Видич на распутье

Неманья Видич, не сыгравший в новом сезоне ни одного матча из-за перманентных проблем со спиной, договорился о расторжении контракта с «Интером». Куда теперь податься сербу?

В последние годы в МЮ Видич начал сдавать – возраст и проблемы со здоровьем. Легендарный дуэт серба с Фердинандом отыграл своё. Ожидалось, что в Италии, где игра менее динамична и атлетична, Видичу будет полегче. Однако Неманья оказался не готов к тактическим изыскам местных корифеев. Особенно чужеродно серб смотрелся при игре в три защитника. По большому счёту своим в «Интере» он так и не стал, хотя провёл более половины матчей в прошлом сезоне.

В новом сезоне застарелые сложности со спиной доконали Видича. Защитник работал по индивидуальной программе, так и не появившись на поле. Ирония судьбы, ведь именно поработавший в Англии Манчини как никто другой мог реально извлечь пользу из пребывания серба в команде. Тренер до последнего уверял, что Неманья вот-вот начнёт играть. Однако в середине января Видич расторг контракт с клубом по обоюдному согласию. Фанаты «Спартака» до сих пор ностальгируют по Неманье, но серб пока не обнадеживает. По словам Видича, он уже не в том возрасте, чтобы менять клуб и вряд ли вернётся в Россию. Значит ли это, что серб намерен заканчивать?

Опрос о будущем Видича: http://www.rupoll.com/fmdqsjebsp.html