Новое лицо нового «Марселя», или почему Пайет не нужен «Олимпику»

19-летний полузащитник «Марселя» Максим Лопес был признан лучшим игроком Лиги 1 в декабре. Блог «SUBJECTIVE OPINION» знакомит с парнем, который выглядит как ребенок, но думает на поле как ветеран.

Максим Лопес

Клуб: «Олимпик Марсель»

Возраст: 19 лет

Цена: 4 млн евро

Последние пару сезонов некогда очень титулованный «Марсель», аходился в глубоком кризисе. Спорные решения руководства загнали команду в долговую яму, и для выживания «Олимпику» пришлось регулярно расставаться со своими лидерами. Клуб перестроился на режим тотальной экономии: свободные агенты, аренда; деньги на трансферы выделялись в ограниченном количестве, и особо разгуляться на них было нельзя.

После ухода с поста главного тренера клуба одиозного аргентинца Марсело Бьелсы в «Олимпике» пробовались в качестве наставников испанец Мичел и француз Пасси. Результаты обоих оставляли желать лучшего, и в этом сезоне «Марсель» наконец обзавелся известным и опытным тренером в лице Руди Гарсии, который, правда, так и не смог привести «Рому» к званию чемпиона Италии.

Из имеющегося состава Гарсия выжимает максимум, но новый владелец «Марселя» уже пообещал заняться усилением коллектива. Одной из первых серьезных покупок должно стать возвращение Димитри Пайета, которому надоело участвовать в самоуничтожении идущего ко дну «Вест Хэма».

В условиях экономии клуб сделал ставку на собственных воспитанников, один из которых, Максим Лопес, стал лучшим игроком французского первенства по итогам декабря.

Сразу предупредим: не путайте французского полузащитника Максима Лопеса и экс-форварда ФК «Москва» Макси Лопеса. Между ними нет ничего общего, начиная от возраста и национальности и заканчивая позицией на поле.

Помимо того, что Максим является воспитанником «Марселя», он еще и уроженец города, а успехам местных ребят фанаты всегда радуются чуть больше, чем голам приезжих легионеров. Максим не выделяется особо крупными антропометрическими данными; по комплекции он скорее похож на Месси (или на «нашего» Жоаозиньо), нежели на по-настоящему рослых футболистов.

Обычно Лопес предпочитает действовать в центре полузащиты – или чуть выдвигается вперед, на позицию диспетчера. Он правша, у него великолепная техника, дриблинг и скорость. За вторую команду «Марселя» Максим выступал с 2014 года, проведя около 3-х десятков матчей, а за основу клуба играет лишь с этого сезона.

Первый же выход на поле в составе главной команды «Марселя» получился для Лопеса удачным (несмотря на проигрыш «Генгаму») ведь за полчаса встречи Максим отметился голевой передачей. Последующие игры получились для Лопеса не столь удачными – вплоть до волшебного декабря.

В 4-х матчах чемпионата Франции в декабре «Марсель» одержал 4 победы, а Лопес приложил свою руку к этой серии самым непосредственным образом. Он забил первый для себя гол на профессиональном уровне – в ворота «Дижона», а также отдал 2 голевые передачи в других встречах.

За прогрессом игрока будет очень интересно наблюдать в будущем, но есть одно но: летом у Максима заканчивается контракт с клубом, а своими последними успехами он должен был обратить на себя внимание топ-команд как из Франции, так и из других чемпионатов.