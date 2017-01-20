Зидан нахимичил. Почему «Реал» проиграл второй раз кряду

«Реал» проиграл уже второй матч подряд. Блог «Ла Примера: заметки юного испанца» разбирает проигранный матч против «Сельты» и выясняет, что же все-таки происходит с «Реалом».

Вчера «Реал» проиграл уже второй раз кряду, на этот раз палачом «сливочных» стали своенравные кельты. В последнее время особый упор делаю на подробный тактический анализ поединков, сегодня оставим видео, графики, напыщенные термины. Дайте же юному кабальеро окунуться с головой в мир философских рассуждений/аналитики. В нашем сегодняшнем плавании непременно будут островки тактических учений, поэтому усаживайтесь поудобнее и наслаждайтесь.

В поражении нет ничего зазорного, проигрывают все, непобедимых не существует. Победы говорят о превосходстве достоинств над недостатками, поражения выворачивают наружу изъяны, они являются родоначальником работы над ошибками. С одной стороны хорошо, благо фортуна отвернулась от «баланкос» не в момент финала Лиги Чемпионов или Копа Дель Рей, а когда не все еще потеряно.

Рекордная серия «Реала» не была безукоризненной, их путь скорее напоминал восхождение на Эверест, порой от падения в бездну спасал Рамос, фортуна, неумение соперников вставлять палки в колеса. Марсело на правах вице-капитана, без присущей ему улыбки, перекинулся парочкой слов с журналистами:

Нам не хватило интенсивности. По сути, мы сами дали шанс, которым соперник воспользовался. Причины назвать сложно, физически готовы неплохо. Сейчас в команде нет ни одного игрока, способного показать 100 % своих возможностей, в частности, я не сделан из железа, усталость накапливается. Но, в целом, мы способны показать достаточно высокий класс.

«Сельта» – одна из тех команд, которую нужно бояться, быть может в них до сих пор живет дух непокорных кельтов. Есть и еще один момент – Бериццо бредит кубком. В прошлом сезоне галисийцы бросили все силы, дабы оказаться в финале. Помнится, старина Эд в открытую слил матч Примеры против «Райо Вальекано», выставив практически третий состав, за это лысый из Райо взял три очка и победу с эквивалентным счетом 3:0.

Положив на алтарь кубка три очка в Примере, Бериццо получил индульгенцию, голову Эль Чоло (в 1/4 повергли «Атлетико»), а за одно и место в полуфинале. В 1/2 ситуация, казалось, была под контролем, но хитрец Эмери разломал «Сельту» пополам уже в первой встрече со счетом 4:0. Сотворить ремонтаду после 4:0 практически невозможно, была видна подавленность игроков, нервозность в их действиях.

Пожалуй, в этом сезоне в кармане пиджака Бериццо лежит не менее амбициозный план интервенции в финал Копа дель Рей. На первой стадии малой кровью прошли скромный клуб Сегунды, далее, словно акулы, растерзали бедняг из «Валенсии» и вот теперь «Реал».

Дабы пройти «Реал» нужно идти в «ол ин», но до «ол ин» ты должен быть уверен в том, что твои карты действительно хороши. Риск без прочного фундамента может закончится 2:10 (привет Пако Хемес), риск с подоплекой по большей части приносит лавры (привет Бериццо). В нашем случае Эд сворил зелье из трех компонентов – риск, незамысловатая тактика, идентификация и подчинение ошибок соперника.

«Сельта» не мудрила, они играли компактно, конструировали атаки с помощью лонгболов вратаря, а персонально Яго Аспас был как «девяткой», так и «десяткой». По-моему, вполне предсказуемо, вряд ли кто-то ожидал встречных курсов. Или есть такие?

С вратарем – риск чистой воды. Перипетии в «Сельте» на вратарской позиции происходили по «манчестерскому сценарию», в результате которого Джо Харт со слезам на глазах уехал с «Этихада». В Виго не все так остро, Серхио Альварес без слез на глазах (возможно) сел на лавку и стал кубковым голкипером. Альварес пластичен, обладает отличной реакцией и интуицией, но есть проблемы с игрой ногами. Вчера все получилось наоборот, по иронии судьбы ноги Серхио сыграли немаловажную роль в победе!

Практически все атаки «Сельты» конструировались по принципу – пас Альвареса – прием мяча в свободной зоне Богонды или Аспаса – пас под удар. Под пресловутым прессингом «Реала» у галисийцев не было другого выхода. Плюс к этой простой трехходовке Бериццо подключил к атакам крайнего, быстрого, атакующе подкованного фулбэка Хонни Кастро, который выступал в роли джокера. Его миссия была предельно простой, рейд по флангу и подача в центр.

Бериццо ходил по лезвию ножа, когда «бланкос» поддавали газку, лезвие ножа становилось все острее и острее. Хотя, пожалуй, в этом одна из двух проблем «Реала» – слабая реализация: 11 ударов в створ = 1 гол = 9% реализации. У галисийцев 4 удара в створ = 2 гола = 50% реализации. Чувствуется разница?

Вторая проблема зарыта чуть глубже. Зидан по своей сути новатор, экспериментатор, мы не понаслышке знаем, он способен менять тактические формации, как перчатки. Проблема в том, что некоторые неписанные истины остаются одинаковыми при любых формациях, и это неправильно. Ведь обязательно в какой-то момент мяч окажется у Крооса, и именно он будет диктовать развитие финальной фазы или в обороне Каземиро с Рамосом будут заполнять пространство между опорной зоной и обороной, обеспечивая горизонтальную компактность, отрезая возможность атаки сходу. Но как же пустота сзади? Да, это проблема, и если соперник умеет работать с лонгболами, эта проблема конвертируется в голы по курсу 2 к 1.

Вообще Зидан до конца не определился с ролью Рамоса на поле, это тоже настораживает, то он выполняет роль либеро, то образовывает с Каземиро горизонтальную компактность.

Эта забавная картинка прекрасно иллюстрирует проблемы «Реала» в обороне: вместо того, чтобы выходить на игрока, наносящего удар, Рамос и Марсело валяются у ленточки ворот. Никто не идет в отбор, никто не блокирует угол обстрела. Каземиро, к слову, валяется рядом с Кико Касильей.

Мой реверанс «Сельте», она отыграла отлично, осталось не перенервничать в ответке.

Ну а мы тезисно разберем основные недостатки тактики Зидана.

Позиция Каземиро

Зидан расположил Каземиро на вершине треугольника Кроос-Модрич.

В прошлом сезоне француз частенько использовал Каземиро на острие треугольника, но лишь тогда, когда хотел сохранить владение на поле соперника и справиться с прессингом оппонентов. Но «Сельта» то не оказывала серьезного прессинга, она вполне позволяла сопернику совершать передачи на своей половине и включалась в прессинг лишь когда «Реал» пытался войти в штрафную.

Получается Каземиро выполнял роль бокс ту бокс, что, в целом, негативно сказалось на темпе игры. Из-за слишком больших объемов работы бразильца, «Реал» был крайне уязвим при контратаках соперника, явный тому пример второй гол «Сельты».

Замены

Порой Зидан делает действительно странные замены, после которых болельщики изрядно ломают голову. В матче с «Сельтой» ситуация повторилась. Францу выпустил место Васкеса Ковачича, возможно, ЗЗ хотел наказать Лукаса, но появление Ковачича только усугубило ситуацию. Подумайте сами, замена вингера на центрального полузащитника, что она за собой несет? Порой было чувство, что они располагаются по типу «бриллианта», порой наоборот. Короче говоря, воцарился жесточайший хаос.

Замена Данило на Бензема также не поддается никакой логике. Безусловно, бразилец провел посредственный матч, его освистали, но... Выходит, Зидан дал установку перейти на 3-4-3?

В идеале прослеживалась замена Каземиро на Иско, «Реал» мог бы перейти на схему 4-2-3-1 и конструировать свои атаки через центр. К сожалению, этой замены не случилось.

Зидан нахимичил

Возможно, Зидан слишком болезненно реагировал на критику. Некоторые западные комментаторы в шутку называли его «тактическим бананом». В любом случае вывод напрашивается один – Зидан перехимичил. Против «Севильи» (мы подробно разбирали этот матч) француз решил играть в чрезмерно оборонительный футбол, в тактической формации 3-5-2, от этого команда вообще не понимала как им строить свои атаки. Против «Сельты» сначала была хаотичная 4-4-2, потом непонятный переход на 3-4-3.

Думаю, Зидану не нужно изобретать велосипед, есть проверенная 4-3-3, поэтому нужно работать над совершенствованием этой тактической формации: улучшении компактности, прессинга и атак через центр.