреч закончились с ничейным результатом.

Последний раз команды встречались во втором туре Серии А, встреча закончилась победой «Наполи» со счетом 4:2, благодаря дублям Аркадиуша Милика и Хосе Калльехона.

Главные тренеры: Винченцо Монтелла и Маурицио Сарри. Монтелла занял пост главного тренера «Милана» текущим летом, и пока его команда выглядит просто великолепно. «Милан» омолаживается стремительными темпами, в каждой линии полно молодых игроков, и еще столько же ждут своего шанса, выступая за Примаверу.

Сарри более опытен, пост главного тренера занял в 2015-м, после ухода Рафы Бенитеса в «Реал». Многих настораживало отсутствие серьезного опыта с Маурицио, но его «Наполи» выглядит ничем не хуже, чем у Рафы.

Немного статистики, Монтелла против «Наполи» провел 11 встреч в качестве тренера, но лишь в двух матчах смог победить, проиграв при этом сразу 7 матчей. С Маурицио Сарри Монтелла встречался 4 раза, 1 победа, 1 ничья и 2 поражения. Сарри против «Милана» провел 7 встреч, проиграв лишь 1, что дает ему небольшое преимущество в ближайшей встрече.»

Тактическая схема: «Милан» и «Наполи» играют по идентичным тактическим схемам, 4-3-3, или же 4-1-2-3, в опорной зоне располагаются Локателли и бразилец Жоржиньо, соответственно. В центре поля Локателли помогают Пашалич и Бертолаччи, а с Жоржиньо играют, польский талант Зелиньский и капитан команды Гамшик.

На флангах у «Милана» играют Сусо и Бонавентура, которого при желании неплохо заменяет Ньянг, тогда как у «Наполи» на флангах играют такие монстры, как Инсинье и Калльехон. У «Милана» в центре нападения играет колумбиец Бакка, тогда как, в Неаполе солирует Мертенс, раскрывшийся на этой позиции после того, как из=за травмы выбыл Милик.

Потери: «Милан» в матче против «Наполи» не досчитается следующих футболистов: в обороне из-за травм не сыграют Де Шильо и Антонелли, а также дисквалифицированный Романьоли. В центре поля потери не менее серьезные: дисквалификация Локателли, травмы Монталиво, Поли и Фернандеса.

У «Наполи» возникнут проблемы из-за отсутствия: Кулибали и Гулама в защите, игроки выступают на Кубке Африки. Грипп у Альбиоля, хотя, возможно, он и появится в матче. Под вопросом Кирикеш и Тонелли. В центре поля точно не будет Эль-Каддури – травма, только к февралю восстановится Милик.

Предположительные составы: «Милан»: Доннарумма – Калабрия, Сапата, Палетта, Абате(к) – Куцка, Бертолаччи, Пашалич – Сусо, Бонавентура, Бакка

«Наполи»: Рейна – Стринич, Альбиоль, Тонелли, Хюсай – Жоржиньо, Зелиньский, Гамшик (к) – Инсинье, Калльехон, Мертенс

Прогноз: Не знаю, как у Вас, дорогие читатели, а для меня, любовь к футболу началась в просмотра матчей Серии А, когда еще не существовало Матч ТВ, и даже России – 2.

Помню, как вставал рано утром, или же задерживался допоздна, только для того, чтобы увидеть, как в том «Милане» играли такие великие, как: Бэкс, Роналдиньо, Дида, Гаттузо, Амброзини и.т.д.

Такие вещи откладываются в памяти на всю жизнь, потому, подсознательно буду симпатизировать в этой встрече именно «Милану». К тому же, приятно, когда клуб активно внедряет в состав собственную молодежь.

Однако, в обороне проблемно выглядят позиции обоих клубов, но в атаке, преимущество за более слаженным трио из Неаполя. Мертенс великолепно заиграл в центре нападения, хотя считается все же полузащитником, пусть и атакующего плана. Инсинье и Калльехон, быстрые, техничные, могут доставить проблем любой обороне Мира.

«Милан» может победить во многом, благодаря большему желанию, ведь идет борьба за место в Лиге Чемпионов, а, следовательно, и за солидный доход, от выступления в сильнейшем клубном турнире Европы. Новым владельцам будет проще привлекать крутых игроков в команду, которая играет в ЛЧ, нежели просто хочет туда попасть в будущем.

Букмекерские конторы отдают небольшое преимущество «Наполи», но я бы, лично, поставил на ничейный исход, со счетом 1:1, все таки не будет многих лидеров, но, в последний раз команды не могли забить друг другу, в феврале 2012-го.