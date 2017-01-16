Как рухнула беспроигрышная серия «Реала». Тактический анализ матча с «Севильей»

«Реал» прервал 40-матчевую беспроигрышную серию, «Севилье» дома удалось добыть волевую победу. Блог «Ла Примера: заметки юного испанца» проводит глубокий тактический анализ сумасшедшей схватки на «Рамон Санчес Писухан».

После сумасшедшей ничьей 3:3 на «Рамон Санчес Писухан» в рамках Копа дел Рей, вероятнее всего, Зинедин Зидан решил укрепить оборону, поэтому решил взять за основу тактическую формацию 3-5-2. Таким образом, француз выбрал максимально осторожную тактику на игру!

Подобная тактика имела немало количество положительных моментов, ведь большую часть игры «Севилья» атаковала с большим трудом, а «Реал» максимально перекрывал фланги, не давая подопечным Сампаоли создать что-то стоящее.

Как Реал действовал в обороне

Перекрытые фланги

При Сампаоли «Севилья» концентрирует большинство своих атак на флангах, делая фокус на мастерстве и скорости Витоло и Самира Насри.

В целом, игра «Севильи» была поставлена на коротких передачах. Как мы видим из схемы выше, концентрировались игроки на левом фланге, где очень часто перепасовывались между собой Эскудеро-Нзонзи-Витоло-Насри. Задача заключалась в том, чтобы максимально стянуть защитников «Реала» и загрузить лонгбол в сторону Франко Васкеса-Бен Йеддера. Подобная тактика сработала несколько раз, но серьезной угрозы не принесла, по большей части левый фланг обороны Мадрида отлично покрывал и пресекал все попытки хозяев поля.

Наличие дополнительной поддержки для центрбеков значительно улучшило горизонтальную компактность «Реала», а Карвахаль и Марсело могли располагаться настолько широко, чтобы с легкостью закрывать такие необходимые фланги для «Севильи».

Для того чтобы в дальнейшем не давать «Севилье» возможности активно использовать фланги и короткий пас, Зидан попросил, по крайней мере, двух центральных полузащитников опускаться поглубже, дабы создать численное преимущество. Численное преимущество использовалось для того, чтобы отрезать «Севилье» разные полосы движения, заставлять чаще играть назад или принимать принимать заведомо рискованные решения, обреченные на провал.

Один из вариантов для «Севильи» – перевести игру на другой фланг и на очень короткое время создать численное преимущество игроков Сампаоли против крайнего фулбэка «Реала».

Сампаоли практически не использовал такой вариант развития атак (речь идет о наземных перевода), с одной стороны это можно счесть, как его тактическую ошибку, но с другой стороны, «Севилья», вероятно, специально избегала этой стратегии, потому что «Реал» был достаточно хорош в горизонтальной компактности + Роналду и Бензема опускались достаточно низко в район центрального круга, это могло привести к не самым приятным последствиям.

Чаще «Севилья» использовала лонгболы, чтобы перевести игру на другой фланг, как я уже говорил, в парочке случаев это дало свои плоды, но подобная стратегия также была крайне сложна в реализации. Для этого Сампаоли нужно было обеспечить хорошую поддержку на правом фланге, но карта пасов, представленная в начале, показывает, что и Насри, и Витоло были сконцентрированы на левом фланге и чисто физически не могли оказать должной поддержки.

Прессинг

В этой игре «Реал» сидел достаточно низко, но несмотря на это, прессинг от Зидана был последовательным в оборонительной трети «Севильи». Естественно, качество и интенсивность давления – не былои столь высоким как в матчах Кубка, что обусловлено выбранной тактикой «лос бланкос».

В клипе выше показано, что Роналду и Бензема были главными прессингующими «Реала», они пытались закрыть центребеков и вратаря, а также отрезать возможность для коротких передач.

В зависимости от фланга, либо Модрич, либо Кроос составляли прессинг по типу треугольника.

На своей половине «Реал» активно прессинговал на левом фланге, но «Севилья» могла выходить из-под подобного давления с помощью лонгболов на другой фланг.

«Реал» действительно преуспел в контрпрессинге:

Проблемы Реала в атаке

В этой игре «Реал» был ориентирован на оборону, соответственно их работа в атаке оставляла желать лучшего.

С одной стороны, игроки «Реала» располагались на приличном расстоянии друг от друга, но каждый из футболистов на поле знал свою роль. Также важно отметить, в этой игре «бланкос» вообще не пытались конструировать атаки через центр.

Причина тому одна – недостаток ресурсов в атаке, в связи с тактической формацией.

Игра с двумя ярко выраженными атакующими футболистами не позволяла «Реалу» создавать моменты с помощью медленного наращивания.

Роналду и Бензема сделали все, двигаясь между линиями, для того, чтобы получить мяч:

Одна из главных ошибок «Реала» – медленный темп игры. При недостатке количественного превосходства в атаке и хорошо организованной тактике 4-4-2 «Севильи» подопечные Зидана просто не имели права позволить себе играть в медленном темпе. Вялый темп позволил команде Сампаоли комфортно переводить игру из стороны в сторону и сводить на нет «эффект ширины» Мадрида. Если бы «Реал» работал на более высоких скоростях, это позволило бы пользоваться большим пространством на флангах.

Из-за медленного наращивания практически вся опасность со стороны «Реала» пришла благодаря контратакам. В контратаках им удавалось быстро переводить матч с фланга на фланг и на полную мощность задействовать Карвахаля с Марсело.

Прессинг Севильи

В отличие от многих аспектов игры «Севильи» в кубковом противостоянии, прессинг Сампаоли практически не изменился. По флангам он использовал контрпрессинг с помощью страйкера, вингера, центрального полузащитника и фулбэка. В центре прессинг был сведен к минимуму, так как там у «Реала» было численное преимущество.

Также «Севилья» старалась нажимать на Кейлора Наваса и в нескольких случаях вратарь действительно принимал неверные решения.

Ну и конечно же важно отметить, что ключевую роль прессинг «Севильи» сыграл на последних минутах, тогда подопечные Сампаоли словно дикари начали изматывать игроков «Реала», что в итоге вылилось в гол Йоветича.

Серхио Рамос в роли либеро

В подобной формации особая роль была у Серхио Рамоса, когда «Реал» перестраивался в 5-3-2 у капитана была особая роль, он действовал в качестве вспомогательного центрального полузащитника. Рамос контролировал владение на первых порах, а также, в целом, игру «Реала» в средней трети (Серхио отдал наибольшее количество передач).

Отметился Рамос не только качественной работой в центре, капитан раздавал лонгболы на Карвахаля-Марсело.

Был полезен Серхио и в атаке, тепловая карта это прекрасно показывает:

В оборонительной работе Рамос выполнял пассивную роль, по большей части он подчищал, не давая игрокам «Севильи» совершать опасные кроссы.

Серхио Рамос совершил лишь 1 отбор, но отметился 2 перехватами и 9-ю выносами!

В этом матче капитан выполнял роль так называемого «либеро» – свободного защитника, чистильщика. Если бы не автогол, Рамос мог бы получить звание «Мэн оф матч».

Вывод

Зидан выбрал очень осторожную тактику на матч, возможно, слишком осторожную. Сампаоли же слегка удивил выбором тактики, по сути он сыграл в такой же формации, как и на «Сантьяго Бернабеу», где «Реал» просто разорвал его команду.

По причине слишком оборонительной формации Зидан значительно ослабил вариативность команды в атаке.

Сампаоли также допустил некоторые ошибки, о которых мы говорили ранее.

Как видим из видео выше, «Севилья» представляла наибольшую угрозу, когда Марсело и Карвахаль давали хозяевам много пространства. К сожалению, Сампаоли не воспользовался этим сполна.

В принципе, оба тренера не хотели рисковать. Зидан выстроил сверхоборонительную тактику, Самполи также не стал рисковать, хотя возможность для этого была! По факту справедливый счет этого матча 0:0, но ошибка Карвахаля, автогол Рамоса, удача, мастерство Йоветича – все это помогло «Севилье» выиграть со счетом 2:1.