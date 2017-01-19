Cпартак.сборы

Сборы красно-белых

Сборы Спартака.

БОККЕТТИ, ЗЕ ЛУИШ И ЛУИС АДРИАНО «ПАХАЛИ» ОТ НАЧАЛА ДО КОНЦА



Наша команда приступила к тренировкам на сборе в Абу-Даби.







Итак, за работу! Сегодня в 10:15 спартаковцы отправились на первую в новом году тренировку — а это значит, что сбор в Эмиратах стартовал, так сказать, официально.



В ближайшие две недели красно-белые будут работать на самом крупном стадионе ОАЭ, который носит имя первого президента объединенной страны Зайда ибн Султана Аль Нахайяна. В эмирате Абу-Даби покойного правителя искренне любят и почитают буквально все: портреты шейха висят едва ли не в каждом доме, а его именем называют самые значимые сооружения — от грандиозной мечети до знаменитого шоссе с небоскребами, которое считается визитной карточкой страны.



Кстати, на мечеть Зайда открывается потрясающий вид из окон отеля, где базируется наша команда. Она — одна из главных достопримечательностей города. Что касается спорткомплекса, куда входит стадион, то туда туристов на экскурсии не водят, однако все, кто отдыхал в Эмиратах, наверняка его видели на купюре достоинством в двести дирхамов.







Дорога до стадиона заняла у нашей команды не больше десяти минут. Арена вмещает 43 000 зрителей. В 2011 году сборная России умудрилась проиграть на ней иранцам в товарищеском матче со счетом 0:1. Но нам в этом отношении легче: ни один спартаковец в той игре не участвовал.



Поле порадовало качеством, а погода в Эмиратах сейчас как нельзя лучше подходит для тренировок: +22, и солнце не печет. В общем, условия отличные.



В первом занятии приняли участие 24 футболиста. Александр Самедов, как мы уже сообщали, присоединится к команде сегодня во второй половине дня. Денис Давыдов затемпературил еще в Москве, и ему потребуется некоторое время для того, чтобы победить простуду. А Сердар Таски вместе с тренером по реабилитации Диего Мантовани занимался в бассейне и в тренажерном зале при отеле. Что касается Сальваторе Боккетти и Зе Луиша, пропустивших концовку первой части чемпионата из-за травм, то им Массимо Каррера и руководитель нашего медицинского департамента Михаил Вартапетов предложили выполнить ту часть нелегкой программы, которая им по силам и не будет грозить неприятными последствиями. К счастью, никакого дискомфорта в ходе занятия оба игрока не почувствовали и отработали его до самого конца.







А началось все с того, что футболисты разделились на группы и приступили к беговым упражнениям для замера пульса. Затем их ожидала игра в квадраты, снова бег и упражнения на растяжку. В общей сложности тренировка продолжалась около полутора часов.



После ее окончания ребята уделили несколько минут пишущим и снимающим журналистам российских СМИ, которые прилетели в Эмираты специально для освещения сбора нашей команды. «Спартак» никогда не жаловался на отсутствие внимания прессы. А уж сейчас, когда он лидирует в чемпионате, — и подавно.



Мы же поинтересовались самочувствием бразильца Луиса Адриано, что было вполне естественно. С одной стороны, правда, его новый тренер — итальянец, а нападающий приехал из «Милана». А с другой — у каждого специалиста свои секреты подготовки, и к ним надо приноровиться.







— Устали? — спрашиваем Луиса.



— Да, подустал, конечно, — признается легионер. — У меня был длительный перерыв в тренировочном процессе, а сейчас сразу же серьезная нагрузка. Но мы все здесь профессионалы и понимаем, что надо терпеть, надо доказывать свою состоятельность с самого первого дня.



— Уж вам-то известно, что иначе «Зенит» с Луческу не обыграть, правда?



— К матчам с командами вроде «Зенита» или ЦСКА нужно подходить в идеальном физическом состоянии. Считаю, что именно благодаря таким тренировкам мы будем готовы биться со всеми, кто попытается помешать нам стать чемпионами.



Пожалуй, профессиональное отношение к делу — то главное, что особо отличает нынешний «Спартак». В том числе и его новичков. Правда, наш короткий диалог с вратарем Александром Селиховым начался с вопроса на другую тему, лежащую на поверхности.



— Как вас встретили в нашей команде?



— На редкость тепло! Все ребята дружелюбные, и атмосфера в коллективе радует.



— Успели почувствовать разницу между «Амкаром» и таким топ-клубом, как «Спартак»?



— Честно говоря, я всегда думаю только о том, чтобы профессионально подходить к своей работе. И для меня это самое главное, в какой бы команде я ни играл.







Еще один из наших новичков, Георгий Джикия, в это самое время тоже отвечал на вопросы в стиле блиц: его «допрашивал» специальный корреспондент «Матч ТВ». О чем и как он говорил — вы не только услышите, но и увидите на федеральном канале. Но не по одной этой причине мы не стали задерживать молодого защитника. График сборов «Спартака» сжат до предела. Каждая минута на счету, будь то работа или восстановление. А на восстановление после первой тренировки, к слову, сегодня у спартаковцев — считанные часы. Ведь до 16:30, когда она стартует на том же стадионе, надо еще пообедать и немного перевести дух.







Впрочем, ребята у нас в команде нынче собрались как на подбор духовитые. И нацеленные вовсе не отдыхать на всемирно признанном курорте, а трудиться, что называется, засучив рукава. Ведь не зря Луис Адриано, который, как выяснилось, неплохо знает российскую Премьер-Лигу, сделал акцент на том, что к матчам с командами вроде Зенита или ЦСКА «нужно подходить в идеальном физическом состоянии». И ведь с этим не поспоришь!



http://spartak.com/main/news/98237/