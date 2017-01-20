Футболисты, которые с годами становятся дороже. О тесной связи футбола и искусства

Блог «Сухой лист» рассуждает о ценах на футболистов, размышляя о том, почему за картины платят так же много.

В нашем чудесном мире все, что можно продать, продается, а что можно купить, моментально покупается. Все зависит от наличия средств и неугомонного стремления, во что бы то ни стало заполучить пусть и не самое необходимое, но столь желанное.

Объективный закон спроса и предложения еще никто не отменял. Эта схема работает достаточно успешно. Продаются вафельные полотенца и рукописи, Родина и футболки, табуретки и футболисты. Говорят, что цена обычно устанавливается в точке равновесия между предложением и спросом. Так ли это? И как оценить красоту природы или душевной, человеческой доброты? Сколько стоит настоящая любовь? Со слезами и беззаветным самопожертвованием? Есть ли ценник у верности и чести? А сколько стоит глоток воды в пустыне?

Часто приходится слышать от людей далеких от футбола, что красота этой великой игры надуманна, а многомиллионная армия болельщиков в большинстве своем ограниченные и недалекие люди. Я поймал себя на мысли, что восприятие футбола, чем-то сродни категоричным неприятием непросвещенного обывателя определенных жанров изобразительного искусства.

Почему, например, картина Эндрю Вархола, «Авария зеленой машины», может стоить на аукционе Christie's 64 миллиона долларов, а например Поль Лабиль Погба не может оцениваться в 105 млн. евро? Сложно ответить на этот вопрос, если ты далек от современных футбольных реалий или незнаком с утонченными коллекционерами, ценителями живописи.

Многие великие художники вкладывали всю свою душу и талант в написание картин, а некоторые, вдохновленные футбольными баталиями, оставили после себя прекрасные полотна, произведения искусства, стоимость которых оценивается в миллионы долларов.

Кто бы мог подумать, что основоположник, до сих пор модного «Супрематизма», еще в далеком 1915 году начал серию своих картин в этом стиле с картины под названием «Живописный реализм футболиста»? Искусствоведы меня убеждают, что в этом полотне автор хотел противопоставить свои ощущения визуальному опыту человека, ведь футбол неизменно связан с круглыми формами мяча. Однако на этой картине нет ни одной круглой детали. Нет даже ощущения быстрого движения – можно представить себе только замедленное действие.

Возможно, именно так и представляет себе автор ощущения игрока на поле. Он хочет намекнуть зрителю на футбольный матч и сделать это могут только чистые цвета, которые производители используют при создании спортивной формы.

Смешно? А в свое время эта картина была продана за 60 миллионов долларов. Сегодня вероятная цена «Живописного реализма футболиста» Каземира Малевича могла бы составить 75 миллионов долларов.

Жительница курортного городка Антиб, расположенного на мысе Гаруп Средиземного моря, мадам Жанна Ру, проходившая по узенькой улице Ревели, ведущей к приморскому бульвару обнаружила труп мужчины. Прибывшая полиция уверенно установила причину смерти: самоубийство. «Это был акт отчаяния», — записано в полицейском протоколе.

Этим 41 летним мужчиной оказался Николя де Сталь (Николай Владимирович Сталь фон Гольштейн) — французский живописец русского происхождения, один из крупнейших представителей абстракционизма в европейском искусстве XX века.

Его называют русским человеком с немецкой фамилией, бельгийским образованием и французским паспортом…

Он выбросился из окна своей квартиры, но оставил после себя великолепные работы, одна из которых посвящена футбольному матчу на парижском стадионе Парк де Пренс в 1952 году.

Впечатления от той игры (вероятно, это был товарищеский матч Франция — Швеция) привели его к созданию двух десятков полотен на футбольную тему и положили начало очень короткого особо ценного полуабстрактного периода в творчестве русского художника. За этот холст под названием «Футбол в свете прожекторов» в 2004 году на первом международном Салоне изящных искусств просили 3 миллиона долларов. Сегодня, по утверждению искусствоведов, такая картина стоила бы порядка 6 миллионов долларов. А с 2011 года де Сталь входит в топ-10 самых дорогих художников русского искусства.

Это произведение написано Пабло Пикассо в 1905 году в возрасте 24 лет. В это время молодой художник только начинал обретать признание и много путешествовал между Мадридом, Барселоной и Парижем, которые стали одинаково родными и любимыми. Игра какой именно команды послужила вдохновением для создания шедевра, остается только догадываться – в упомянутых городах не находится клубов, чьи цвета могли бы соответствовать палитре рисунка. Пикассо был необычайно богат и оставил после себя только недвижимости на полтора миллиарда долларов. Его картины вообще неоценимы. Сейчас некоторые его произведения оценивают в сотни миллионов долларов.

Говорят, что Пикассо был страстным болельщиком и много раз обращался к теме футбола в своей графике и скульптуре, а узнаваемый контур футболиста стал его визитной карточкой. Одна из копий тиражной скульптуры «Футболист» занимает сегодня центральное место в экспозиции Национального музея футбола в Манчестере.

Скульптура была подарена музею спонсором вскоре после того, как аналогичного «Футболиста» купили на Christie’s летом 2012 года. Купили, кстати, с 10-кратным превышением эстимейта — за 67 тысяч долларов. Это же Манчестер.

«Писал футбол. Игру любил, знал ее, как тысячи моих сверстников, как десятки тысяч взволнованных зрителей. Игра каждый раз наталкивала меня на желание написать картину. Наделал десятки рисунков и, набрасывая один из многих неудачных эскизов, я обнаружил — эскиз не укладывается в композиционные нормы знакомых картин. Я компоновал новое пластическое явление и вынужден был работать без исторических сносок. Я догадался написать то, что многих волновало, интересовало. В моем творчестве была удача. Игра натолкнула меня на свой самостоятельный язык. Позже я понял, почему, когда вокруг бурлила иная жизнь, люди в хаки ездили в теплушках, трупы возили возами — была гражданская война; художники, многие, по крайней мере, писали обычное: пейзан в лапоточках, французские пейзажи, дам в кринолинах. Они писали не то, что видели, а то, что этим годам было абсолютно не нужно. Картина гораздо позже, чем плакат, стала находить свое революционное лицо.

Случай с футболом — обычный случай. Я не знаю истинно художественного произведения, которое, отвечая запросам передового современника, не вынуждено было бы решать ряд новых задач идейного, пластического порядка, дабы быть на высоте своего времени». Так говорил Советский живописец, монументалист и график, профессор. Академик АХ СССР Александр Дейнека о своей страсти к этой незатейливой игре.

Работы этого свердловского художника-автора многозначных аллегорий были высоко оценены на мировой арт-сцене. В 2006 году на аукционе Sotheby’s в Лондоне картина Брусиловского «Игра в мяч» («Футбол») была продана за £108 тыс. В 2014 году Брусиловский вошел в рейтинг TheArtNewspaperRussia «Самые дорогие художники России из ныне живущих».

А в марте 2016 года на 86-м году жизни выдающийся уральский художник Миша Шаевич Брусиловский скончался.

Феликс Нуссбаум

1944 год. Фашистская Германия.

Февраль: Мать и отец Нуссбаума умерщвляются в Аушвице.

18 апреля: Нуссбаум оканчивает свою итоговую картину «Триумф смерти».

20 июня: Нуссбаума и его жену арестовывают в мансарде дома на улице Архимеда. Есть все основания считать, что их выследил и предал бывший «друг», брюссельский любитель искусства, сотрудничавший с гестапо. Доносы на прячущихся в Брюсселе евреев поощрялись немецкими властями специальными премиями.

Сосед снизу видел немецких солдат, оцепивших их дом и часть улицы Архимеда, слышал доносившиеся из мансарды «страшные крики» во время ареста.

Супругов Нуссбаум доставляют в сборный лагерь в Мехелене.

31 июля: Фелку и Феликса Нуссбаум отправляют в Аушвиц в последнем «эшелоне смерти».

2 августа: Феликс Нуссбаум и его жена прибывают в Аушвиц. Точных данных о том, когда и как они были умерщвлены, нет.

6 сентября: София Герда Нуссбаум (жена Юстуса, брата художника) умерщвляется вместе с дочерью Марианной в Аушвице. В декабре того же года в лагере Штутхоф нацисты убивают и Юстуса Нуссбаума.

Все картины и рисунки Феликса Нуссбаума, не сгоревшие в пожаре его мастерской, сохранились. Если найдется свободная минута, посмотрите его произведения наполненные болью и ужасом фашистских бесчинств. Здесь нет места оценке его творчества в денежном эквиваленте – они бесценны.

Felix Nussbaum Football Challenge 1929 г.

Музей «Felix Nussbaum Haus» в городе Оснабрюк — крупнейшая коллекция картин художника. В ней около 160 полотен. Музей исполняет волю художника: «Если я исчезну – не дайте моим картинам умереть».

Но, так или иначе – человек слаб. Он делает в этой жизни, что умеет лучше всего и размещает свои услуги на прилавке в ожидании лучшего предложения.

Витсель, очень хотел в »Ювентус», но уехал в Китай, Быстров целовал ромбик, но вернулся в любимый Питер, Фигу играл в «Барселоне» и вдруг не прощаясь, ушел в Реал. Сегодня, как и сотни лет назад, деньги правят миром. Кто-то уходит безвестным, и только потом его потомки осознают талант и величие.

Век футболиста короток и нужно все успеть. Завтра может быть поздно, завтра может быть травма не совместимая с дальнейшим продолжением карьеры. Его талант покупают и продают. Он в отличие от великих произведений искусства, отдавая всего себя на поле, дороже со временем не становится. Хорошо, что есть те, кто благодаря своему таланту, делают этих людей бессмертными, а заодно и свое творчество. Но, кто это помнит, из тех, кто просто поднимает свою табличку на очередном, модном аукционе?