Почему «Эвертон» будет бороться за чемпионский титул в следующем сезоне

Поражение «Сити» от «Эвертона» стало самым крупным для Гвардиолы в национальном чемпионате за всю карьеру. Блог «Ф@Н@Т ФУТБОЛ@» рассказывает, почему уже в следующем сезоне «ириски» будут бороться за чемпионство.

Состав

Состав «Эвертона» стал сильнее и опытнее, чем в предыдущие годы, плюс «ириски» летом неплохо точечно усилились. Сейчас в составе «ирисок» есть достаточно игроков с лидерскими качествами: Бэйнс, Уильямс, Ягелка, Бэрри. В составе «Эвертона» играют и перспективные футболисты: «надежда» сборной Англии Баркли, бомбардир Лукаку, один из лучших опорников АПЛ Идрисса Гуйе. Конечно, есть ряд игроков, которые уже в расцвете сил и обладают хорошим опытом: Леннон, Коулмэн, Стекеленбург, Фунес Мори, Валенсия, Миральяс, Боласи. Недавно из «Манчестер Юнайтед» «ириски» подписали Шнайдерлина. Очевидно, состав у «Эвертона» достаточно крепкий и перспективный, особенно по сравнению с чемпионским составом «Лестера», ведь «ириски» выглядят сильнее и опытнее «лис». Конечно, конкуренция в АПЛ серьёзная, но если «Эвертон» найдёт свою игру и ему улыбнётся удача, тогда у команды Кумана будут хорошие шансы на успех в АПЛ.

Тренер

Рональд Куман сменил Роберто Мартинеса этим летом, но уже четыре тура, сумел добиться лучшего старта «Эвертона» в АПЛ. Очевидно, руководство «ирисок» сделало правильный выбор – назначив Кумана главным тренером «Эвертона». Удивительно, но манера управления Рональда в «Саутгемптоне» очень похожа на работу Арсена Венгера в период строительства стадиона и ограниченного бюджета – развития молодых игроков и дальнейшая их продажа. Параллели напрашиваются сами собой, ведь новый владелец «Эвертона» Мошири долгое время был акционером лондонского «Арсенала», поэтому хорошо знает, как можно заработать на футболистах. Куман замечательно справлялся со своими обязанностями в составе «святых», ведь каждый сезон был вынужден строить команду, потому что лучшие футболисты уезжали в топ-клубы за большие деньги, но «Саутгемптон» всё равно продолжал играть хорошо и каждый сезон претендовал на еврокубки, несмотря на потери лидеров. Перед началом сезона уход Кумана казался не логичным, ведь «Эвертон» был середняком АПЛ в последние сезоны, а «святые» входили в топ-8 чемпионата Англии. Очевидно, Рональду надоело терять каждый год лучших футболистов и начинать строить команду походу сезона, поэтому переход «в новый Эвертон» был вполне разумным решением, теперь Куман может спокойно «сорить» деньгами и покупать игроков, которых захочет. Голландец вполне амбициозен и хочет бороться за победу в АПЛ, для «Эвертона» это уже большой шаг вперед.

“Прошло уже много времени с того момента, когда “Эвертон” заработал свой последний трофей и боролся за медали чемпионата, но это именно то, чего я хочу. Я работаю в большом клубе и для меня важно вернуть ему высокие позиции и даже посоревноваться за первое место”.

Игровой баланс

Долгое время «Эвертон» не мог найти игровой баланс. При правлении Дэвида Мойеса акцент в игре «ирисок» был сделан на надежной обороне, из-за чего «синие» теряли остроту в игре в атаке. Болельщики «Эвертона» часто ставили в укор Дэвиду, слишком защитный стиль команды, хотя результаты команды были неплохими, учитывая достаточно скромные и минимальные финансовые затраты «ирисок». Но приход Роберто Мартинеса заставил атаку «ирисок» блистать, испанец сделал акцент на атаку команды и уже в первом сезоне это решение дало результат, ведь «ириски» были близки к выходу в Лигу Чемпионом, но на финише чемпионата Англии сил «синим» не хватило. Конечно, приход Роберто Мартинеса и его атакующий футбол казался удачным решением руководства «Эвертона», но при столь атакующем футболе защита прилично страдала и становилась причиной всех неудач. Поэтому последующие два сезона стали провальными для «ирисок», а место середняка АПЛ не соответствующим составу команды. Приход Кумана помог «Эвертону» добиться баланса между атакой и защитой, ведь теперь «ириски» уверенно защищаются и отлично атакую. Игровой баланс играет важную роль для любой команды, а если вы ведёте борьбу за чемпионство, без баланса ваши шансы на титул достаточно малы, поэтому голландец работает не только над атакой «Эвертона», но и над защитой, которая и стала залогом успеха в прошлом сезоне для «Лестера».

Стив Уолш

Чемпионский успех «Лестера» был бы не возможен без участия этого человека, ведь именно Уолш нашёл для «лис» главных звёзд команды. Экс-скаут «Лестера» сыграл важную роль в подписании Варди, Мареза и Канте, поэтому его заслуги в чемпионстве «лис» огромны. Конечно, уход из стана чемпиона в середняк АПЛ воспринимался неоднозначно, похоже, что Стив также «купился» на деньги «Эвертона» и теперь он может искать таланты для «ирисок» не за пару миллионов, а за десятки. Первые плоды Уолша в «Эвертоне» уже видны, ведь по его протекции был приобретён опорный полузащитник вылетевшей в Чемпионшип «Астон Виллы» Идрисса Гейе. Идрисса Гейе или просто Гана, как он просит себя называть, выдал прекрасный прошлый сезон, ведь по статистике он был лучшим опорником АПЛ после Канте (144 отбора и 141 перехват), поэтому его переход в «Эвертон» – это удачная инвестиция для «ирисок». Сенегалец просто ураганом ворвался в новый сезон АПЛ! Играя в опорной зоне бок о бок с Гаретом Барри, Гана матч за матчем выдает потрясающие матчи, а его прогресс и обретение уверенности можно наглядно увидеть в статистике этого сезона.

«Ириски» последовали примеру «лис», послушали Стива и теперь купаются в собственной удаче. «Это уже великий трансфер. Я не удивлен его форме. Если бы я удивился, то это было бы странно: мы же его приобрели. Он с самого начала чувствовал комфорт и оставлял много сил на поле. И не только сил, но и качества. Это великое подписание», – сказал Куман.

Однозначно Уолш найдёт для «ирисок» несколько новых звёзд АПЛ, чем поможет клубу подняться на одну ступеньку вверх, которая может оказаться - долгожданным чемпионством «Эвертона»

Смена руководства

Приход в «Эвертон» миллиардера Фарада Мошири очень значимый шаг в истории «ирисок». Ведь теперь «Эвертон» не считает каждую копеечку и не зарабатывает на трансферах, а наоборот теперь «синие» бездумно тратят огромные суммы на средних игроков (привет, Боласи). Очевидно, приход Мошири развязал руки «ирискам» на трансферном рынке, но кроме этого новый владелец решил внести системные изменения в Эвертоне, поэтому приход Рональда Кумана и Стива Уолша – это не менее важный шаг, чем стабильное финансирование. Фарад Мошири неплохо знаком с чемпионатом Англии, ведь долгое время был акционером «Арсенала», поэтому все нюансы построения успешного клуба в Англии Мошири известны. Мошири устал ждать своего шанса, теперь он решил самостоятельно развивать клуб, в лице «Эвертона», ведь в «Арсенале» он не мог никак влиять на жизнь клуба. Владелец «ирисок» уже чётко обрисовал амбициозную цель »Эвертона» в чемпионате Англии.

«Главное мерило – место в Премьер-лиге. Именно по этому будут оцениваться успехи «Эвертона». У нас есть возможность стать лучше, и мы сделаем все, что в наших силах. Билл Кенрайт и предыдущие менеджеры держали клуб на уровне, близком к элите. Сейчас нам нужно выстроить прочный фундамент, который позволит войти в элиту. Для этого понадобится время, но все мы преданы своему делу», – сказал Мошири.

И по первым действиям Фарада стало, очевидно, в Лондоне он многое «понял», в принципе познания Мошири в футболе были неплохими, а с учётом его грамотных перестановок в составе «ирисок», новый проект Фарада может быть успешен уже в ближайшие годы. Поэтому возможно, уже в следующем сезоне, мы увидим становление «нового Эвертона», претендующего уже не на место в еврокубках, а на чемпионство в Англии.

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