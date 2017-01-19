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    Домашний Эксперт Все блоги -

    Лучшие игроки первого круга

    19 января 2017
    Подошёл к концу первый круг.Некоторые из игроков взорвали.Кто же они? Разбираемся вместе с блогом «Домашний Эксперт».

    5)ПЬЕР-ЭМЕРИК ОБАМЕЯНГ


    Возраст: 27
    Статистика за первый круг: 20 голов,3 голевых

    Габонец отлично провёл первую половину сезона.Несомненный лидер Боруссии.Лучший бомбардир Бундес лиги.За первый круг забил 16 голов и отдал одну голевую в чемпионате страны.В ЛЧ игрок забил 4 гола и отдал одну голевую.Если продолжит в том же духе вполне может стать лучшим в Бундеслиге.

    4)ДИЕГО КОСТА


    Возраст: 28
    Статистика за первый круг: 14 голов,5 голевых

    Грозный Испанец провёл великолепный первый круг.Вот только в конце сезона из-за конфликта с Антонио Конте может уйти из Челси.Будем надеется что Коста останется в Англии.За первый круг Испанец наколотил 14 мячей и отдал 5 голевых передач.Надолго может пригодиться Аристократам.

    3)ЭДИНСОН КАВАНИ


    Возраст: 29
    Статистика за первый круг: 24 гола,2 голевых

    После ухода Златана Ибрагимовича вся надежда осталась на Кавани.Уругваец не подвёл.Лучший бомбардир команды за первый круг и не только.Кроме этого Эдинсон ещё и лучший бомбардир топ-5 чемпионатов.На счету Уругвайца 18 голов в Лиге 1.Главный фаворит в борьбе за золотую бутсу.

    2)АЛЕКСИС САНЧЕС


    Возраст: 28
    Статистика за первый круг: 16 голов,11 голевых

    Кому-то может это удивить но это так.Чилиец по многим показателям проводит свой лучший сезон в карьере.Лучший бомбардир и ассистент Арсенала в минувшем сезоне.В чемпионате Англии Алексис забил 14 голов и отдал 7 голевых.Главный претендент на звание лучшего игрока АПЛ.

    1)ЛИОНЕЛЬ МЕССИ


    Возраст: 29
    Статистика за первый круг: 26 гола,6 голевых

    Ну и абсолютное первое место занимает лучший бомбардир в истории Барселоны – Лионель Месси.Аргентинец уже наколотил 10 голов в групповом этапе Лиги Чемпионов.Но к сожалению Барселона не очень хорошо провела первую половину сезона.Кто знает может во втором круге Месси взорвёт всю Европу?

    А КТО ПО ВАШЕМУ БЫЛ ЛУЧШИМ?

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