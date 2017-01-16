Пишется Ливерпуль, а читается Манчестер

По мотивам противостояния

В нашу советскую бытность, за изделия с импортной этикеткой, в элегантной упаковке и с заграничным названием, некоторые несознательные граждане, легко могли продать, что ни будь родное, ценное и дорогое. Сейчас, слава Богу, с этим проще. В смысле, не только с продажей всего святого, вообще проще, в целом.

Жевательной резинкой, или сигаретами, с верблюдом на пачке, теперь мало кого удивишь, у нас другая напасть. Оказалось, что у них и фильмы ярче, и актеры круче, трава зеленее, солнышко ярче, да и футбол, разумеется, интересней и веселей.

Что говорить? Известно. Мать футбольного мяча – пожилая Англия. И игроки там подороже, и тренеры помастеровитей, и играют они исключительно из огромной любви к футболу, а не только за презренные деньги. Даже неприятно это произносить, упоминая Английский футбольный чемпионат. Это грязное слово – «деньги»…. Мерзость какая.

А какая там у них борьба на поле? Любо – дорого. Полные трибуны, уютные стадионы. Прекрасное зрелище.

Но, красивый фантик, это еще не гарантия, того, что конфетка внутри вкусная. Это не даже не значит, что она там есть. Ну, вы помните эту популярную, шутку? Разворачивает ребенок яркую бумажку, а там или хлебный мякиш или пусто. Смешно же?

Вечер своего законного выходного я решил посвятить просмотру матча английского чемпионата. Подумал, а почему бы не окунуться в красоту недоступного нам футбольного действа? Дай, думаю, прильну, приобщусь к высокому. Тем более, если все это придется наблюдать через плоский экран телевизионной плазмы, в хорошем качестве HD.

Любопытно же посмотреть, как реалистично потеет дорогой Погба, быстро бегает Мхитарян, атакует не стареющий Ибрагимович. Захотелось вновь поразиться качеству игры и зарубежной трансляции. Что же противопоставит этой россыпи звездной пыли симпатичный Клоп, как сладит с ним коварный Мауриньо?

«Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль».

Непримиримое английское, и одно из старейших в мире El Clásico. Вот она, вывеска! Этикетка на элитном напитке, заветный вкладыш в упаковке жвачки, лейбл на попе импортных штанов.

Матч непримиримых соперников, две большие команды двух старинных английских городов. «Манчестер Юнайтед» - «Ливерпуль», стадион «Old Trafford». От каждого этого названия веет благородным ароматом крепкого, многолетнего бренди. Катаешь его по дну бокала, смакуешь, орошаешь нёбо, и сразу оказываешься на линии фронта. На самой передовой жестокого сражения.

И ведь известно, что футбол в этой истории неприязни мерсисайцев и манкунианцев, играет далеко не первую скрипку. Все было гораздо проще и раньше.

Всему виной простая зависть и противостояние, порожденное промышленно-экономическим соперничеством.

Эти города находятся, всего-то в35 миляхдруг от друга ( гораздо меньше, чем русская монтировка) и именно они стали первыми в мире точками на карте, которых соединила между собой железная дорога. Казалось, живи – не хочу. Катайся друг к другу в гости, общайся. Но, нет. Они почему-то решили друг друга ненавидеть. Кого теперь может удивить тот факт, что старое соперничество, автоматически перекинулось на зеленый прямоугольник футбольного поля?

И вот вам олицетворение этого противостояния. Иконы для одних и исчадия зла, для других.

Гари Невилл и Стивен Джеррард. Оба — воспитанники своих клубов, которых, как кажется, первым делом научили ненавидеть своего извечного врага.

«Меня с детства учили ненавидеть «Манчестер Юнайтед», — Стивен Джеррард, 2015 год. Сказал сразу, после того как он был удален за нарушение на Андере Эррере через 38 секунд после появления на поле на замену.

«Я думаю, что все началось с зависти. Зависти, ненависти и любви к моему родному клубу», — Гари Невилл, 2010 год.

Ну, а Райан Гиггз сыграл в наибольшем количестве дерби (48), а Стивен Джеррад является одним из трех лучших бомбардиров, забив наравне с Джорджем Уоллом и Сэнди Тернбуллом 9 голов.

Стоит ли говорить, что невозможно даже подумать о возможности перехода любого из футболистов Ливерпуля в МЮ и обратно.

Но необходимо помянуть добрым словом, и записать в единственное исключение из этих негласных варварских правил сэра Мэтта Басби, который стал ключевой фигурой для обоих клубов. Он был капитаном «Ливерпуля» и тренером «Манчестер Юнайтед».

– Если бы «Барселона» стала первой футбольной командой, которую я увидел, – со своей безмятежностью, с победами 5:0 и 6:0, – я бы играл в теннис. Это не мой вид спорта. Мне не нравится победа с 80% владения мячом. Футбольный бой мне нравится больше. В Германии мы называем это «английским» – дождливый день, тяжёлое поле, 5:5, грязные уставшие лица.Сказал Юрген Клопп еще в 2013-м году.

Известна и другая его цитата, только теперь в отношении футбола Арсена Венгера: «Их футбол – это симфонический оркестр, но мне нужно больше шума. Наш футбол – это «хэви-метал»!

Но, после бесцветной ничьи 0-0 в октябре 2016 года, Моуриньо не преминул съязвить, мол «Ливерпуль» раздули, как “последнее чудо света” в определенных футбольных кругах, и позже заявил, что игра мерсисайдцев против «Юнайтед» была оборонительной. На вопрос о подобных заявлениях португальца, Клопп выразил полнейшее недоумение, и в свою очередь выразил претензии средствам массовой информации, за то, что они продолжают раздувать эту историю. “Да мне это вообще не интересно” Но он ничего не забывает, и «отыгрался» уже в ноябре. На пресс-конференции перед матчем с «Уотфордом», отвечая на вопросы журналистов Юрген Клопп, подшутил и над «особенным».

– Отсутствие еврокубковых матчей – решающий фактор для впечатляющей формы вашей команды в этом сезоне?

– Я не могу сравнивать. За последние шесть-семь лет я всегда участвовал в еврокубках. Никогда не думал об этом слишком много. Если вы хотите быть успешным, то вы должны участвовать в европейских турнирах.

Вы спрашивали об этом у Антонио Конте? Они находятся в такой же ситуации. Возможно, и «Манчестер Юнайтед» будет в подобном положении с января?

Минимум футбола, максимум словесной перепалки. Есть у меня странное ощущение, что этот матч, ждали именно благодаря беспокойным нравам этих наставников. Это потом уже беспроигрышная серия «Манчестера», погоня «Ливерпуля» за лидерами. Так ли это плохо? Не знаю. Но интригующе – заманчиво.

Всю эту долгую и многим неинтересную прелюдию я затеял только ради одной и единственной цели.

Конфеты в фантике не оказалось. В густом воздухе нервного напряжения противостояния, было больше смысла, нежели на футбольном поле известной арены. Болельщику не объяснить, да и не надо. Я не то, что бы был разочарован увиденным, я ощутил, что импортным, известным, заслуженным и звездным, дорогим и богатым прощается многое, если не все. Да, мне, как любителю было, на что посмотреть и что увидеть.

Кажется, что матч выдался боевым и динамичным. А то, что МЮ отыгрался на последних минутах, делает эту игру интригующей и непредсказуемой. А на деле, масса ошибок. Как в тактических построениях, так и в реализации плана на игру.

Любитель «хэви-метал», сродни той козе на картине Марка Шагала, плыл по небу и «пиликал на скрипке». А человек, который совсем недавно славился прагматичным футболом, при этом, упрекая в этом всех, кого не способен был обыграть, решил работать не отмычкой, а ломом. Через чудесную плазму ощущалась чувство опасения и категорическое не желание проигрывать.

«Ливерпуль» выудил ошибку соперника, и засел в глубоких окопах. МЮ, глупо пропустил и пытался отыграться. Все превратилось в известный нам, так многими любимый английский футбол. Много беготни, единоборств, стыков.

Владение мячом «Манчестера», иногда зашкаливало за 70 %, были и великолепные разрезающие оборону «Ливерпуля» передачи, выходы к воротам, удары, спасения голкипера «Ливерпуля» Маньоле.

Но, почему мне временами казалось, что я смотрю «Анжи» – «Спартак», и почему тогда в жизнеописании сего действа в сравнении с подобного уровня матча Российского, мы не особо рассуждаем о диких тактических недоработках, провалах в обороне, а главное – судейских решениях?

Рука Погба, его попытка открутить голову защитнику Хендерсону, а гол Ибрагимовича, через секунду после очевидного офсайда? Это у них там, судья независим и непредвзят. Там футбол, а у нас исключительно непрофессионализм и судейская предвзятость.

Оба тренера, хоть и были под прицелом телекамер с начала и до самого финального свистка, похоже, остались довольны результатом. Под занавес они, как кажется, умышленно попрыгали друг на друга, позируя перед камерами, но потом, быстро помирились. Теперь аналитики рассуждают об ошибках популярных тренеров, не особо рассуждая о несоответствии стоимости исполнителей их исполнению. Матч закончен. 1-1. Боевая ничья? Наверно.

Выключил я телевизор, и в голову пришла единственная мысль. Ни одного тренера на свете не волнует мнение ни специалистов, ни аналитиков, ни тем более болельщиков. Все произошло, как они задумывали, и как это случилось на поле. Попробуйте поспорить.

К.Воннегут Джордж Микеш, как-то сказал: «В бессмыслице наша сила.

И это что самый лучший способ произвести на англичан впечатление высокообразованного человека — это начать употреблять в речи многосложные слова. Во-первых, в английском языке огромное количество латинских и греческих выражений. А во-вторых, эти бесконечно длинные слова, как правило, производят колоссальное впечатление на продавцов фруктов, носильщиков и страховых агентов».

Недаром у них даже появилась поговорка: Пишется Ливерпуль, а читается Манчестер. Простите, надеюсь, я не произвел на вас колоссального впечатления.