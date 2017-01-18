«Ваши ожидания – ваши проблемы»:Почему сборная России никогда ничего не выиграет

Провальный ЧМ 2014.Позорный ЧЕ 2016.Почему сборная России никогда ничего не выиграет.Разбираемся вместе с блогом «Домашний Эксперт».

1)НЕПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР ТРЕНЕРОВ





После назначения Газзаева чиновники РФС поставили цель:



«Войти в тройку призёров ЕВРО 2004 и выйти в 1/4 Чемпионата мира 2006».

Сборная Валерия Георгиевича хорошо начала отбор выиграв у Ирландии 4-2 и разгромив Албанию 4-1.Но потом что-то пошло не так.В третьем туре сборная проиграла тем же Албанцам 3-1,потерпели поражение от Грузии 1-0,потеряли очки в матче со Швейцарцами и Газзаева отправили в отставку.После этого главной целью было выйти на ЕВРО 2004.

После увольнения Газзаева те же чиновники заявили:





»Было ошибкой назначить тренера который параллельно тренирует клуб – ЦСКА»









После увольнения Газзаева на смену пришёл Георгий Ярцев.Георгий Александрович вывел команду на ЕВРО 2004 однако команда заняла последнее место в группе.После этого команду ожидал отбор на ЧМ 2006.Команда откровенно говоря ужасно провела первые матчи (кроме матча с Люксембургом).Особенно запомнился матч с Португалией в котором наша сборная пропустила 7 мячей и забила всего 1 (самое крупное поражение в истории сборной).В концовке матча Георгий Ярцев покинул поле.В итоге после ничьи с Эстонцами Ярцева отправили в отставку.







На смену Ярцева пришёл Юрий Сёмин.Команда Юрия Павловича неплохо провела последующие матчи но из-за ничьи со Словакией пролетела мимо Чемпионата мира.После этого провала Сёмина отправили в отставку.

На смену пришёл Гуус Хиддинк и занял третье место на ЕВРО 2008.







Ну и кончено же худшая страница в истории сборной России – Фабио Капелло.

Типичный иностранец приехавший на заработки.Подписал супер контракт и до последнего не хотел уйти.

Команда Капелло хорошо провела отбор Чемпионата мира 2014 заняв первое место в группе.Однако в самом Мундиале сборная провалила все матчи.Запомнился ошибка Игоря Акинфеева в матче с Корейцами.После безобидного удара игрока сборной Кореи Ли Гын Хо мяч подло проскользнул между рук голкипера и полетел в ворота.После этого сборная проиграла Бельгийцам,потеряла очки с Алжирцами и не вышла из группы.Фабио Капелло ни в какую не согласился подать в отставку чтобы получить полную сумму неустойки.



2)ЗАРПЛАТЫ ФУТБОЛИСТОВ





Зарплата стартового состава сборной России составляет 1,8 млрд евро.Это определённо мешает игрокам.

Ниже указаны зарплаты игроков стартового состава сборной.



Зарплата Игоря Акинфеева составляет 180 млн рублей.Первый номер сборной частенько ошибается и привозит мячи в свои ворота в важных матчах.



Зарплата Сергея Игнашевича составляет 144 млн рублей.Защитник уже устаревший.Пора заканчивать.





Зарплата Игоря Смольникова составляет 158 млн рублей.Он оправдывает ожидание.Надежда сборной.





Зарплата Василия Березуцкого составляет 137 млн рублей.Он как и Игнашевич тоже устарел.





Зарплата Дмитрия Комбарова составляет 144 млн рублей.Неплохо играющий защитник.



Зарплата Павла Мамаева составляет 115 млн рублей.Полузащитник хорошо выступил в Краснодаре однако провалил ЕВРО 2016.





Зарплата Дениса Глушакова составляет 190 млн рублей.Лидер Спартака.Глушаков – это похороны.



Зарплата Романа Нойштедтера составляет 114 млн рублей.Натурализованный немец также как и все провалил ЕВРО 2016.





Зарплата Артёма Дзюбы составляет 259 млн рублей.Самый высокооплачиваемый футболист сборной России.



Зарплата Александра Кокорина составляет 252 млн рублей.Возможно уйдёт в Китай.





Ну и последний игрок сборной – Фёдор Смолов.Зарплата Феди составляет 130 млн рублей.В Краснодаре играет как гений.Даже голы празднует как Роналду.



3)РФС





Конечно же главными виновниками провалов сборной это руководители РФС.Союз возглавляли такие сказочники как Виталий Мутко и Сергей Фурсенко.Нереальные задачи на тренеров и сумасшедшие контракты.

Вот и некоторыы высказывание:



«Вскоре мы закрепимся на ведущих позициях и выиграем домашний Чемпионат мира 2018»



Сергей Фурсенко



«Сборной России вряд ли удастся выиграть Чемпионат мира 2006.Однако в будущем её место

непременно окажется среди грандов Европейского футбола»

Виталий Мутко



Главная задача руководителей – лимит на легионеров.

Из-за контракта Капелло пострадала немало футбольных школ.

До чемпионата мира в России остался год.Былую славу уже не вернуть.



4)ФАНАТЫ

И конечно же фанаты.Самые безбашенные в мире.Про них нечего сказать.Просто посмотрите видео









