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    Vanity Fair Все блоги -

    Видич на распутье

    19 января 2016
    Неманья Видич, не сыгравший в новом сезоне ни одного матча из-за перманентных проблем со спиной, договорился о расторжении контракта с «Интером». Куда теперь податься сербу?

    В последние годы в МЮ Видич начал сдавать – возраст и проблемы со здоровьем. Легендарный дуэт серба с Фердинандом отыграл своё. Ожидалось, что в Италии, где игра менее динамична и атлетична, Видичу будет полегче. Однако Неманья оказался не готов к тактическим изыскам местных корифеев. Особенно чужеродно серб смотрелся при игре в три защитника. По большому счёту своим в «Интере» он так и не стал, хотя провёл более половины матчей в прошлом сезоне.

    В новом сезоне застарелые сложности со спиной доконали Видича. Защитник работал по индивидуальной программе, так и не появившись на поле. Ирония судьбы, ведь именно поработавший в Англии Манчини как никто другой мог реально извлечь пользу из пребывания серба в команде. Тренер до последнего уверял, что Неманья вот-вот начнёт играть. Однако в середине января Видич расторг контракт с клубом по обоюдному согласию. Фанаты «Спартака» до сих пор ностальгируют по Неманье, но серб пока не обнадеживает. По словам Видича, он уже не в том возрасте, чтобы менять клуб и вряд ли вернётся в Россию. Значит ли это, что серб намерен заканчивать?

    Опрос о будущем Видича: http://www.rupoll.com/fmdqsjebsp.html

    Рейтинг: 4.8 Голосов: 12
    Комментарии1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 19 января 2016, 17:05

      Был и Видич, но весь вышел и не нужно его звать в Спартак. Может у шейхов или в Китае сезон-другой мяч попинает?

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