Блог-лига. Новые правила: почему мы против голых девушек (на самом деле, нет)

Обновляем правила конкурса, чтобы сохранить популярность текстам на необычные темы и в сложных форматах. Простите, девушки.

Что еще за коэффициент?

С январского сезона Блог-лиги в силу вступили новые правила. Нововведения коснулись турнирного рейтинга. Теперь на положение блога в таблице влияют не только просмотры, но и коэффициент сложности текста. Что это такое? Коэффициент сложности текста проставляется редакцией «Бомбардира» каждому посту, который попадает на Главную страницу сайта. Чем сложнее текст, тем выше коэффициент.

Зачем мы это сделали?

Проанализировав контент, который создают авторы Блог-лиги, редакция «Бомбардира» пришла к выводу, что не всегда место в таблице соотносится с категорией «количество просмотров – качество и время, потраченное на работу». Похожим образом определяется лучший бомбардир сезона в Европе. За один гол в топ-5 чемпионатах начисляют два очка, а в остальных лигах – по одному. Поэтому уничтожить соперников в условной Андорре и забить 30 голов, возможно, мало для «Золотой бутсы».

Результативность наших блогеров – их материалы. Но условная подборка фотографий новой подруги Криштиану Роналду может собрать больше кликов, нежели серьезный аналитический материал или качественная история про футболиста. Поэтому теперь подборка красивых фото получит коэффициент Х1,5. Условный разбор тактики сборной России – коэффициент Х3. Коэффициент умножается на количество просмотров, и из этих данных складывается итоговый рейтинг.

Две важные детали:

Самая важная: определение коэффициента – исключительно субъективное мнение редакции сайта.

Редакторы «Бомбардира» оставляют за собой возможность добавить в рейтинг поста дополнительные 0,5 балла.

Полностью таблица коэффициентов выглядит так.

1. Подборка фотографий – Х1,5

Пример: Екатерина Костюнина – лучшая девушка в русском футболе в 2016 году

2. Рейтинг, подборка, список – Х3

Пример: Лукаку, Руни и еще пять самых дорогих игроков в своем возрасте

3. Фото– видеоподборка, рейтинг, список с короткими комментариями – Х2

Пример: Без Роналду. Как выглядит команда самых дорогих футболистов мира

4. Аналитический материал – Х3

Пример: Как рухнула беспроигрышная серия «Реала». Тактический анализ матча с «Севильей»

5. Тест – Х2

Пример: Тест: найди реального футболиста

6. Лонгрид, сторителлинг – Х3

7. Колонка – Х2

Пример: Пишется «Ливерпуль», а читается – «Манчестер»

И что теперь?

Весь январь мы будем анализировать, как работает новая система, прежде чем распространить коэффициенты на все посты Блог-лиги.

Теперь авторы получают возможность писать на интересные темы и получать заслуженные очки. При этом шанс попасть на Главную страницу сайта есть у любого интересного поста: и у подборок, и у рейтингов, и у коротких заметок и колонок.

В остальном, у вас сохраняются все возможности выиграть: находите классную тему, пишите легко и интересно, оформляйте свой материал и расшаривайте по соцсетям.

Правила Блог-лиги