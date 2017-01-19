Беспутные без Путина. Почему футбол и государство обречены дискредитировать друг друга

До ЧМ в России 1,5 года. Большой футбол у нас уже не отнимут, зато вот-вот загнется маленький. «Томь» готовится сливать весну. ФНЛ в долгах, в ПФЛ рекордно малое число участников. Блог Vanity Fair аргументированно объясняет, куда катится наш футбол.

Все очень плохо. Причины банальны – деньги, а точнее их отсутствие. Президент РФПЛ Сергей Прядкин прямо заявил, что возможности для внебюджетного финансирования есть только в Татарстане с Башкортостаном. «Уфа» явно не шикует, зато «Рубин» действительно нашел деньги в погоне за имиджем. В Казани давно грезят о статусе третьей столицы. Правда нет никаких гарантий, что «Рубин» не закончит как «Динамо». Москвичей тоже финансировали серьезные люди под серьезные задачи.

Если региональные власти прекратят финансирование, клубы могут потерять профессиональный статус. Сергей Прядкин, президент РФПЛ

Есть полностью частный «Краснодар». О деньгах госмонополий Прядкин умолчал. «Зенит» = «Газпром», «Локомотив» = «РЖД» – и так понятно. Хотя дела железнодорожников далеки от идеала. Летом в РЖД хотели серьезно сокращать расходы на команду, но пока процесс идет довольно плавно. О ЦСКА и говорить нечего. Самый успешный клуб России нового тысячелетия – седьмой в Европе по сумме чистого долга. На армейцах висит 224 млн. евро, а убытки только за 2015 год составили 44 млн. ЦСКА не до трансферов, по кредитам бы расплатиться.

Еще хуже дела у провалившегося в ФНЛ «Динамо» и «Анжи», меняющего курсы чаще, чем Бердыев Ротенберга. Убытки москвичей и махачкалинцев – по 22 млн. евро. Чистый долг «бело-голубых» за год вырос на 130% и составляет 164 млн. евро. «Динамо» активно рассовывает остатки былой роскоши по другим клубам. Планируемая распродажа в «Анжи» тоже уже никого не удивляет. Есть риск получить на весенний отрезок сезона два мертвых клуба, гарантированно отправляющихся в ФНЛ. Первый, естественно, «Томь».

Зачем подписывать контракты, если у тебя нет источника дохода? Я беседовал с руководителями региона, с губернатором и спрашивал: зачем вы ведете клуб в премьер-лигу, если у вас нет никакой перспективы? «Ну вот мы надеялись, что нам будут помогать, но вот этот спонсор ушел». Виталий Мутко, министр спорта РФ

Сложности с деньгами в «Томи» возникали не раз. В 2009 и 2011 спонсоров удавалось найти с помощью тогда еще премьер-министра Владимира Путина. Но вечно так продолжаться не могло. Даже более деятельное участие нефтяников непосредственно в управлении клубом не помогло. Тревожные сигналы поступали и в 2012, а в 2015 произошла очередная оптимизация расходов. Однако весной клуб вновь начал грезить Премьер-лигой, куда благополучно вполз через стыки. Сплавив кризисную «Кубань», РФПЛ получила еще более кризисную «Томь».

Это совсем уж не мое дело, у меня и других хватает. Этим Мутко должен заниматься, Фурсенко. Но они не могут повлиять на те компании, которые там работают. Я им прямо сказал: «Ребята, помогите!». Они раз помогли, два помогли, три помогли. В четвертый раз говорю: «Дайте еще», а они мне: «Это когда-то надо заканчивать». Владимир Путин

Проблемы Томска перманентны, но не уникальны. Рецепты хороши на словах, но неэффективны на деле. Это «Арсенал» может позволить себе не подписывать контракты со спонсорами короче чем на 3 года, а титульный контракт с «Эмирейтс» у «канониров» аж на 15 лет. В России нет стабильного бизнес-климата, поэтому спонсоры сегодня есть, а завтра как ветер подует. В очередь на финансирование клубов они точно не выстраиваются – в кризис не до благотворительности.

Задачи нет такой теперь у нас – остаться в премьер-лиге. Задача сейчас поставлена руководством области – сохранить молодежный костяк, наиграть их в премьер-лиге и уже с опытом, который они приобретут в премьер-лиге, выступать в первенстве ФНЛ. Руслан Киселев, гендиректор «Томи»

Поэтическая инверсия томского функционера в прямом эфире расставила точки над «i». Готовить в РФПЛ состав под выступление в ФНЛ – нормальная такая задача. Творческая, главное. Клуб уже покинули Тишкин, Жиров, Яблонски, Враньеш, Дроппа, Кирилл Комбаров, Дьяков, Самодин, Коченков, Кирилл Погребняк, Касьян.

Чуть позже риторическим опусом разродился и глава региона Сергей Жвачкин, по совместительству президент клуба. Однако пообещал с середины января начать погашать задолженности перед игроками и персоналом. К этому моменту должны поступить средства от «Газпром-Нефти». Пора бы – денег люди не видели уже полгода.

Из бюджета нельзя выделять деньги. Как я буду в глаза врачам, учителям смотреть, которые получают 36 тысяч рублей в месяц, а наши томские футболисты – 2 миллиона? Сергей Жвачкин, губернатор Томской области

Тем временем неожиданно всплыл добрый дядя Дмитрий Селюк, предложивший «Томи» безвозмездно шестерых своих клиентов. Легионеры under 21, которым нужна игровая практика. Одного практиканта летом Селюк уже пристроил в ЦСКА, и что-то подсказывает: в Томск за «спасибо» поедут только совсем никакие ребята. Если вообще поедут. При запрете на регистрацию новичков это невозможно даже в теории. А в «Томи», по словам Валерия Петракова, планируют ввести потолок зарплат в 300 тысяч рублей.

Президент «Урала» Григорий Иванов говорит о потолке в 1 млн. рублей для клубов на бюджетном финансировании. Сейчас размер средней зарплаты в лиге по данным Сергея Прядкина как раз и составляет от 800 тыс. до 1 млн. Средние цифры, как водится, не говорят ни о чем. Налицо серьезный разрыв между окладами в топ-клубах и всех остальных. «Зенит» тратит на зарплату трем игрокам годовой бюджет «Амкара».

Пермякам в этой ситуации остается только продавать лидеров. За введение потолка зарплат высказывается большинство клубов РФПЛ, хотя механизм его действия пока непонятен. К «Томи» же пока в очередь выстраиваются не спонсоры, а кредиторы. Авиакомпания «Турухан» уже отсудила 4,5 млн. рублей, на подходе еще несколько миллионных исков.

Я бы хотел, чтобы Джикия остался в команде до конца сезона, но не хотел бы, чтобы клуб закончил сезон как «Томь». Это решение руководства, которое я понимаю. Гаджи Гаджиев, тренер «Амкара»

В Махачкале ситуация лучше. Сергей Прядкин заявил, что с «Анжи» проблем у РФПЛ нет. А новый владелец клуба Осман Кадиев выступил с жестким, но обнадеживающим заявлением. Основное содержание – ставка будет делаться на местных игроков, а расходы максимально оптимизируют. Ряд футболистов команды уже согласился на значительное (50-70%) снижение зарплаты. Как и в «Урале», в Махачкале говорят о зарплатном потолке в 1 млн. рублей.

Деньги будут, но не те суммы. Полуинвалидный футболист или игрок, который сыграл три матча, сто тысяч евро получать не станет. Не надо делать трагедии из того, что команда может вылететь в первую лигу, там 20 команд со всей России играет, и ничего страшного. Страшно, если мы потеряем футбол в Дагестане. Осман Кадиев, президент «Анжи»

Задача сохранения прописки в РФПЛ ставится, а клуб тем временем покинули его многолетний лидер Али Гаджибеков и лучший игрок Бернард Бериша. Косовар примкнул к албанской диаспоре в соседнем Грозном. Транжирство «Терека» тоже все больше напоминает миф. Грозненцы в последние годы не раз игнорировали трансферное окно. Удерживать лидеров, переплачивая им, в клубе тоже не готовы. Примеры Маурисио и Рыбуса это подтверждают. А импульсивные подарки Кадырова футболистам не так часты, как многим хочется думать.

Впрочем, об экономных «Тереке» с «Уралом» последнее время больше говорили в другом контексте. Однако созданная после нашумевшего матча по инициативе самого «Терека» специальная комиссия РФС и РФПЛ следов сговора ожидаемо не обнаружила. А вот в соседней Белоруссии нашли. Под подозрением были несколько матчей, но доказать удалось только факт сдачи «Ислочью» матча брестскому «Динамо». Уже к 25-й минуте команды настреляли пять голов, два из них с пенальти. Тренер и пятеро замешанных в истории игроков заработали 10 тысяч долларов.

Белорусская Федерация футбола наказала клуб лишением 7 очков, гражданский суд решение пока не вынес. Возможно, с усилением экономической интеграции в рамках ЕАЭС и у нас, наконец, найдут что-то. К слову, один из участников белорусского скандала голкипер Александр Будаков незадолго до того, как история всплыла, перебрался в «Амкар». Осень Будаков просидел на скамейке, но после ухода Селихова вполне может оказаться в основе.

Эта проблема остро у нас не стоит, причем давно. Одним из факторов стало введение стыковых матчей. Раньше клубы в первой части чемпионата могли занять места с 8-го по 12-е и вторую часть, так сказать, расслабляться. Выявление договорных матчей возможно, как в случае Италии, где на основании наблюдения, прослушивания, переписки за много лет завели уголовное дело. Сергей Прядкин, президент РФПЛ

Байки про отсутствие разницы между восьмым и двенадцатым местом опустим, тем более что тайны из распределения призового фонда никто не делает. Бюджет чемпионата составляет 40 млн. долларов, значит прямо сейчас эта разница составляет вполне конкретные 600 тысяч. Кому-то сумма покажется копеечной на фоне зарплаты Кокорина, но для клуба из провинции это серьезные деньги. Можно купить пачку Луневых с Джикиями. Даже по рыночным ценам хватит на нескольких игроков «Шинника», стабильно поставляющего кадры в РФПЛ. Тем более что продавать игроков по рыночным ценам в Ярославле давно не могут. Так рьяно комплектовали команду в РФПЛ под тысячелетие города, что уже почти десять лет не получается расплатиться по набранным тогда обязательствам.

В нестабильный финансово клуб игроки вписываются только за минимальные отступные – на всякий случай. Превращая к середине осени в боеспособную команду собранную летом солянку из молодежи ПФЛ и сбитых летчиков вроде Павленко, тренер «медведей» Александр Побегалов заранее знает, что зимой лидеров растащат, и все придется начинать с нуля. Новый губернатор Дмитрий Миронов инициировал смену гендиректора, которым стал экс-мини-футболист Дмитрий Горин. Об изменениях финансового положения пока остается только мечтать. Лучше ли ситуация в остальных клубах ФНЛ? Едва ли. Почти каждый сезон кто-то заранее прекращает борьбу, а то и вовсе снимается с турнира.

Осенью сильно трясло владивостокский «Луч-Энергию». Доходило до смешного – на выезд в Воронеж игроки добирались за собственный счет, а на базе их отказывались кормить. Команда сняла ролик для флэшмоба Mannequin Challenge, где игроки позировали с дошираком и пустыми кошельками. Одним из способов экономии стало непродление контракта с зарабатывавшим 350 тысяч рублей в месяц тренером Сергеем Передней. Бразды правления передали старшему тренеру Константину Емельянову, чей оклад вдвое меньше. Сейчас команда ждет транша из бюджета, чтобы отправиться на сборы и ищет варианты трудоустройства Алексею Ребко – 400-тысячный оклад хавбека «Лучу» не по карману.

Я немного забросил команду, поскольку внимание было обращено на выборы. Все сделаем, чтобы оставить команду в ФНЛ, но подход изменим. Зачем мы покупаем таких дорогих футболистов? Пусть наши играют. Уж на последнее место мы и с ними наиграем. Да не то что на последнее, на 15-е, чтобы остаться в лиге. Владимир Волков, президент республики Мордовия

Серьезные проблемы с финансированием у вылетевших из вышки «Мордовии» и «Кубани». Саранчане идут в зоне вылета, у них масса долгов перед действующими и уже бывшими игроками. Сейчас руководство говорит о задаче сохранения прописки в ФНЛ и уже набившей оскомину ориентации на местных игроков. В Краснодаре пока тоже больше кормят завтраками, а Фролова, Армаша, Бугаева, Хубулова и Гапона, не согласившихся пересматривать контракты в сторону значительного сокращения, перевели в дубль.

Вполне вероятно пике в ПФЛ в исполнении «Балтики». От спасительной 15-й строчки клуб отстал уже на 10 очков. Долги перед игроками перед самым новым годом погасили, но это вовсе не означает нацеленности на сохранение прописки.

50 млн рублей – немаленькие деньги. Но, учитывая, что футбольный клуб является собственностью Калининградской области, мы обязаны его финансировать. Другое дело, что финансировать позор просто не хочется уже. Есть мысль, что нужно рассчитаться с долгами – и пусть клуб опускается в ту лигу, в которой он реально может добиваться каких-то результатов. Валерий Фролов, председатель комитета по бюджету, налогам и финансам Калининградской областной думы

Должен ли настораживать тот факт, что в Саранске и Калининграде вслед за Волгоградом и Нижним Новгородом (города, принимающие ЧМ, если кто забыл) исчезает серьезный футбол? Да нет, ситуация логична и предсказуема. Тяжело одновременно строить современный стадион и содержать серьезную команду, карман-то с деньгами один.

Возможно, свертывание амбициозного проекта по возрождению «Жемчужины» имеет те же корни. Стадион «Фишт» в Сочи заложили одновременно с клубом в 2007. Уже в 2011 громко распиаренная «Жемчужина», где трудился нынешний тренер сборной Станислав Черчесов, была распущена.

Эшелоном ниже ситуация ещё хуже. В ПФЛ на сезон 2016/2017 заявилось антирекордно низкое количество команд – 58. Даже в середине 90-х накануне дефолта клубов во второй лиге играло больше. К тому же можно смело вычесть вторые команды «Арсенала», столичного «Динамо» и обоих краснодарских клубов. Еще два дубля выступают в ФНЛ.

4 из 14 команд зоны «Запад» базируются в Москве и 3 – в Подмосковье. В зоне «Центр» еще два клуба из столицы плюс раменский «Сатурн». Видимо, раскидали, чтобы не переименовывать одну из зон в чемпионат Московской области. Есть переживающее очередную реинкарнацию питерское «Динамо». Собственно в регионах в зоне «Запад» остается 6 клубов. Но это очень круто. Потому что в зоне «Восток» их 6 всего. Любых. И это впервые. Разнообразный там у них чемпионат. Глядишь, к лету еще «Луч» из ФНЛ подтянется.

А главное, для кого все это? ПФЛ публикует интересные таблички, где поголовно считает зрителей. На осеннем отрезке чемпионата было сыграно около 450 матчей, которые посетили 666,7 тыс. зрителей. Почти общество сатанистов. В среднем это по 1,5 тысячи на матч, которые каким-то образом поделены между двумя командами, и, следовательно, на одну приходится уже меньше тысячи. Даже если предполагать, что здесь нет двойного счета. Нетрудно заметить, что больше двух тысяч человек ходит только на 4 клуба, а медианное значение где-то в районе все той же тысячи.

В Орле уже решили, что незачем. Еще в ноябре начальник управления спорта Орловской области Александр Муромский заявил, что траты на футбольный клуб превышают расходы на остальные 80 спортивных федераций Орловской области вместе взятые. Внебюджетные источники финансирования найти не удалось, и после выхода с новогодних каникул «Орел» объявил о снятии с чемпионата.

Официальных документов о снятии «Орел» в лигу не присылал. Попытаемся до самого конца решить вопрос по клубу, но у руководства области и спортивных чиновников нет желания заниматься футболом в регионе. Андрей Соколов, президент ПФЛ

Вот так и живем.