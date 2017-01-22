Сила Сампаоли. «Севилья» как лучшая команда Примеры прямо сейчас

«Севилья» расположилась на второй строчке в Примере, оставив позади «Атлетико» и «Барселону». Блог «Ла Примера: заметки юного испанца» анализирует, за счет чего команда Сампаоли добилась таких высот.

Сегодня на повестке дня у нас «Севилья» – феномен ла митад темпорада. На этот предмет мы беседовали еще в октябре, подробно разбирая принципы работы Сампаоли и трансферную кампанию андалусийского клуба.

«Севилья» обыграла мадридский «Реал» на «Рамон Санчес Писхуан»; подробный тактический анализ прошедшего матча есть в моем блоге. Теперь же я предлагаю более предметно побеседовать о команде Сампаоли. Можно сказать, сегодня мы подведем некоторые промежуточные итоги.

После матча с «Реалом» Хорхе Сампаоли бросил фразу:

«Не думал, что все так хорошо закончится».

Президент «Севильи» после разговоров о борьбе за чемпионство скромно заявил:

«Мы очень рады, но не нужно задирать нос, «Севилья» борется за место в ЛЧ. Чемпионство – это предмет спора между «Реалом» и «Барселоной».

Пока что Сампаоли успешно «проходит кастинг» на роль главного героя в фильме «Человек, который изменил все». Трансфер Эмери в «ПСЖ» сулил уход целой эпохи: три подряд Лиги Европы, анбеливбл. Да, с одной стороны, это круто, но кто сказал, что Лига Европы – это предел? Что слабая игра на выезде – это норма? Период Эмери действительно вошел в историю, но выше головы «Севилья» при нем не прыгнула, весь потенциал испанца упирался в Лигу Европы.

Хорхе Сампаоли – новатор, при нем изменилось многое. Из тени вышли парни, на которых никто не ставил, «Севилья» сумела реанимировать Насри с его скверным характером, новыми красками заиграл Стивен Н'Зонзи, а Бен Йеддер и Франко Васкес прибавили креатива.

Goals Scored – забитые голы.

Goals Conceded – пропущенные голы.

Possesion – владение.

Pass Accuracy – точность передач.

Shots per Game – среднее кол-во нанесённых ударов за матч.

Shots Conceded per Game – среднее кол-во ударов соперников за матч.

Dribbles per Game – среднее кол-во обводок за матч.

WhoScored Rating – средний рейтинг команды по версии WhoScored.

«Севилья» забила 38 мячей в 18 поединках – больше только у «Реала» и «Барселоны». В плане пропущенных мячей ситуация не такая радужная – 22 гола и аж 7-е место среди команд Примеры. Это неудивительно, ведь андалусийцы дают другим коллективам пространство: об этом свидетельствует показатель среднего количества ударов соперников по воротам Серхио Рико. С другой стороны, на этом держится концепция команд Сампаоли, ведь «Реал» создал немало моментов у ворот «Севильи», но во что это вылилось в итоге?

«Севилья» уникальна своим духом, азартом, борьбой до последней секунды. Андалусийцы забили целых 6 мячей в добавленное ко вторым таймам время. Если бы не эти голы, команда не досчиталась бы целых 13 очков. Последний пример – схватка против «Реала», в которой Йоветич забил победный гол на 92-й минуте.

Сампаоли удалось сохранить лучшее от Эмери – невероятную сплоченность; мало того, он только повысил моральный дух коллектива, его игроки готовы выгрызать каждый кусочек поля. Фактор «Рамон Санчес Писухан» только умножает все вышесказанное на два – здесь у «Севильи» просто невероятная поддержка. Эту атмосферу не передать словами, на домашних матчах команды постоянный аншлаг и удивительный гул!

Во многом «Севилья» похожа на «Атлетико» в свои лучшие годы, а Хорхе Сампаоли похож на Диего Симеоне (к слову, оба они аргентинцы). Понятное дело, что схожесть прослеживается не во всем: так «Севилья» любит больше владеть мячом и дает много пространства соперникам. В то же время Симеоне всегда делал акцент на надежность обороны, а его «Атлетико» ориентировался исключительно на результат, порой пренебрегая зрелищностью.

Ключевые фигуры

На общем фоне хотелось бы выделить несколько ключевых фигур в нынешней «Севилье».

Стивен Н'Зонзи

Один из успешных проектов Мончи: заигрывать Стивена начали еще при Эмери, но Унаи не раскрыл весь потенциал этого игрока. В АПЛ Н'Зонзи был типичным опорным полузащитником – жестким и бескомпромиссным. Трансфер игрока, идеального для середняков вроде «Сток Сити», вызвал в Испании бурю недоумения. В «Севилье» ему было тяжело перестроиться на испанский манер, так как здесь уделяется большое внимание технике и тактике.

После непростых дней адаптации, Стивен закрепился в составе, Эмери нашел ему место в формации 4-2-3-1 (при ней француз играл в паре с Крыховяком). Сампаоли отбросил конспекты бывшего наставника и начал экспериментировать. Он оставил Н'Зонзи одного в опорной зоне, и в таких условиях талант этого полузащитника заиграл новыми красками. Оказывается, парень хорош не только в качестве опорника-костолома, но может выступать и как полузащитник типа бокс-ту-бокс. Также через Стивена строятся атаки «Севильи», ведь он отдает больше всех передач, снабжает мячами вингеров, активно участвует в прессинге и даже может использовать роль «ложной девятки».

Серхио Эскудеро

Очередной игрок, которого можно было списать на свалку футбольных надежд. В свое время пытался делать карьеру в «Шальке», но провалился, уехал обратно в Испанию, где, казалось бы, уже доигрывал в «Хетафе». Но благодаря Мончи Эскудеро оказался в «Севилье» и теперь является одним из лучших футболистов команды. Эскудеро вынослив и активно включается в атаки; он – лучший практически по всем оборонительным показателям: 1 место по отборам, 2 место по перехватам, 3 место по выигранным единоборствам.

Эскудеро прекрасно понимает, чего хочет от него Сампаоли, поэтому смотрится вполне органично в модели «Севильи».

Самир Насри

Один из футболистов, о котором все забыли: он погряз в травмах и, казалось, его карьера близится к финалу. Как вы думаете, с чьей подачи был совершен этот трансфер? Конечно же, постарался старина Мончи. Уже под конец трансферного окна «Севилья» распрощалась с Коноплянкой и взяла в аренду Самира Насри. В Андалусии француз является конструктором атак и креативит (эдакий Банега местного разлива). Сампаоли не побоялся и отдал Насри все пространство в центре поля, дабы в полной мере реализовать потенциал футболиста.

Когда Самир не играет, то мяч у «Севильи» циркулирует медленнее, при этом команда теряет в резкости, на которую Сампаоли делает особенную ставку. В целом, Насри вносит равновесие во все фазы атаки команды.